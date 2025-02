live mn Joao Felix: "Inter interessata? Vero. Ma avevo già scelto di venire al Milan. Kaká il mio idolo"

Amici e amiche di MilanNews.it, a breve Joao Felix, nuovo acquisto del Milan arrivato in prestito dal Chelsea a gennaio, verrà presentato in conferenza stampa a Casa Milan. Il portoghese ha già trovato l'esordio in rossonero, segnando anche un gran gol in pallonetto contro la Roma, e a breve risponderà alle domande dei giornalisti. Di fianco a lui, come di consueto, ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le dichiarazioni di Joao Felix.

15.34 - Comincia la conferenza stampa di Joao Felix

Sei qui al Milan da una settimana e sono successe tante cose. C'è qualcosa di questa settimana che ti ha emozionato?

"Una settimana fantastica con due vittorie, con un gol segnato a San Siro. Me l'aspettavo, ma il Milan è un club immenso. Da fuori si vede. Quando ci sei dentro capisci perché è uno dei più grandi club d'Europa".

Ai tifosi piace sognare, per molti ricordi Kaká...

"È il mio giocatore preferito di sempre. Non ci ho mai parlato sul fatto che sono venuto qua, ma ci ho parlato in passato. L'ho incontrato negli USA, ho fatto un'intervista con lui. È un idolo, non mi posso paragonare a lui ma magari potessi fare quello che ha fatto al Milan quello che ha fatto lui".

Come la vedi la situazione dell'equilibrio quando sarete voi quattro (Joao Felix, Pulisic, Leao, Gimenez, ndr) tutti insieme in campo? È sostenibile?

"Sì, ovvio che sì. Non so se è normale oppure no ma di solito le persone vedono che la difesa è molto importante. Ma non vuol dire che con 4 attaccanti non ci sia difesa. Siamo attaccanti, ma quando c'è da difendere ci siamo anche noi a fare il nostro lavoro. Aiutiamo in difesa, cerchiamo l'equilibrio come avete visto nel secondo tempo contro l'Empoli. Abbiamo difeso bene e abbiamo attaccato bene, è possibile fare entrambe le cose".

Come ti ha spiegato il progetto Milan mister Conceiçao?

"Conoscevo già il mister, ci ho giocato anche contro. Quando ho lasciato il Portogallo ho continuato a seguirlo. Gli ho detto che mi sarebbe piaciuto giocare nel mio ruolo, non ho chiesto di giocare tanto. E questo mi ha convinto a venire al Milan. Lo conoscevo da prima, so come giocano le sue squadre: mi piace molto ed è anche per questo che sono qua".

Sei il giocatore portoghese più pagato della storia ma hai un po' deluso le aspettative. Cosa non è andato? Ti piacerebbe rimanere al Milan anche oltre il prestito?

"Per adesso sono in prestito, fino a giugno. Vediamo come va. Per il momento mi sta piacendo molto tutto: il club, le persone, le infrastrutture. Sono stato accolto molto bene, sia io e sia la mia famiglia. Mi sento bene qua, sappiamo però che nel calcio le cose possono cambiare velocemente. Ma se ci fosse la possibilità di rimanere al Milan mi piacerebbe. In ogni club avevo l'aspettativa di giocare al meglio, se poi le cose non vanno è importante essere perseveranti".

In Serie A non ci sono tanti trequartisti come te... Come ti vedi in questo ruolo?

"Farò tutto quello che mi chiederà di fare il mister, in ogni momento e in ogni ruolo: farò del mio meglio e sarò a disposizione del mister e della squadra".

Come ti ha accolto Leao? Ti ha detto qualcosa per convincerti?

"Devo dire che è stato il primo a telefonarmi per chiedermi se fosse vero che sarei venuto. Mi chiedeva se firmavo oppure no, appena l'ho fatto mi ha telefonato ed era molto contento. Abbiamo un buon rapporto, abbiamo già una buona intesa in campo. Mi piace averlo di fianco".

Su Rui Costa:

"Certo che conosco Rui Costa. Quando giocavo al Benfica lui lavora lì, ora è il presidente. Ho parlato molto con lui quando ero al Benfica, ma negli ultimi anni non ci siamo sentiti molto. Non mi ricordo di quando giocava al Milan, quello che so l'ho visto su YouTube. Ma so che è un idolo qui, come Kaká ha fatto la storia".

C'era anche l'Inter su di te?

"Sì, il mio agente me ne ha parlato. Mi ha detto che l'Inter era interessata. Ma avevo già iniziato a trattare col Milan e avevo già in mente di venire al Milan. Ho detto che sarebbe stato impossibile, avevo già deciso di venire qua".

San Siro si è innamorato subito di te...

"Ho amato subito l'atmosfera di San Siro. Ho vissuto questo ambiente al Benfica e all'Atletico Madrid, ma devo dire che qua l'atmosfera era diversa. Non mi aspettavo un'accoglienza del genere, si toccava con mano l'affetto dei tifosi. Atmosfera incredibile, spero continui così".

La scelta del numero 79...

"La verità è che è un numero a cui sono molto legato, il mio primo numero da professionista. È un numero speciale, sarà sempre presente nella mia carriera. Mi è sempre piaciuto. 79, 14, 11, 7... Non sono i numeri a incidere, però questo è speciale".

Quale obiettivo ti poni in questi sei mesi?

"Il mio obiettivo è aiutare il club, la squadra e vincere titoli. La carriera di un giocatore è fatto di questo: titoli. L'importante è vincere e questo è il mio obiettivo. Fin quando resterò qua il mio obiettivo è vincere titoli e nient'altro".

Che rapporto hai con i calci piazzati? Batti punizioni, rigori, angoli?

"Sì. Da quando sono qui ho fatto due allenamenti in campo, gli altri solo di recupero. Non abbiamo lavorato su questo. Ma quando sarà necessario sono pronto a battere corner e punizioni".

Cosa ne pensi del calcio italiano dopo queste due partite?

"È presto per dirlo. C'è la marcatura a uomo, questo per me è positivo perché con i movimenti corretti si riesce a trovare spazio. Ho visto che le squadre sono aggressive, lo sapevo. Ci sono molti duelli".

Rui Costa ha 55 assist al Milan. Ti vedi come assistman o sei uno che fa più gol?

"Non ci sono dubbi, preferisco segnare. Se devo entrare nella storia del Milan preferirei per i gol e non per gli assist".

16.02 - Termina qui la conferenza stampa di Joao Felix.