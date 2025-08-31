Meno di 48h alla fine del mercato e tre piste aperte per il Milan: Rabiot, Gomez e Dovbyk

Queste ultime 48 ore di calciomercato si pronosticano essere frenetiche dalle parti di Casa Milan. Sono infatti tre le piste sulle quali al dirigenza rossonera starebbe lavorando: Adrien Rabiot, richiesta esplicita di Max Allegri per sistemare la mediana, Joe Gomez del Liverpool come rinforzo in difesa ed infine Artem Dovbyk per l'attacco.

Adrien Rabiot

L'esperienza a Marsiglia di Adrien Rabiot è praticamente finita, anche perché dalle parti dell'Orange Velodrome non starebbero apprezzando né condividendo il comportamento del centrocampista, consigliato male dal suo entourage. L'intenzione resta quella di ricucire i rapporti con tutti e restare, ma pure se si riuscisse in questo la stagione del francese rischierebbe di essere nettamente in salita, sotto ogni punto di vista.

Per questo motivo mamma Veronique ha cominciato a lavorare per il bene del figlio, contattando e trattando in queste ultime frenetiche ore con il Milan, l'unica squadra che si è realmente fatta avanti per Rabiot in questo calciomercato. Portare a casa questa trattativa non è semplice, soprattutto per via degli aspetti economici della stessa: il Marsiglia vuole 15 milioni, mentre il calciatore 5 netti a stagione più bonus per arrivare ai 6 che guadagna in Francia. Le ore scorrono e diventa sempre più difficile andare a dama, anche perché rischia di non esserci margine di trattativa arrivati a questo punto.

Joe Gomez

Sfumata la pista Manuel Akanji, il Milan ha subito cominciato a valutare altre soluzioni per sistemare la sua difesa. Scrive La Gazzetta dello Sport che sfruttando gli ottimi rapporti con il Chelsea il Diavolo avrebbe sondato i profili di Fofana e Badiashile, ma in questo momento le preferenze della dirigenza rossonera sono per Joe Gomez del Livepool. I campioni d'Inghilterra si sono detti disposti a cedere il centrale classe 1997, ma prima hanno bisogno di chiudere per il sostituto, Marc Guehi dal Crystal Palace.

Artem Dovbyk

Anche quella pert Artem Dovbyk è un'operazione in salita, e c'è il rischio che in meno di 48 ore non si riesca a definire. Saltata l'ipotesi di scambio con Santiago Gimenez, che ha insistito per restare a Milano e giocarsi le sue chance in rossonero, il Milan si è seduta al tavolo delle trattative con la Roma per discutere a prescindere il futuro dell'attaccante ucraino, ai margini del progetto tecnico di Gasperini.

Prestito con diritto di riscatto, è questa la formula proposta dal Diavolo, che ha sì ricevuto un'apertura da parte dalla società giallorossa ma non il definitivo via libera, perché proprio come il Liverpool con Gomez, anche la Roma vuole trovare il sostituto di Dovbyk prima di lasciarlo andare.