live mn Calciomercato Milan | Occhio a Gimenez-Dovbyk! Contatti per Rabiot. Due cessioni pronte

Calciomercato Milan del 31 agosto: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

17:13 | GIMENEZ APRE ALL'ADDIO AL MILAN

Secondo quanto appreso dalla redaizone di MilanNews.it, la situazione nelle riflessioni di Santiago Gimenez è cambiata rispetto agli ultimi giorni e alle ultime settimane; da quanto si apprende, ora il trasferimento del messicano alla Roma è possibile, considerando soprattutto il fatto che Artem Dovbyk ha già dato l'ok al Milan.

15.50 | LOVRIC IDEA MILAN

Il noto giornalista Giuseppe Longari scrive così sul proprio account "X": "Dopo l'uscita di Musah, che è andato ormai all'Atalanta il Milan accelera per un nuovo centrocampista. Oltre alle candidature già note, i rossonero valutano anche Sandi Lovric dell'Udinese".

15.12 | MILAN, PROPOSTO IL CENTROCAMPISTA SOUMARE'

Le ultime sul calciomercato in entrata del Milan, direttamente da Gianluca Di Marzio: "Il Milan continua a lavorare per provare a prendere Adrien Rabiot. Ai rossoneri, nel frattempo, è stato proposto Boubakary Soumaré, centrocampista classe 1999 del Leicester, cresciuto nel settore giovanile del PSG. Soumaré ha indossato anche la maglia del Siviglia in 34 occasioni e quella del Lille in 112, e resta un'opzione per il centrocampo rossonero".

15.00 | MUSAH-ATALANTA, E' FATTA

Moretto annuncia: "È fatta per Yunus Musah all’Atalanta. Confermati i dettagli dell’operazione: prestito oneroso con diritto di riscatto, prima di trasferirsi a Bergamo, il centrocampista rinnoverà il contratto con il club rossonero".

14.50 | IL MILAN A CACCIA DI UN NUOVO TERZINO DESTRO

Matteo Moretto, giornalista, racconta le ultime notizie in casa Milan: "Jimenez è in partenza per l'Inghilterra, direzione Bournemouth. L'operazione come abbiamo detto sarà un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligatorio a determinate condizioni abbastanza semplici. Il Milan però vorrebbe trovare un sostituto dello spagnolo, un giocatore in prestito e quindi un nuovo terzino destro".

12:24 | EMBOLO E MITROVIC RESTANO UNA SOLUZIONE PER L'ATTACCO

Artem Dovbyk è la prima scelta, ma nel frattempo Breel Donald Embolo del Monaco e Aleksandar Mitrovic dell'Al-Hilal restano soluzione valide sulle quali il Milan starebbe ragionando per sistemare il reparto offensivo di Max Allegri.

11:20 | PRIMA OFFERTA DEL MILAN PER JOE GOMEZ

Il Milan ha contattato il Liverpool presentandogli una prima offerta per il difensore classe 1997 Joe Gomez. Riporta il collega Fabrizio Romano che il Diavolo starebbe cercando di portare in Serie A l'inglese a titolo definitivo.

10:24 | MUSAH-ATALANTA: SI CHIUDE OGGI

In giornata ci sarà la chiusura per il trasferimento di Musah all'Atalanta di Ivan Juric. Il Milan ha raggiunto un accordo con la Dea sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un totale di 25 milioni di euro.

10:12 | IL MILAN HA CHIAMATO IL MARSIGLIA PER RABIOT

Nella notte il Milan ha compiuto un primo approccio concreto per Adrien Rabiot contattando il Marsiglia. Il club francese chiede 15 milioni per far partire il centrocampista francese. Trattativa non semplice che entra nel vivo.

9:24 | JIMENEZ-BOURNEMOUTH: LE CIFRE

Le cifre dell'operazione Jimenez: prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 18,5 che diventa obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze, 15 come anticipato da MilanNews.it.

8:12 | JIMENEZ AL BOURNEMOUTH

Milan e Bournemouth hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Alex Jimenez in Premier League: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il Real Madrid mantiene sul ragazzo una clausola di recompra.

8:00 | GOMEZ LA PRIMA SCELTA PER LA DIFESA

Saltata la pista Manuel Akanji, il Milan vedrebbe in Joe Gomez del Liverpool l'opzione numero uno per andare a rinforzare e sistemare la difesa. Prima di lasciarlo andare, però, i Reds vorrebbero chiudere per il sostituto, Marc Guehi del Crystal Palace.