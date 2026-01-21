live mn Cardinale a Milano: mattinata a Milanello, poi visita a Casa Milan

14.30 - Secondo quanto riferisce l'inviato di Milannews.it a Casa Milan, Gerry Cardinale ha lasciato poco fa la sede rossonera. Dopo essere stato questa mattina a Milanello dove ha incontrato l'ad Furlani, il ds Tare, Ibrahimovic, Allegri e la squadra, il numero uno di RedBird è stato anche in via Aldo Rossi dove ha pranzato con lo svedese e il CFO Cocirio e ha incontrato i dipendenti.

13.47 - Dopo aver fatto visita stamattina a Milanello, Gerry Cardinale si trova ora a Casa Milan. Il numero uno di RedBird è entrato poco fa nella sala del ristorante della sede rossonera ed è stato accolto dagli applausi dei presenti. Ora il proprietario del Diavolo pranzerà con Zlatan Ibrahimovic, il CFO Cocirio e molti dipendenti.

13.14 - Dopo essere stato questa mattina a Milanello, dove ha incontrato l'ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare, Zlatan Ibrahimovic, Massimiliano Allegri e i giocatori rossoneri, la giornata di Gerry Cardinale prosegue a Casa Milan. Il suo programma prevede il pranzo nel ristorante della sede milanista e poi avrà alcuni summit con altri dirigenti rossoneri. Ricordiamo che il numero uno di RedBird si trova in questi giorni a Milano nell’ambito di una serie di incontri europei già in agenda..

13.07 - Dopo essere stato a Milanello questa mattina, Gerry Cardinale è atteso a Casa Milan dove incontrerà il presidente rossonero Scaroni, il CFO Cocirio e il CRO Oettle. Lo riferisce Luca Bianchini, giornalista della Gazzetta dello Sport, su X che aggiunge che ad oggi non è prevista la presenza dl numero uno di RedBird domenica sera all'Olimpico per Roma-Milan.

12.38 - Questa mattina Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha varcato i cancelli di Milanello dove ha incontrato la dirigenza rossonera (Furlani, Tare e Ibrahimovic), oltre a Max Allegri e alla squadra milanista. Il proprietario del club di via Aldo Rossi non si vedeva nel Centro Sportivo di Carnago da ben 513 giorni: l'ultima volta prima di oggi risaliva infatti al 26 agosto 2024.

11.52 - Per Redbird sono giorni cruciali per il rifinanziamento del debito con Elliott. L'ingresso di Comvest dovrebbe arrivare entro il mese di marzo. Il nuovo creditore fornirà una scadenza più lunga e tassi d'interesse più agevoli.

11.45 - Gerry Cardinale è presente oggi a Milanello dove ha avuto degli incontri con l'ad rossonero Giorgio Furlani, il tecnico Massimiliano Allegri, il ds Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic per parlare dell'andamento della società e della stagione. E' stata anche l'occasione per il numero uno di RedBird, che non si vedeva a Milano da diversi tempo, per vedere la squadra rossonera.

11.00 - Gerry Cardinale è tornato in Italia e in queste ore si trova nel Centro Sportivo di Milanello dove ha incontrato l'ad rossonero Giorgio Furlani, il tecnico Massimiliano Allegri, il ds Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic per parlare dell'andamento della società e della squadra milanista. Il numero uno di RedBird è a Milano in questi giorni nell’ambito di una serie di incontri europei già in agenda e ha voluto far sentire la sua vicinanza costante al club e al management, con cui il rapporto è continuo e strutturato. Questa visita si inserisce in un contesto di stabilità, continuità e unità, con pieno allineamento tra proprietà e management.

Amici e amiche di Milannews.it, oggi vi racconteremo la giornata di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, che è in Italia e questa mattina si è presentato a Milanello per incontrare i dirigenti del Diavolo, Max Allegri e la squadra.