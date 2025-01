live mn Fiducia Milan per Gimenez. Morata al Galatasaray e Camarda al Monza

19.50 - Nelle ultime ore dalla Turchia si susseguono tante voci su un forte interesse del Galatasaray non solo per Alvaro Morata, in procinto di lasciare il Milan, ma anche per Strahinja Pavlovic. Apprende la redazione di MilanNews.it che al momento il difensore serbo, titolare nelle ultime due contro Parma e Dinamo Zagabria, per il club rossonero non è sul mercato.

19.30 - Il Genoa ci sta provando per Hugo Cuenca, classe 2005 del Milan che quest'anno ha giocato con il Milan Futuro in Serie C. Lo riporta gianlucadimarzio.com, aggiungendo che il paraguaiano al momento, in scadenza a giugno, non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con i rossoneri. Il grifone vorrebbe prenderlo già in questa sessione di mercato a zero, lasciando al Milan una percentuale importante sulla futura rivendita.

19.13 - Nel corso di Calciomercato - L'Originale è intervenuto l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che ha cercato di fare chiarezza sulle ultime ore di mercato rossonere, in particolare sul cambio in attacco Morata-Gimenez. Se per il centravanti spagnolo è tutto definito per il passaggio al Galatasaray, al Milan manca ancora l'accordo per Santiago Gimenez. Secondo quanto viene riportato i rossoneri sono arrivati a un'offerta di 30 milioni più bonus per l'attaccante messicano: ancora però manca l'ok del club olandese.

18.22 - Il Milan oggi ha presentato una seconda offerta più alta al Feyenoord. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, però, quello che serve ai rossoneri è avvicinarsi tra bonus e parte fissa alla richiesta del club olandese che rimane di 40 milioni di euro. La situazione della rosa e i tempi stretti del mercato mettono fretta.

18.10 - Non solo Alvaro Morata, l'asse Milan-Istanbul è calda anche per Strahinja Pavlovic. Il Galatasaray, secondo quanto viene riportato dal collega Ertan Suzgun della testata Playspor, sarebbe pronto ad andare di nuovo all'assalto del centrale serbo rossonero. Il Milan, viene scritto, sarebbe aperto alla cessione solo davanti a un'adeguata offerta a titolo definitivo.

18.02 - Secondo TMW è aperto il fronte cessioni rossonero: pressing del Bologna su Davide Calabria che sostituirebbe Posch destinato a tornare all'Hoffenheim. In uscita anche Noah Okafor che è stato proposto al Tottenham: si attendono oggi nuovi aggiornamenti. Per Loftus-Cheek il club di via Aldo Rossi aspetta offerte.

17.34 - Francesco Camarda lascerà il Milan temporaneamente: questo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di un pomeriggio molto movimentato in ottica calciomercato per i rossoneri. Come appreso da MilanNews.it (LEGGI QUI), il centravanti classe 2008 è stato chiesto in prestito dal Monza e il Milan ha accettato la proposta. Come riferisce Fabrizio Romano i due club hanno raggiunto un accordo per un trasferimento immediato in prestito secco: è arrivato anche l'ok del calciatore.

17.30 - Trovano conferme le voci e indiscrezioni di un interesse del Monza per Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, e come riportato anche da Matteo Moretto, il club rossonero ha aperto alla cessione temporanea del giovanissimo centravanti. Nelle prossime ore ci saranno da definire i dettagli dell'operazione.

17.15 - Secondo quanto riferito dal giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, la squadra inglese dell'Aston Villa si sarebbe fatta avanti per Fikayo Tomori offrendo un prestito a 3 milioni con diritto di riscatto condizionato in caso di qualificazione in Champions League. Il Milan ha rifiutato ma non è detto che davanti a un'offerta adeguata il centrale possa salutare.

17.08 - In attacco i rossoneri dopo appena metà stagione sono pronti a dire addio ad Alvaro Morata che ha già l'accordo per il trasferimento al Galatasaray: secondo quanto appreso da MilanNews.it manca solamente l'ok definitivo per l'accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Ma non è finita qui perché in questa chiusura di mercato il Diavolo sta valutando anche altre cessioni. Per quanto riguarda Santiago Gimenez, ora più che mai necessario per riempire il buco che lascerà Morata, aumenta la fiducia dopo gli ultimi contatti con il Milan che è in pressing e oggi ha presentato un'offerta migliorativa rispetto alla prima avanzata al Feyenoord.

16.55 - Gianluca Di Marzio riferisce anche che il Monza avrebbe chiesto in prestito Francesco Camarda, giovane attaccante classe 2008 del Milan: il club di Adriano Galliani, secondo quanto riportato, attende una risposta da via Aldo Rossi.

16.43 - Secondo quanto riporta Matteo Moretto, da via Aldo Rossi oggi è stata inviata un'altra proposta al Feyenoord dal Milan per Santiago Gimenez, migliore di quella precedente. Al lavoro sia l'agente Rafaela Pimenta ma anche il calciatore stesso che preme per vestire la maglia del Diavolo

16.30 - Secondo quanto appreso da MilanNews.it Milan e Galatasary sarebbero vicinissime a chiudere l'accordo, tanto che Morata potrebbe partire alla volta di Istanbul già nella giornata di domani. La trattativa si dovrebbe chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

16.25 - Secondo fonti vicine a Santiago Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord e obiettivo numero uno del club rossonero, sono riprese oggi le trattative tra Milan e Feyenoord per l'attaccante . Il Milan ha presentato un'offerta migliorativa e adesso attende la risposta del club olandese.

15.37 - Come riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il Milan e il Galatasaray sarebbero in una trattativa avanzata per Alvaro Morata: LEGGI QUI

Incredibile ribaltone di mercato in vista per il Milan che nel day after della disastrosa trasferta di Zagabria vede accendersi all'improvviso il suo mercato, a pochissime ore dalla chiusura della finestra invernale. Protagonista soprattutto il ruolo di centravanti con Alvaro Morata che vicinissimo al Galatasaray e il club di via Aldo Rossi che punta tutto su Santiago Gimenez. Segui il live testuale di MilanNews.it per non perderti nessun aggiornamento!