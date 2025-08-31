Nkunku: "Sono molto contento di essere al Milan. Darò tutto per questo club e per rendere felici i tifosi"

Queste le prime parole di Christopher Nkunku da giocare del Milan ai microfoni di Milan TV:

Christopher, benvenuto a Milano. Qual è stata la tua prima reazione quando hai scoperto che saresti venuto al Milan?

"Ero felicissimo. Sono molto emozionato di essere qui. Dal primo momento ero convinto del progetto, sono molto contento di essere qui".

I tifosi forse ti conoscono un po' meno: qual è il tuo stile di gioco? Quali sono le tue caratteristiche?

"Il mio stile di gioco è molto tecnico, mi piace giocare con i compagni, fare da raccordo. Gioco in una posizione offensiva e cerco di fare assist o gol per la squadra. Penso sempre in funzione della squadra, mi piace lottare per essa, dare tutto, così possiamo giocare al meglio tutti insieme".

Qual è la tua posizione preferita in campo?

"Mi piace giocare vicino alla punta o anche da punta stessa. Mi piace giocare con libertà di attaccare. Muovermi nello spazio, dialogare con i miei compagni d'attacco, e ciò che mi viene meglio".

Che sensazioni ha ad approdare al Milan?

"Sono orgoglioso. Provo molto orgoglio. Ho maturato un'esperienza importante il mio passato in Inghilterra e Germania. Sono pronto a scoprire un nuovo paese, un nuovo campionato e non vedo l'ora di iniziare questa stagione".

Perché hai scelto il numero 18?

"Mi è sempre piaciuto questo numero, l'ho indossato in passato. Poi è diventato ancora più speciale per motivi personali, eventi che hanno rafforzato questo legame".

Hai sentito Maignan, Fofana o un ex come Giroud? Ti hanno dato consigli?

"Ho un ottimo rapporto con Mike Maignan. Abbiamo parlato di molte cose, molto bene del Club. Le nostre personalità sono simili. Mi ha subito convito con quello che mi ha detto".

Come ci si sente ad entrare in uno spogliatoio come quello del Milan?

"È bello. Conosciamo le ambizioni del Club. Dobbiamo vincere per questo grandi giocatori vengono a giocatore qui. Ho già giocato contro Luka, ma non con Rafa. Sono molto contento di giocare al loro fianco. Spero di trovarmi bene con loro in campo per il bene della squadra".

Quali sono i tuoi obiettivi personali per la stagione?

"Non ho obiettivo personali perché non mi voglio porre limiti. Cerco sempre di migliorarmi giorno dopo giorno. Questa è la mentalità, vedremo come sarà il tutto a fine stagione".

Hai già immaginato di giocare a San Siro?

"Certo che l'ho già immaginato. Ci ho già giocato contro la Francia quando abbiamo affrontato l'Italia. Ho visto subito che è uno stadio bellissimo. Molto grande. Sono molto felice di poterlo chiamare casa".

Qual è il tuo messaggio per i tifosi rossoneri?

"Il mio messaggio è: sono molto contento di essere qui, darò tutto per questo Club e per rendere felici i tifosi. Questi tifosi e questo stadio rendono il Milan leggendario".