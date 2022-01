LIVE MN - Coppa Italia Femminile, vittoria per il Milan contro la Sampdoria: a segno Guagni, Piemonte, Thomas e Grimshaw

Cronaca

Fischio finale! Il Milan si aggiudica la vittoria nei quarti di finale d'andata di Coppa Italia, passando sulla Sampdoria grazie alle reti di Guagni, Piemonte, Thomas e Grimshaw. Per le blucerchiata vana la rete messa a segno da Rincon.

93' - Annullata una rete della Sampdoria per fuorigioco.

92' - POKER DEL MILAN! Calcio d'angolo dalla destra affidato a Thrige, che in area trova Grimshaw che di testa batte Soggiu ipotecando la vittoria delle rossonere.

90' - Tre minuti di recupero.

84' - OCCASIONE MILAN! Bergamaschi riceve un pallone profondo e prova con un pallonetto ad insaccare alle spalle di Soggiu. Il pallone però arriva a Longo, che calcia sulla rete esterna. Dubbi anche per una trattenuta in area su Stapelfeldt.

83' - Prima conclusione della partita per Stapelfeldt che però spara alto sopra la traversa.

82' - Risponde la Sampdoria con un'altra sostituzione: Bargi per Martinovic.

78' - Altro cambio nel Milan: Stapelfeldt al posto di Piemonte.

77' - Bel suggerimento di Piemonte per Thomas, che accelera sulla destra e calcia verso il primo palo trovando la buona risposta di Soggiu in presa.

72' - Doppia sostituzione quasi in contemporanea per la Sampdoria: Bursi per Rizza, Seghir per Rincon

72' - Secondo cambio per il Milan: Adami lascia spazio a Jane.

70' - Colpo di testa di Longo in area piccola, blocca Soggiu.

66' - Bergamaschi prova a concludere da posizione defilata, trovando una buona risposta di Soggiu.

64' - Primo cambio per il Milan: Longo entra al posto di Guagni.

62' - Seconda sostituzione per la Sampdoria: Wagner rileva Boglioni.

62' - TERZA RETE DEL MILAN! Calcio di rigore perfetto battuto da Thomas, che supera con una conclusione precisa dagli undici metri Soggiu siglando il 3-1 del Milan.

61' - RIGORE! Progressione di Bergamaschi che viene atterrata in area da Helmwall. Assegnato il calcio di rigore al Milan.

53' - Prova a rispondere la Sampdoria con Boglioni, pallone che però crea troppi problemi a Babb.

50' - OCCASIONE PER IL MILAN! Guagni da distanza ravvicinata calcia a botta sicura verso la porta, trovando una super risposta di Soggiu. Nell'azione successiva traversa colpita da parte di Codina.

47' - Corner dalla destra affidato a Thrige, poi la sfera arriva in area di rigore dove si accende una mischia. L'azione però viene fermata dall'intervento di Gemelli per un fallo in attacco delle rossonere.

45' - Comincia la ripresa!

Cambio all'intervallo per la Sampdoria, che manda in campo Martinez al posto di Battelani

46' - Finisce il primo tempo. Milan avanti grazie alle reti di Guagni e Piemonte, che ha riportato in vantaggio il Milan dopo la rete del momentaneo pareggio siglata su rigore da Rincon.

44' - Secondo giallo per il Milan, ammonita Grimshaw

43' - Ci prova la Sampdoria con Martinovic, che impegna con un colpo di tacco un'attenta Babb.

35' - Buon contropiede del Milan gestito da Guagni, che gira la sfera sulla sinistra a Piemonte. L'attaccante rossonera di conseguenza prova a servire sull'altro fronte Thomas, che però manca l'aggancio deciviso.

33' - VANTAGGIO DEL MILAN! Thrige raccoglie una conclusione murata dalla difesa padrona di casa, servendo perfettamente Piemonte che davanti a Soggiu non sbaglia. 1-2 per il Milan!

29' - TRAVERSA PER IL MILAN! Bergamaschi viene servita in profondità riuscendo ad arrivare a due passi dalla porta della Sampdoria. La sua conclusione di punta però viene fermata dal legno.

28' - Rischio per la difesa della Sampdoria. Soggiu ingaggia un contrasto con Piemonte, che rimane a terra, e serve involontariamente Thomas che però non inquadra la porta blucerchiata.

27' - La battuta del calcio piazzato viene affidata ad Agard, il cui tiro si infrange sulla barriera.

26' - Punizione dal limite per il Milan dopo un fallo di mano commesso da Pisani, che viene ammonita da Gemelli.

22' - Grande intervento di Codina, che sventa un contropiede della Sampdoria fermando la progressione di Martinovic.

18' - Punizione del Milan affidata ad Agard, il cui cross viene allontanato in uscita da Soggiu.

12' - Pareggio della Sampdoria, che trasforma il calcio di rigore conquistato con Rincon. Cambia ancora il parziale, 1-1.

11' - Rigore per la Sampdoria. Fusetti interviene, secondo Gemelli, con un fallo su Battelani che tuttavia sembra aver accentuato l'entità del contatto. Ammonita la numero sei rossonera.

9' - Punizione per la Sampdoria sfruttata da Rincon, la cui conclusione termine a lato rispetto alla porta difesa da Babb.

7' - Adami viene servita centralmente da Grimshaw. Il suo tiro viene comunque bloccato da Soggiu.

6' - VANTAGGIO DEL MILAN! Corner dalla destra per il Milan, che sblocca il parziale con il perfetto colpo di testa di Guagni! 0-1!

5' - Punizione corta dalla destra affidata a Thrige, che in area trova Adami che di testa viene fermata da Soggiu.

2' - Ci prova Bergamaschi, tiro che però finisce alto sopra la traversa.

1' - Calcio d'inizio! Inizia ufficialmente Sampdoria-Milan.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-3): Babb; Codina, Agard, Fusetti; Guagni, Adami, Grimshaw, Thrige; Thomas, Piemonte, Bergamaschi. Allenatore: Ganz

A disposizione: Fedele, Giuliani, Stapelfeldt, Kirschstein, Jane, Longo, Tucceri Cimini, Miotto, Cortesi

SAMPDORIA (3-5-2): Soggiu; Giordano, Spinelli, Pisani; Rizza, Fallico, Rincon, Battelani, Boglioni; Helmvall, Martinovic. Allenatore: Cincotta.

A disposizione: Brunelli, Auvinien, Wagner, Bargi, Seghir, Bursi, Martinez, Tarenzi, Gardel

Amici e amiche di MilanNews.it, buona domenica e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Sampdoria, incontro valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Percorso senza ostacoli per le rossonere, che hanno ottenuto l'accesso alla fase finale della competizione grazie al primo posto conquistato nel girone A con Verona e Cittadella, entrambe battute. La Sampdoria è invece arrivata prima nel girone C, superando Torres e Ravenna.