live mn Bayer Leverkusen-Milan (1-0): il Diavolo perde alla BayArena, ma avrebbe meritato decisamente di più

90' + 4 | Finisce alla BayArena. Il Leverkusen vince grazie alla rete di Boniface, con il Milan che per quanto creato nel secondo tempo avrebbe meritato qualcosa di più.

90' + 4 | All'ultimo secondo ci ha provato Reijnders su sponda di Loftus-Cheek, ma l'olandese per un nulla non è riuscito a impattare il pallone.

90' + 3 | Ammonito Chukwueze per fallo tattico su Tella.

90' + 2 | Occasione Leverkusen con Tella, che con una rasoiata ha cercato il palo lontano della porta difesa da Maignan.

90' | 4 minuti di recupero.

88' | Doppio cambio nel Bayer Leverkusen. Fuori Grimaldo e Wirtz. Dentro Belocian e Tella.

86' | Altra occasione Milan. Questa volta ci ha provato Loftus-Cheek, che su sviluppi di calcio di punizione ha tirato una saetta che Hradecky è però riuscito a neutralizzare.

84' | Ammonito Morata per proteste.

82' | ANCORA MILAN! Sfortunatissima la formazione di Paulo Fonseca, che dopo aver colpito la traversa con Theo Hernandez ha sprecato con Morata, complice anche un Fofana troppo generoso, l'occasione del pareggio.

81' | Cambio nel Bayer Leverkusen. Fuori Adli, dentro Palacios. Si copre Xabi Alonso.

79' | Altro cambio nel Milan. Fuori Pulisic, dentro Chukwueze.

75' | Frimpong spreca la palla del raddoppio. Servito da Wirtz, a tu per tu con Maignan l'esterno del Bayer Leverkusen ha tirato non centrando la porta, se non l'esterno della rete.

74' | Doppio cambio nel Bayer Leverkusen. Fuori Boniface e Garcia, dentro Terrier e Andrich.

72' | Primo squillo della partita di Morata. Bello il cross di Fofana, un po' meno il colpo di testa dello spagnolo, che non ha impegnato più di tanto Hradecky. Ma questo è un segnale: il Milan c'è!

70' | Il Milan ci sta provando con più intraprendenza. Bene Theo Hernandez, pericoloso prima con un cross tegliato dentro l'area di rigore e poi con un tiro deviato in calcio d'angolo da un difensore del Leverkusen.

63' | Buona iniziativa di Fofana, che con intraprendenza ha prima superato in dribbling Boniface e poi tirato in porta con forza e precisione impegnando Hradecky.

62' | Primo cambio nel Milan. Fuori Abraham, dentro Alvaro Morata.

60' | Milan più deciso e pericoloso rispetto al primo tempo. La formazione di Fonseca ha infatti avuto già diverse occasioni per raggiungere il pari.

55' | Clamorosa occasione per il Milan, con Reijnders che da dentro l'area di rigore, a pochi centrimetri dall'area piccola, ha perso un tempo di gioco per via di una finta di troppo. L'olandese poteva calciare subito, ma convinto di avere un avversario alle calcagne, ha optato per una soluzione che ha permesso alla difesa del Leverkusen di mettersi a posto, arrivando però comunque alla conclusione, ribattuta quasi da portiere di hockey da Hradecky.

51' | GOL DEL LEVERKUSEN! Questa volta è tutto buono. Bravo Maignan che anche in questo caso è riuscito a respingere la prima conclusione di Grimaldo, ma completamente in gioco e con la porta spalancata, Boniface si è ripreso quello che nel primo tempo gli è stato tolto, il gol.

50' | Non si è fatta attendere la risposta del Milan, anche se alla fine la formazione di Paulo Fonseca non è arrivata a concludere in porta. Bello lo scambio fra Pulisic e Reijnders, con quest'ultimo che quasi preso controtempo non è riuscito a gestire il pallone nello stretto.

48' | Maignan miracoloso ancora una volta su Wirtz, che si è presentato davanti al portiere francese dopo un errore grossolano di Theo Hernandez in fase di costruzione. Il talento tedesco ha calciato a colpo sicuro dopo aver superato Tomori, ma il 16 rossonero si è opposto con il petto.

45' | Si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo. È iniziato il secondo tempo a Leverkusen.

------

45' + 2 | Finisce il primo tempo. 0 a 0 fra Bayer Leverkusen e Milan.

45' | Due minuti di recupero

42' | Chiusura monumentale di Tah, che con il tacchetto ha impedito che la palla arrivasse ad un Reijnders in volata verso la sua porta.

