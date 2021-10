LIVE MN - Atalanta-Milan: Kjaer dal 1', out Kessie. Giroud non convocato, c'è Messias

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria; Tonali, Bennacer; Rafael Leao, Brahim Diaz, Saelemaekers; Rebic.

13.16 - Sono 139 i precedenti totali fra Atalanta e Milan tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. I rossoneri hanno vinto in 66 occasioni, pareggiando 46 volte e perdendo 27 partite. I gol realizzati invece sono 230 per il Diavolo e 138 per la Dea.

13.06 - Solito 4-2-3-1 per il Milan, che ritrova Kjaer al centro della difesa al fianco di Tomori. In porta confermato Maignan, così come Calabria e Theo Hernandez sulle corsie. A centrocampo fuori Kessié, che lascia spazio a Tonali che farà da regista insieme a Bennacer. Sulla trequarti agirà Brahim, con Rafael Leao e Saelemaekers sulle fasce. In avanti infine ci sarà Rebic.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento alla sfida in programma stasera alle 20.45 fra Atalanta e Milan. I rossoneri, dopo l'amaro ko subito in Champions League contro l'Altetico Madrid, cercano continuità in campionato in quello che negli ultimi anni è divenuto a tutti gli effetti uno scontro diretto.