Inserimenti, gol e tanta corsa: come giocherebbe Rabiot in questo Milan?

vedi letture

Non sarebbe la stella, ma un meraviglioso leader tecnico da aggiungere alla tanta qualità che il Milan può vantare. Adrien Rabiot resta un sogno, una trattativa ad oggi ancora difficile, ma si sa nel calcio di oggi nulla è realmente utopico. Allegri e Rabiot, un binomio che potrebbe funzionare anche al Milan. Ma come giocherebbe Rabiot in questa squadra?

L'ex centrocampista di PSG e Juventus agirebbe presumibilmente da mezzala in un 4-3-3 o interno sinistro box to box nel 3-5-2 "Allegriano" Nel Milan. Rabiot è abile a giocare a campo aperto, in contropiede e quindi, proprio come un "cavallo pazzo" Suo soprannome a Torino, ama gli spazi liberi. Giocatore fisico, dotato di ottima tecnica palla al piede e bravo negli inserimenti. Ecco, proprio questo: gli inserimenti. Anello debole di un centrocampo che contro il Lecce ha saputo in certi momenti palleggiare, correre all'indietro e provare anche un accenno di pressing. A questa squadra mancano i gol dei centrocampisti, seppur qualche giorno fa è arrivato quello di Loftus sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto magistralmente da Modric.

In questo caso, Rabiot garantirebbe (forse) qualche gol in più. Resta poi un giocatore versatile e disciplinato tatticamente, caratteristiche che garbano molto a mister Allegri. I difetti? Una scarsa continuità mentale, ogni tanto Rabiot si "spegne" Ed esce dalla partita, oltre a non essere un leader caratteriale ma anzi, un ragazzo tranquillo e forse non troppo cattivo, sportivamente quando serve.

In questa squadra però, uno come Rabiot sarebbe perfetto, una fragola da mangiare con il cioccolato per ciò che potrebbe dare tatticamente ma soprattutto fisicamente, requisito in Italia fondamentale. Le speranze restano, nonostante il muro del Marsiglia con il giocatore e la mamma agente Veronique Rabiot. I prossimi giorni, vicini alla chiusura del mercato saranno infuocati e assolutamente decisivi.