40' | Incrocio di gambe dubbio dentro l'area di rigore del Leverkusen. I giocatori del Milan hanno chiesto il calcio di rigore, ma per il direttore di gara non è niente.

39' | Il primo tiro in porta del Milan è di Pulisic. Lo statunitense si è messo in proprio partendo dalla sinistra, accentrandosi andando poi a concludere incrociando. Tiro però telefonato che non ha impensierito più di tanto Hradecky.

37' | Occasione Leverkusen con Frimpong. Decisivo il solito Maignan.

35' | Torna a rendersi pericoloso dopo alcuni minuti di calma il Bayer Leverkusen. Chiamato all'attenti ancora una volta Maignan, bravo a spizzare un trasversone di Wirtz diretto a Boniface,

34' | Dopo un avvio complicato il Milan sta cercando di alzare la pressione.

27' | Immediata la risposta del Leverkusen. Arrivato al limite dell'area, Grimaldo ha tentato il tiro impegnando Maignan, che liberando male ha servito involontariamente Frimpong, che per fortuna del Milan, di prima, l'ha sparata alta sopra la traversa.

25' | Si è messa in moto la fascia sinistra del Milan. Con un passaggio in profondità Theo è riuscito a trovare Leao, che arrivato sul fondo ha però sbagliato scelta cercando un assist sul secondo palo, quando due dei suoi compagni, Pulisic in particolare, si erano liberati all'altezza del dischetto dell'area di rigore.

23' | Tentativo di reazione da parte del Milan con Leao. Servito sulla fascia, il portoghese ha cercato di creare confusione nella difesa del Leverkusen, arrivando sul fondo e servendo un interessante pallone dentro l'area di rigore per Pulisic, arrivato però in ritardo e per questo motivo anticipato dal difensore avversario.

20' | Il vantaggio del Leverkusen siglato Boniface è durato pochissimo. Il gol è stato infatti annullato per fuorigioco di Frimpong, autore dell'assist.

14' | Ancora Leverkusen, ancora con Hincapié. Questa volta il difensore ecuadoriano non è riuscito a colpire bene il pallone, che comunque ha attraversato in maniera piuttosto pericolosa l'area di rigore del Milan.

12' | Da qualche minuto il Milan si è abbassato un po' troppo, favorendo le avanzate dei padroni di casa.

10' | Altro tiro in porta del Leverkusen, con Adli che in un fazzolletto si è girato calciando verso la porta di Maignan. Il francese era però in fuorigioco.

9' | Grande chiusura di Theo Hernandez su Frimpong. Scinvolando, però, il capitano del Milan ha involontariamente servito Adli, che con un traversone ha cercato dentro l'area di rigore Wirtz, prontamente anticipato da Tomori.

7' | Il primo cartellino giallo è per Alex Garcia del Leverkusen, che all'altezza del centrocampo ha fermato irregolarmente Pulisic, lanciatosi verso la porta avversaria.

2' | Ancora pericoloso il Leverkusen, con Hincapié che di girata ha impegnato Maignan, ancora una volta molto attento.

2' | Ritmi altissimi a Leverkusen. Grazie ad un'ottima uscita da dietro, il Leverkusen è arrivato a concludere a porta con l'uomo più atteso, Victor Boniface, con Maignan costretto ad un primo mezzo miracolo.

1' | Subito Milan con un bel fraseggio dentro al campo fra Leao e Reijnders, con quest'ultimo che però non è riuscito a sfruttare al meglio un'occasione che sarebbe potuta essere pericolosa.

1' | È iniziata a Leverkusen. Primo possesso della partita a favore del Milan.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti alla BayArena di Leverkusen per questa seconda partita della nuova Champions League fra i campioni di Germania del Bayer Leverkusen ed il Milan di Paulo Fonseca. Dopo il deludente esordio di due settimane fa contro il Liverpool, la formazione rossonera vuole dare continuità al suo ottimo momento di forma imponendosi anche a livello internazionale, e quale miglior occasione se non contro un avversario del genere?

Entrambe le squadre hanno intenzione di tornare a casa con i 3 punti, motivo per il quale si prospetta essere una partita ricca di emozioni che vi inviamo a seguire insieme a noi grazie al nostro live testuale. Buona Champions a tutti!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BAYER LEVERKUSEN-MILAN

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. A disp.: Kovar, Lomb, Hofmann, Andrich, Terrier, Arthur, Schick, Tella, Mukiele, Palacios, Belocian. All. Xabi Alonso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. A disp.: Nava, Torriani, Calabria, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Musah, Chukwueze, Okafor, Morata. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Sandro Schärer SUI