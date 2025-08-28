Probabile formazione Milan: Pulisic in dubbio, Musah sulla fascia. La difesa non cambia

vedi letture

Il Milan domani sera scende in campo contro il Lecce, in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026: teatro della sfida sarà il Via del Mare. I rossoneri devono riscattare una partenza più che falsa, all'esordio contro la neopromossa Cremonese, e si ritroveranno davanti i pugliesi che hanno pareggiato 0-0 con il Genoa e che tra le loro fila schierano il grande ex - ancora di proprietà milanista - Francesco Camarda.

È già grande emergenza in attacco e non solo per Massimiliano Allegri. Non parteciperanno alla trasferta nè Rafael Leao, nè Ardon Jashari per infortunio e anche Alex Jimenez è assente per questioni di mercato. Inoltre pure Christian Pulisic, non al 100% con la sua caviglia, potrebbe essere costretto a partire dalla panchina.

Il tecnico rossonero confermerà il 3-5-2 e la stessa difesa vista con la Cremonese davanti a Maignan: il trio composto da Tomori-Gabbia-Pavlovic. Conferma, quasi scontata, anche per Luka Modric che si posiziona davanti alla retroguardia: accanto a lui Fofana e Loftus-Cheek. Nonostante il brutto primo tempo di una settimana fa, riproposto a sinistra anche Pervis Estupinan mentre a destra la vera novità con Yunus Musah che è stato utilizzato nelle prove della vigilia. In attacco accanto a Gimenez ci dovrebbe essere Pulisic ma se l'americano non dovesse farcela, Allegri pensa a Saelemaekers seconda punta. Queste le indiscrezioni raccontate da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24.

Panchina cortissima con Chukwueze e il giovane Cheveyo Balentien, appena sbarcato nel progetto Milan Futuro, presenti come armi offensive.

MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

80 Musah 8 Loftus-Cheek 14 Modric 19 Fofana 2 Estupinan

11 Pulisic 7 Gimenez

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 4 Ricci, 56 Saelemakers, 21 Chukwueze, 25 Balentien

All. Massimiliano Allegri

Indisponibili: Leao (polpaccio), Jashari (perone), Jimenez (mercato)

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

La designazione arbitrale completa per Lecce-Milan:

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: DEI GIUDICI – MASTRODONATO

IV: ARENA

VAR: GHERSINI

AVAR: MERAVIGLIA

DOVE VEDERE LECCE-MILAN

Data: venerdì 29 agosto 2025

Ora: 20.45

Stadio: Via del Mare, Lecce

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it