LIVE MN - Fiorentina-Milan (1-1): termina il match. Calvarese e qualche disattenzione di troppo negano i tre punti ai rossoneri

Termina 1-1 il match fra Fiorentina e Milan, decidono le reti di Rebic e Pulgar, entrambe nel secondo tempo. Il Milan domina gran parte della gara e dopo il gol annullato ad Ibra nel primo tempo (decisione di Calvarese molto dubbia) trova meritatamente il vantaggio con Rebic. La gara sembra mettersi in discesa con l'espulsione di Dalbert ma la Fiorentina reagisce. Il Milan però, nonostante qualche disattenzione di troppo, si difende bene fino a quando Calvarese completa l'opera iniziata nei primi 45 minuti: punisce col calcio di rigore un intervento sulla palla di Romagnoli, che aveva fermato alla grande un Cutrone ormai lanciato a rete. Pulgar dal dischetto non sbaglia e fissa quindi il punteggio sull'1-1.

94' Termina qui il match.

92' Calcia Vlahovic col mancino, palla che finisce alta.

92' Calhanoglu recupera palla su Chiesa, l'attaccante viola cade e l'arbitro concede un calcio di punizione da posizione pericolosa.

91' Begovic miracoloso su Caceres che aveva calciato a botta sicura da due passi.

90' Saranno 4 i minuti di recupero.

88' Ora si va a cento all'ora, con le due squadre che si allungano. Male i rossoneri che non riescono a controllare il gioco nonostante l'uomo in più.

87' Theo messo giù in area da Pezzella che gli passa davanti e lo stende. Per l'arbitro non c'è nulla.

85' Ammonito Theo per delle scintille con Chiesa.

84' Gol della Fiorentina su rigore, Pulgar. Begovic aveva intuito ma non è bastato. Rimangono comunque dubbi sulla decisione dell'arbitro visto che Romagnoli tocca chiaramente il pallone.

82' Romagnoli prova a fermare Cutrone lanciato a rete ma commette fallo. Per l'arbitro è rigore. Proteste del capitano rossonero che afferma di aver toccato il pallone.

80' Cambio per il Milan: esce Castillejo, entra Saelemaekers.

79' Il Milan ora ha diffiicoltà nel ripartire. Massimo sforzo per la Fiorentina.

78' Chiesa prova a superare Theo in velocità: il francese lo recupera alla grande e l'attaccante viola si lascia cadere.

77' Dalla destra Chiesa mette in mezzo un pallone interessante che attraversa tutta l'area di rigore. Ancora un'occasione per la Fiorentina.

76' Il Milan prova a ragionare gestendo il pallone.

75' Ammonito Caceres per un intervento duro e in ritardo su Bennacer.

74' Non mollano i padroni di casa. Nonostante l'uomo in meno spingono forte alla ricerca del pareggio.

73' Cambio per la FIorentina: fuori Lirola, dentro Igor.

73' Cambio per il Milan: fuori Gabbia, dentro Musacchio.

72' Incredibile occasione per la Fiorentina che era ripartita in modo molto pericoloso. Vlaohovic da ottima posizione incrocia col sinistro, la palla sfiora il palo.

71' Il Milan fa la partita ma la Fiorentina è sempre pronta a ripartire in modo pericoloso. Rossoneri che non devono perdere la concentrazione.

70' Gol di Castillejo che a tu per tu con Dragowski non sbaglia, ma lo spagnolo era ampiamente in fuorigioco. Rete giustamente annullata.

68' Si muove subito in verticale Cutrone, ma era in fuorigioco.

67' Cambio per la FIorentina: esce Castrovilli, entra Patrick Cutrone.

65' Il Milan prova l'azione insistita, ma al momento dell'ultimo passaggio non c'è precisione.

63' Zlatan tira la punizione con potenza ma Kessie è sulla traiettoria e blocca la conclusione. Sul rimpallo ci prova ancora Rebic di punta, blocca Dragowski.

59' Fallo di Dalbert su Ibrahimovic al limite dell'area viola, ammonito. L'arbitro va al VAR e cambia il colore del cartellino, rosso per Dalbert: era una chiara occasione da gol. Milan in superiorità numerica.

57' Ottima chiusura di Kessie che giganteggia di fisico su Castrovilli e lascia sfilare il pallone sul fondo.

56' GGGGOOOOOOOOLLLLL GGGOOOOOLLLLLLL GOOOOOOOOOOOOLLLL DEL MILAAAAAN!! ANCORA ANTE REBIC, 1-0 MILAN!!! Momento magico di Ante Rebic, che è lestissimo ad arrivare su un intervento disastroso di Caceres nell'area viola. Tiro secco e Dragowski battuto.

55' Ora il Milan prova a fare la partita, gli uomini di Pioli spingono sull'acceleratore.

