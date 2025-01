live mn Juventus-Milan (1-2): il Milan la vince nel modo più incredibile!

FINE PARTITA - Juventus-Milan 1-2: vince il Milan! I rossoneri accedono alla finale nella maniera più incredibile... Il Milan dopo aver giocato un primo tempo senza tiri in porta e senza idee, nella ripresa viene aiutato dall'orgoglio e dalla fortuna: tutto in 4 minuti. Prima un rigore conquistato e trasformato da Pulisic. Poi al 74° un autogol assurdo di Gatti su iniziativa di Musah. I rossoneri poi si chiudono a riccio e riescono a non soffrire se non nell'ultimissima occasione con un vero e proprio miracolo di Gabbia su tiro di Gatti. La finale sarà il 6 gennaio contro l'Inter, un derby: servirà un salto di qualità

95' CLAMOROSA OCCASIONE PER GATTI! Chiusura decisiva di Gabbia sul tiro bianconero da pochi passi dopo una sponda in mezzo all'area

94' Ci prova la Juve ma senza successo e pericoli reali

90' Cinque di recupero!

85' Spinge la Juve con McKennie che sul più bello sbaglia il cross. Due cambi per Motta: dentro Fagioli e Weah, fuori Locatelli e McKennie

82' Ingenuissimo il Milan che prende un contropiede da angolo: Pulisic intelligentemente spende il giallo con un fallo su Yildiz

82' Due cambi per Conceicao: fuori Morata e Royal, entrano Gabbia e Terracciano

81' OCCASIONE MILAN! Vicini al terzo gol i rossoneri! Grande ripartenza orchestrata da Abraham che allarga per Theo che tocca per Pulisic: l'americano prova il tocco sotto ma trova l'opposizione di Di Gregorio in angolo

78' Ammonito Royal. Cambio nella Juve: dentro Douglas Luiz e fuori Thuram

75' GOOOOOL DEL MILAAAAAANN!!! INCREDIBILE!! Gol fortunatissimo per i rossoneri. Bella azione che libera il campo per Musah sulla fascia destra: l'americano crossa di prima intenzione ma la palla viene deviata da Gatti che aveva provato a fermare il traversone. La traiettoria beffa Di Gregorio che era fuori dai pali e si insacca in rete. Pazzesco in quattro minuti tutto ribaltato... 2-1 Milan!

74' Il Milan pare essersi svegliato. Gran palla di Royal per Morata che mette a sedere McKennie ma poi si perde in un bicchier d'acqua davanti a Di Gregorio, conquistandosi solo un angolo

71' GOOOOOOL DEL MILAAAAAAN!!!! Segna Christian Pulisic!!! Rigore tirato oggettivamente male, centrale, ma che entra in porta: questo quello che conta! Di Gregorio la tocca ma non basta. 1-1 a una ventina di minuti dal termine

70' Rigore per il Milan! Gran Locatelli in ritardo stende Pulisic

66' All'alba del 66° minuto arriva il primo tiro in porta del Milan: buona iniziativa personale di Pulisic che appoggia per l'accorrente Reijnders che da fuori prova ad angolarla ma Di Gregorio non si fa sorprendere

65' Doppio cambio per la Juve: entrano Nico Gonzalez e Cambiaso, fuori Mbangula e Vlahovic

61' Problema fisico per Jimenez che viene sostituito: entra Abraham.

55' CHE ERRORE DI THEO! Enorme occasione per Theo Hernandez, cosa si mangia il francese... Dopo un batti e ribatti in seguito a un corner, si spalanca la porta davnati al 19 che con il destro da cinque metri spara incredibilmente alto... Pazzesco

53' Esce Bennacer, ancora totalmente fuori condizione. Al suo posto Musah

49' Finalmente il Milan batte un angolo crossando in mezzo: Di Gregorio esce a vuoto ma Theo non ha angolo per colpire

47' ANCORA RISCHIO MILAN! Gran palla di Yldiz per Vlahovic in mezzo che spreca clamorosamente e calcia fuori. Difesa rossonera in bambola

