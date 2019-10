LIVE MN - Giampaolo: "Gli uomini migliori vengono fuori nelle difficoltà. Piatek? Lo difenderò sempre"

- termina qui la conferenza stampa di Marco Giampaolo.

Su Duarte: "Buon spirito bene, è un ragazzo intelligente. Si è fatto trovare pronto, bravo".

Su Leao: "Può giocare dappertutto lì davanti, è che il Milan ha bisogno di equilibrio. Io devo salvaguardare l'equilibrio di squadra, devo capire quando posso permettermi attaccanti con certe caratteristiche e quando non lo posso fare".

Sui tifosi che hanno contestato se possono essere stati uno stimolo: "Gli uomini migliori vengono fuori nelle difficoltà. Il senso di appartenenza viene fuori nelle difficoltà. I tifosi ci aiuteranno, dobbiamo trascinarli dalla nostra parte".

Su Bonaventura: "Mi è piaciuto, dopo tanti giorni di assenza. Ha giocato bene, è un gran giocatore".

Sul cambio di Piatek dopo averlo difeso a Milanello: "L'ho difeso e lo difenderò sempre. L'ho tolto perchè pensavo ci fosse bisogno di un'altra caratteristica".

Su Suso: "Ha fatto una grandissima partita, con grande personalità. Sotto di un gol non è stato facile, la squadra ha avuto una risposta straordinaria".

Su Paquetà e Leao da mettere titolari: "Non butto a mare nessuno, nè chi è partito titolare, nè chi è subentrato. Riconosco che siano subentrati bene quelli che sono entrati dopo. Le caratteristiche di uno possono essere diverse da altri. E' stato giusto mettere quei due calciatori lì quando ci serviva più leggerezza".

Sulla squadra che è sembrata fragile: "Era una partita difficilissima sul piano delle pressioni. Non ho chiesto finezze o fronzoli, ho chiesto concretezza. In questi momenti ne vieni fuori con la capacità di saper soffrire, anche se con qualche errore. Tra i due tempi non è stato facile essere sotto di un gol, invece la squadra è stata lì e ha trovato il guizzo per mettere la testa fuori. Aspetto di vedere la squadra con una leggerezza mentale diversa. Deve essere più razionale in tante cose. Dobbiamo mettere la qualità che abbiamo al servizio di un pensiero collettivo. Il mio giudizio sarebbe stato uguale anche con un pareggio alla fine".

Sul fare un sorriso: "Io sorrido sempre, quando c'è da sorridere".

