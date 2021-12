LIVE MN - Ibrahimovic: "Se a 40 anni sono ancora qua vuol dire che qualcosa ho fatto"

Sull’essere ancora decisivo: "Dopo l’infortunio che ho avuto che mi ha fatto stare fuori un anno, ho capito che il calcio per me è tutto. Ho paura di smettere perché non so cosa mi aspetta dopo. A Sanremo avevo paura della multa se non mi fossi presentato (ride, ndr). Comunque, sto dimostrando che con la mentalità giusta posso fare ancora la differenza. È tutto recupero, voglia che devi avere. Poi ho una mentalità: 'Perché essere normale quando puoi essere migliore'. È così".

Di Marzio parla della parte umana di Zlatan: "Mi ha colpito la parte all’essere marito e padre. Di solito queste cose si dicono quando un giocatore smette. Ma lui ieri comunque ha segnato il 300esimo gol nei top 5 campionati europei. Sottolineamo gli aspetti umani, ma sottolineamo come in Italia sia ancora decisivo a 40 anni. Zlatan, te ne mancano ancora parecchi per raggiungere Messi e Ronaldo, devi continuare a giocare ancora a lungo (ride, ndr)".

- Sul palco arriva il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio.

L’episodio del motociclista che lo porta a Sanremo in autostrada: "Per la prima volta Zlatan ha voluto essere bandiera di tutti. È andato a Sanremo perché aveva bisogno di essere amato da tutti gli italiani. Si è sentito di tutti. Lo Zlatan che scrive questo libro è lo Zlatan di Sanremo, non lo Zlatan della curva".

Garlando, cosa l’ha colpita di più? "È un coraggio nuovo, è un libro diverso dal precedente. Aveva raccontato già la sua infanzia. La parte più preziosa è quando ammette di avere paura, non mi aspettavo che mi dicesse che ha paura di smettere. Questa fragilità credo che sia il valore del libro".

Luigi Garlando in collegamento: "Il primo contatto che abbiamo avuto per telefono mi ha detto di andare a casa sua. Sarei stato il primo giornalista ad andare a casa sua, gli ho detto che sarebbe stato un onore. Mi ha risposto: 'Non so se grande onore, ma grande pressione' (ride, ndr)".

Sulla rovesciata come gesto per ribaltare le situazioni: "Devi scegliere la tua strada e credere in te stesso. Si sbaglia e si impara, per me essere perfetti è essere se stessi. Ho avuto successo, se a 40 anni sono ancora qua vuol dire che qualcosa ho fatto bene".

Sul libro: "Buonasera a tutti, benvenuti. Sono felice, la risposta al libro è positiva. È la mia storia, voglio ringraziare le persone che mi hanno accompagnato nella mia carriera. Ora c’è la possibilità di vedere un po’ della mia storia".

17.45 - Zlatan Ibrahimovic sale sul palco, inizia la presentazione. Grandi applausi per lo svedese, per lui anche un coro.

17.35 - Presenti all'evento anche Fabio Capello ed Attilio Fontana.

17.20 - Arrivati anche Adriano Galliani e Ariedo Braida.

17.18 - È arrivato Zlatan Ibrahimovic, che in attesa dell'inizio dell'evento firma la maglia ad un giovane tifoso, come dimostrano le immagini raccolte dai nostri inviati.

Amici e amiche di MilanNews.it, a breve comincerà l’evento di presentazione per il nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic, “Adrenalina – My untold stories”. La location è quella della Triennale a Milano, conduce Amadeus e ci saranno diversi interventi, tra cui quelli di Adriano Galliani, Stefano Pioli e Silvio Berlusconi. Rimanete con noi per non perdervi nessuna dichiarazione di Ibrahimovic e ospiti grazie alla nostra diretta testuale.