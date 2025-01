live mn Como-Milan (0-0): Reijnders mangia un gol già fatto. Morata salta la Juve

29' Bella uscita dalla pressione del Milan che manda Reijnders in campo aperto: Goldaniga fa ottima guardia

27' Break del Milan che ha un po' di spazio con Fofana che conduce fino quasi al limite e prova di piatto da fuori. Tiro sballato

21' REIJNDERS SI MANGIA UN GOL FATTO! Grande giocata di Leao che taglia centralmente e poi con il tacco serve Reijnders che tutto solo tira in bocca a Butez. Il pallone finisce a Morata che con poco angolo mira la porta ma trova l'opposizione in angolo...

20' Ammonito Morata: giallo pesantissimo, l'attaccante salterà la Juventus perché era diffidato. Sanzione molto discutibile, c'era un evidente fallo sullo spagnolo in precedenza

17' COMO VICINO AL VANTAGGIO! Messo male il Milan in transizione difensiva, Fadera semina facilmente Royal che mette una palla rasoterra che attraversa tutta l'area piccola e arriva dove Diao commette fallo su Theo che aveva chiuso in angolo un po' passivamente

13' Altra conclusione di Strefezza dal centro sinistra: tiro molto più debole e centrale del precedente

10' Ora si vedono i rossoneri! Reijnders fa correre Theo sulla fascia: il francese la mette bassa con i giri giusti ma Morata è in ritardo e manca l'appuntamento con il pallone

9' Leao trova il pallone sul secondo palo e appoggia a Fofana che da buona posizione prova con il piattone: tiro lento e troppo centrale. Era una buona occasione!

8' Punizione dalla sinistra per il Como: Kempf stacca ma non trova la porta di qualche metro

6' Si affaccia il Como per la prima volta, trovando i rossoneri un po' scoperti. Gran botta di Strefezza da posizione lontana e angolata: Maignan risponde bene

4' Primo lampo di Leao che fa una bella finta e trova Royal sul secondo palo: il brasiliano stoppa e prova la conclusione che viene ribattuta

2' Subito angolo per il Milan: battuto corto e malissimo. Chance sprecata

1' Inizia la partita!

- La squadra arbitrale:

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: GIALLATINI – COLAROSSI

IV: GHERSINI

VAR: SERRA

AVAR: FABBRI

- Di seguito vengono riportate le formazioni ufficiali della sfida:

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. A disp.: Audero, Reina, Kone, Iovine, Gabrielloni, Belotti, Ozilio, Braunoder, Perrone, Mazzitelli, Razi, Chinetti, Paz, Caqueret, Verdi. All. Cesc Fabregas

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernande; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Calabria, Terracciano, Musah, Omoregbe, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceicao

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Il Milan dopo la gara di sabato a San Siro contro il Cagliari, torna subito in campo in cerca di riscatto ma soprattutto di punti per rientrare nella zona Champions League. Prima trasferta in campionato per il neo allenatore Sergio Conceicao che oggi guida i suoi in quel di Como dove allo stadio "Giuseppe Sinigaglia" affronterà la squadra allenata da Cesc Fabregas. La partita vale il recupero della 19^ giornata di campionato, l'ultima del girone di andata, che il Diavolo aveva saltato per l'impegno in Supercoppa. Restate con noi per seguire il live testuale della gara, azione dopo azione!