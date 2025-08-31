Gomez, Disasi, Foyth, Akanji e Demiral: il punto sul futuro della difesa del Milan

Nel corso del pre partita di Lecce-Milan il direttore sportivo Igli Tare è stato chiarissimo: il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale in queste ultime ore di calciomercato.

L'intenzione è quella di mettere a disposizione di Max Allegri un profilo esperto e pronto da subito, motivo per il quale c'è stato un tentativo concreto per Manuel Akanji del Manchester City. Lo svizzero rappresentava la soluzione ideale, per costi, età e per l'appunto esperienza, ma il calciatore dei Citizens ha declinato l'offerta rossonera perché desideroso di continuare a giocare in Champions League, competizione alla quale il Milan però non partecipa.

Di conseguenza è subito ripartita la ricerca del nuovo difensore, tra offerte varie e sondaggi. Tra tutti, però, quello che sembrerebbe godere della preferenza dell'area tecnica e dirigenziale è Joe Gomez del Liverpool, giocatore che I Reds lascerbbero però partire solo nel momento in cui si riuscisse a chiudere per il sostituto, ovvero Marc Guehi del Crystal Palace.

Inutile dire che in lista ci sarebbero anche altri nomi, come ad esempio quelli di Wesley Fofana e Axel Disasi del Chelsea, oppure Juan Foyth del Villarreal. A questi c'è da aggiungere anche quello di Merih Demiral, classe 1998 dell'Al-Ahli che sarebbe stato proposto al Milan proprio in queste ore dai suoi agenti.

Le soluzioni, dunque, non mancherebbero, ma adesso c'è bisogno di stringere i tempi e prendere una decisione, perché fra poco meno di 48 ore non si potrà più correre ai ripari.