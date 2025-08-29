live mn Contatti continui per Akanji, visite per Nkunku. Chukwueze-Fulham dopo Lecce

Calciomercato Milan del 29 agosto: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

11.30 | IPOTESI PELLEGRINI

Per il centrocampo del Milan spunta l'ipotesi Lorenzo Pellegrini dalla Roma. Fuori dal progetto tecnico giallorosso, il classe 1996 potrebbe diventare la più classica delle opportunità di fine mercato per il Diavolo dopo il grave infortunio di Ardon Jashari.

11.20 | RABIOT PUÒ RESTARE A MARSIGLIA

Intercettato dai colleghi de Ici Provence subito dopo i sorteggi di Champions League, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha aperto a una permanenza di Adrien Rabiot, confermando dei dialoghi in essere per ricucire i rapporti dopo essere stato messo fuori rosa, e sul mercato, dopo la lite furibonda con Rowe.

10.45 | CHUKWUEZE-FULHAM: CONTATTI RIPRENDERANNO DOPO LECCE

Secondo quanto riportano Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro video di questa mattina sul canale YouTube, la trattativa tra Milan e Fulham per Samuel Chukwueze si sarebbe messa in pausa per la partita di stasera contro il Lecce, in cui i rossoneri sono in emergenza offensiva e hanno bisogno dell'esterno nigeriano almeno in panchina. I contatti tra i due club, viene riportato, sono stati frequenti e costanti tra martedì e mercoledì tanto che è stata raggiunta un'intesa di massima per un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al presentarsi di determinate condizioni. Il costo totale dell'operazione sarebbe di 25 milioni di euro. Dopo la gara di Lecce ci si aspetta che riprenderanno i contatti tra Milano e Londra per chiudere l'operazione.

10.20 | VISITE MEDICHE PER NKUNKU

Poco dopo le 9 di questa mattina, come da programma, Cristopher Nkunku è arrivato alla Madonnina in centro a Milano per effettuare le visite mediche. Dopo aver ottenuto anche l'idoneità sportiva, si recherà nel primo pomeriggio a Casa Milan dove firmerà il suo contratto. GUARDA IL VIDEO.

10.00 | AKANJI, CONTATTI CONTINUI: NODO INGAGGIO

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il club rossonero sarebbe in contatto costante da ieri con il City e con l'entourage di Manuel Akanji: anche oggi proseguiranno i discorsi. Il difensore svizzero ha dato la sua disponibilità ma ora il difficile sarà trovare l'accordo sullo stipendio dal momento che il calciatore percepisce un ingaggio abbastanza alto in Inghilterra. Il club rossonero è al lavoro per cercare di chiudere in tempo un colpo che sarebbe molto importante per la rosa del tecnico livornese.