LIVE MN - GODbye Ibra, Zlatan si ritira: "E' arrivato il momento di dire ciao al calcio"

Finita Milan-Hellas, vittoria per 3-1, i 72mila di San Siro si preparano ad omaggiare Ibrahimovic: mentre viene allestito il tutto la squadra indossa la maglietta con il numero 11 dello svedese. È tutto pronto per il degno saluto ad un campione immortale, live su MilanNews.it

23.13 - Il Milan celebra Zlatan Ibrahimovic con un video dedicato allo svedese sui maxischermi di San Siro. Applausi da parte di tutto lo stadio.

23.16 - Inizia la passerell di Ibrahimovic in mezzo al campo, che saluta tutti i compagni e lo staff del gruppo squadra rossonero. Abbraccio anche con Massara, Scaroni, Maldini e Furlani.

23.18 - Momento da pelle d'oca a San Siro: anche Ibrahimovic, che tra poco prenderà parola, si lascia andare in un pianto emozionante.

23.19 - Prende parola Ibra: "Non respiro ma va bene. Tanti ricordi e tante emozioni qua. Prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato felicità, la seconda volta mi avete dato amore. Voglio ringraziare la famiglia e tutti quelli che mi stanno vicino. Voglio ringraziare la mia seconda famiglia: i giocatori. Voglio ringrazire mistrer e staff per la responsabilitò. Voglio ringraziare i dirigenti per l'opportunità data. Ultima, ma non per importanza, voglio ringraziare i tifosi".

Ibra annuncia il ritiro: "Mi avete ricevuto con braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa, sarò milansita per tutta la vita. E' arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi. Ci vediamo in giro se siete fortunati, forza Milan e arrivederci".

23.24 - Finisce di parlare Ibrahimovic. Ora giro di campo per lo svedese, che si inchina davanti alla Curva Sud.

23.25 - Dagli spalti si alza il coro "Chi non salta nerazzurro è", e lo svedese fa qualche saltello.

23.28 - Termina qui la cerimonia di addio al calcio di Ibrahimovic.