54' Grande accelerazione sulla sinistra di Theo Hernandez, che serve pericolosamente Rebic solo in area: il croato però sul più bello viene anticipato.

52' Subito un intervento importante di Begovic che smanaccia alla grande su un bel colpo di testa di Chiesa.

51' Non ce la fa Donnarumma che nel primo tempo era stato toccato duro da Chiesa, al suo posto entra Asmir Begovic.

50' Kessie fa il velo su un passaggio invitante di Ibra, la palla arriva a Bennacer che da ottima posizione tira di destro e spara alto.

48' Tunnel di Theo e cambio di gioco di 50 metri per Castillejo. Lo spagnolo la scodella in area ma il suo pallone non è preciso.

47' Colpo di testa di Ibra su una punizione dalla trequarti, devia in angolo Dragowski. L'arbitro fischia il fuorigioco dello svedese e lascia correre una trattenuta di Duncan su Gabbia.

45' Fischia Calvarese, può iniziare la ripresa. Primo pallone per i rossoneri.

Una prima frazione di gioco equilibrata al Franchi, con le due squadre che cercano di rimanere compatte e non correre rischi. Il Milan l'aveva sbloccata con una magia di Ibra, ma Calvarese, rivedendo l'azione al VAR, ha annullato la rete dello svedese per un presunto tocco di braccio (che era comunque attaccato al corpo). Primo tempo comunque positivo dei rossoneri.

47' Azione confusa e insistita dei rossoneri che non riescono però ad arrivare al tiro. Termina qui il primo tempo.

45' Ci saranno due minuti di recupero.

45' Ottimo pressing di Rebic che costringe Pezzella a rifugiarsi in fallo laterale in zona d'attacco per i rossoneri.

44' Duncan ci prova dalla distanza, tiro molto impreciso che termina alto.

38' Molta confusione in campo dopo la rete annullata ad Ibra. Rimangono i dubbi sulla decisione di Calvarese.

34' Ibra l'aveva sbloccata con un gol stratosferico, mangiandosi la difesa viola. Calvarese, rivedendo l'azione al VAR, decide di annullare il gol per un tocco di mano dello svedese, che però aveva il braccio chiaramente attaccato al corpo.

33' Ottima chiusura di Theo su Chiesa sulla fascia destra.

32' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Bennacer ci prova dalla distanza, il tiro dell'algerino però è molto impreciso e non crea problemi all'estremo difensore viola.

28' Partita molto equilibrata, le due squadre cercano soprattutto di non sbilanciarsi e di non correre rischi.

27' Bennacer recupera palla in ottima posizione, avanza e serve Rebic. Il croato però era in fuorigioco, nulla di fatto.

24' Giallo per Hakan Calhanoglu che atterra Castrovilli in zona pericolosa.

21' Crossa dalla trequarti per Calhanoglu, Pulgar in tuffo lo anticipa.

20' Colpo di testa velenoso di Lirola deviato da Castrovilli, bravo Donnarumma a farsi trovare pronto.

16' OCCASIONE PER IL MILAN! Rebic stacca di testa con i tempi giusti all'interno dell'area di rigore, la sua conclusione è però troppo centrale. Attento Dragowski.

14' Kessie imbuca per Calhanoglu, il turco però è chiuso molto bene da Milenkovic.

13' Cori per Davide Astori al minuto 13. Nel frattempo si rialza Donnarumma.

13' Rischia il Milan! Chiesa pressa Donnarumma, forse fallosamente, che perde palla. Sul prosieguo dell'azione Castrovilli spara alle stelle da ottima posizione. Rimane a terra Donnarumma dopo il contrasto dell'attaccante viola.

12' Spunto di Milenkovic che calcia da dentro l'area, para facilmente Donnarumma.

11' Giallo per Bennacer, l'algerino ha atterrato Caceres.

10' Ibrahimovic prova ad inventare, la sua verticalizzazione dalla trequarti però non trova nessun compagno.

5' Grande palla di Calhanoglu che serve Castillejo in profondità. Lo spagnolo però viene fermato sul più bello da un grande intervento di Dalbert.

4' Poche emozioni in questo avvio, le due squadre si studiano.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Calvarese: si comincia! Primo pallone del match per la Fiorentina.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia viola per i padroni di casa, divisa bianca per il Milan. Tutto pronto al Franchi per questo posticipo del sabato di Serie A.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il Milan quest’oggi sfida una Fiorentina che arriva lanciatissima dopo i 5 gol rifilati alla Sampdoria nella scorsa giornata di campionato. I rossoneri, che hanno ritrovato i tre punti contro il Torino, devono continuare a vincere per non perdere il treno per l’Europa. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Brancolini, Terracciano, Dalle Mura, Igor, Terzic, Venuti, Agudelo, Benassi, Cutrone, Ghezzal, Sottil. All. Iachini.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Musacchio, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Saelemaekers, Leao, Maldini. All. Pioli.