46' Terza occasione per Yildiz! Il Milan si fa trovare subito sbilanciato: Il 10 bianconero tira ancora fortissimo ma rasoterra e in diagonale. La palla esce di poco. Subito brividi

45' Si ricomincia! Nessun cambio

FINE PRIMO TEMPO - Juventus-Milan 1-0. Finisce la prima frazione di gioco e, onestamente, non si poteva immaginare di peggio. Con tutte le scusanti del caso, la prima frazione è stata molto negativa. In generale brutta partita con pochissime occasioni, sembra quasi la continuazione della gara di campionato. Il gol di Yldiz arriva all'improvviso: Fofana si fa aggirare facilmente da Mbangula e Theo si dimentica il turco che gli sfila alle spalle e fulmina Maignan. I rossoneri non tirano mai in porta e appaiono senza idee. Lasciano perplessi anche i calci piazzati: cinque tra angoli e punizioni, tutti battuti corti e tutti con scarsissimi risultati.

46' PARATA MAIGNAN! La difesa rossonera ancora imbabolata e Yldiz ci prova da fuori: Maignan si distende e sventa la minaccia. Sulla ripartenza Bennacer viene steso da McKennie in ripartenza: ammonito l'americano

45' Un minuto di recupero

45' Prima vera conclusione dei rossoneri, non un granchè ma almeno un piccolo segnale: azione manovrata che porta al destro piazzato di Fofana che però finisce largo

42' Non ci sono spazi per il Milan: Juve abbottonata e rossoneri con zero idee

36' Colpo fortuito per Bennacer che viene colpito al volto dal tacco di Koopmeiners e deve essere assistito

30' Tre angoli per il Milan fin qui, tre soluzioni corte che non hanno portato a nulla

27' Altra occasione per la Juve: cross dalla sinistra che trova Koopmeiners solissimo in mezzo all'area ma che colpisce alto con la testa

21' GOL JUVE. Si sblocca la partita, segna Yldiz. Fofana si perde Mbangula che si accentra e imbuca il turco alle spalle della coppia Thiaw e Theo che forse erano troppo statici, specialmente il francese sorpreso alle spalle. Il bianconero poi ha trovato una grandissima conclusione sotto l'incrocio che non ha lasciato scampo a Maignan

15' Partita veramente noiosa fin qui: sembra il proseguimento della gara di campionato di qualche settimana fa

10' Si vede la Juve: imbucata per Vlahovic ma Thiaw è bravo a mettersi tra avversario e pallone, salvando Maignan. Partita bloccata per ora

7' Doppia chance potenziale per i rossoneri da corner: entrambi vengono battuti corti e le occasioni sono così sciupate

5' Partita per ora molto bloccata. Ci prova Fofana con una conclusione da buona posizione ma viene murato

1' Si comincia a Riyad!

- La squadra arbitrale:

Arbitro: COLOMBO

Assistenti: PERROTTI – DEI GIUDICI

IV uomo: AYROLDI

VAR: PATERNA

AVAR: MARINI

- Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS: Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, McKennie, Locatelli, Thuram, Yildiz, Koopmeiners, Mbangula, Valhovic. A disp.: Perin, Pinsoglio, Conceiçao, Nico Gonzalez, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cambiaso, Rouhi. All.: Motta.

MILAN: Maignan, Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Bennacer, Fofana, Reijnders, Pulisic, Morata, Jimenez. A disp.: Sportello,Torriani, Calabria, Jovic, Zeroli, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Vos, Traoré, Camarda, Musah, Abraham. All.: Conceiçao.

Tutto pronto a Riyad: tra pochi minuti inizia Juventus-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana. Chi vince questa sera raggiungerà l'Inter nella finalissma del prossimo 6 gennaio. Si tratta anche dell'esordio del nuovo tecnico rossonero Sergio Conceicao, arrivato meno di una settimana fa dopo l'esonero di Paulo Fonseca. Restate con noi per seguire la cronaca testuale della sfida!