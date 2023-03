LIVE MN - Fiorentina-Milan (2-1): Italiano incarta ancora Pioli: i rossoneri cadono a Firenze dopo quattro vittorie consecutive

Dopo quattro successi consecutivi, il Milan cade a Firenze per mano dei gol di Gonzalez e Jovic. A segno per i rossoneri Theo Hernandez. Prestazione insufficiente da parte del Milan, che non è mai entrato realmente in panchina. Pioli, ancora una volta, incartato da Italiano.

96' Finisce qui.

94' GOL DI THEO HERNANDEZ! Lancio di Adli per Saelemaekers, appoggio per Theo che scarica un bolide incredibile sotto la traversa.

92' Conclusione di Ibra dal limite troppo centrale.

90' Cinque minuti di recupero.

89' Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Amrabat e Gonzalez, dentro Barak e Sottil.

87' Raddoppio della Fiorentina. Cross di Dodo dalla destra, Jovic di testa buca Maignan. 2-0.

85' Igor supera la metà campo indisturbato, poi calcia dalla distanza ma la conclusione termina fuori.

82' Cambio nel Milan: fuori De Ketelaere, dentro Adli.

81' Punizione Fiorentina, Jovic colpisce di testa ma Maignan è reattivo e para.

80' Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Cabral e Bonaventura, dentro Jovic e Castrovilli.

79' Ammonito Kalulu.

78' Ammonito Italiano.

77' Di Bello fischia calcio di rigore per il Milan per un tocco di mano di Cabral, ma il VAR corregge la decisione del fischietto.

73' Cambio nel Milan: fuori Messias, dentro Saelemaekers. Cambio anche nella Viola: Ranieri per Biraghi.

72' Cross di Biraghi dalla sinistra, Cabral gira di testa ma non inquadra la porta.

70' Brutto fallo di Nico Gonzalez su Kalulu, giallo per l'argentino.

68' Mancino di Bonaventura dal limite, conclusione fuori.

66' Occasione Fiorentina. Dodo entra in area, Maigna para, poi carambola sulla linea di fondo e palla che diventa di possesso del Milan.

64' Doppio cambio nel Milan: fuori Rebic, Bennacer e Giroud, dentro Origi, Bakayoko e Ibrahimovic.

60' Punizione di Rebic dal limite, conclusione altissima.

59' Fallo di Ikone su Rebic al limite dell'area, giallo per il francese.

58' ALTRA OCCASIONE MILAN! Lancio di Tomori per l'inserimento di Theo, ma Terraciano ancora una volta salva la Fiorentina.

54' Destro di Rebic da fuori area, Terraciano para a terra.

51' OCCASIONE MILAN! Cross preciso di Rebic, Giroud stacca di testa ma Terraciano è bravo ad evitare il gol.

50' Prova a reagire subito il Milan guadagnando un corner.

49' Gol della Fiorentina. Nico spiazza Maignan e porta in vantaggio la Viola.

47' Rigore per la Fiorentina. Tomori atterra in area Ikone.

45' Si riparte!

Primo tempo che termina a reti bianche tra Fiorentina e Milan. Molto meglio gli uomini di Italiano, che hanno preso i rossoneri a uomo, costringendoli a perdere palla con lanci lunghi mai arrivati a destinazione. Qualcosa di positivo nella ripresa da cui ripartire, ma per fare punti serve sicuramente molto di più da parte della squadra di Pioli.