Milan-Boniface: l'agente è atteso a Milano per chiudere l'affare. E i rossoneri non mollano nemmeno Harder

Fabrizio Romano, insieme a Matteo Moretto, ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan che è vicino a chiudere per Victor Boniface, ma allo stesso tempo non molla Conrad Harder: "Ieri sera Milan e Bayer Leverkusen hanno trovato l'accordo per Victor Boniface. I due club hanno iniziato a preparare i documenti che sperano di scambiarsi nella giornata di oggi. E' un discorso che le due società hanno impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Tutto ok dunque tra i due club, nelle prossime ore l'agente di Boniface sarà a Milano per provare a chiudere l'accordo con il Milan sul contratto. Serve trovare un'intesa sul futuro contratto del nigeriano nel caso in cui tra un anno il Diavolo decidesse di riscattarlo e acquistarlo a titolo definitivo. Presto Max Allegri potrebbe quindi avere il suo nuovo numero 9.

Parliamo ora di Conrad Harder, attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona. Il Milan continua a monitorarlo anche se è vicino a chiudere già nelle prossime ore per Victor Boniface. Harder resta uno dei nomi sul tavolo che il Milan sta valutando per capire se può diventare un'opportunità di mercato. La sua valutazione si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro. Lo Sporting voleva cederlo all'inizio solo a titolo definitivo, mentre ora sta aprendo a formule diverse. Il giocatore vorrebbe cambiare squadra. Il Milan continuerà a monitorare questa pista".

