L’Equipe - Ibra: “Wenger al Milan? Più probabile che torni io”

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare. Lo svedese in una intervista all’Equipe ha riposto ad una domanda sul Milan e all’indiscrezione dell’arrivo di Wenger in rossonero al posto di Gattuso: "Penso che sia più probabile che torni io al Milan rispetto a Wenger. Non ce lo vedo proprio a intraprendere questa sfida. Ho avuto molte richieste dall'Europa, ma ho bisogno di qualcosa che mi stimoli, voglio andare in un club dove possa fare la differenza. Io al Psg? Non è per adesso, io sono ancora un calciatore in attività e voglio continuare a giocare. Quando sceglierò cosa fare, informerò il mondo. Perché se torno a Parigi è per essere il capo, è l'unico modo, non esiste un altro ruolo per me”.