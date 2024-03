live mn Le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Musah, confermato il trio titolare

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Musah, Pulisic, Loftus, Leao; Giroud. All. Pioli

17.36 - Riportiamo le scelte ufficiali di Stefano Pioli per la sfida di questa sera contro lo Slavia Praga. Novità nel Milan, fuori Reijnders, al suo post ecco Musah.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Staněk; Vlček, Ogbu, Zima, Zmrzlý; Holeš, Dorley; Douděra, Provod, Wallem; Chytil. . All. Jindřich Trpišovský

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Théo Hernandez; Musah, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. All. Stefano Pioli.

17.27 E' iniziato il corteo della Curva Sud tra le vie di Praga, verso l'Eden Arena (calcio d'inizio alle 18.45). "Sono nato rossonero, da bandito morirò". Ecco il video raccolto dai nostri inviati Antonio Vitiello e Pietro Mazzara (CLICCA QUI)

16.43 - Manca sempre meno all'importante sfida tra Slavia Praga e Milan, in scena questa sera all'Eden Arena. In attesa del corteo della Curva Sud, che seguiremo come sempre qui sul nostro sito, arrivano belle foto anche dai molti Milan Club presenti ques'oggi a Praga: Cerignola, Palmoli e Termoli presenti! Complimenti ragazzi (CLICCA QUI PER ARTICOLO COMPLETO)

16.15 - E' intervenuto direttamente dall'Eden Arena, l'inviato e giornalista di Sky Sport, Peppe di Stefano. Queste le parole riguardo all'imminente sfida di questa sera: "Sono stati due giorni di caos nel Milan in merito a questa vicenda delicata che con il calcio giocato ha poco in comune, ma i rossoneri sono concentrati solo sulla sfida di questa sera contro lo Slavia. Questa mattina ha parlato Moncada (CLICCA QUI) una battuta veloce sul Milan, senza parlare di ciò che emergerà poi dalla procura e dalle indagini, appunto perchè la squadra e tutto il Milan sono focalizzati solo sul campo. C'è un piccolo dubbio a centrocampo che riguarda Musah, ma Pioli, ancora una volta, punterà sui titolarissimi" (PROB FORMAZIONE)

15.45 - L'arbitro di Slavia Praga-Milan, oggi alle 18.45 all'Eden Arena, sarà lo svedese Glenn Nyberg, fischietto svedese che ha una buona esperienza in campo internazionale: ha arbitrato la finale del Mondiale under 20 che l'Italia perse in Argentina contro l'Uruguay l'anno scorso. Nelle competizioni europee, tra fase finale di Champions, Europa e Conference League ha un bottino di 17 gare dirette in carriera: quella di questo pomeriggio a Praga sarà dunque la diciottesima, la settima in Europa League, competizione in cui ne ha dirette di più. Si tratta però della prima gara diretta in uno scontro a eliminazione diretta in questa competizione. In Conference ha arbitrato 5 partite, di cui: due volte i playoff, una volta gli ottavi e una volta i quarti (oltre che una gara nella fase a gironi). In Champions ha diretto sei partite ma tutte nelle fasi a gironi. Per quanto riguarda i precedenti con le due squadre, ha arbitrato una volta lo Slavia Praga nel 2020: era fase a gironi dell'Europa League e i cechi vinsero in casa del Nizza per 3-1. Con il Milan non ci sono precedenti attivi.

15.10 - Il corteo della Curva Sud per le strade di Praga e verso lo stadio Eden Arena, dove alle 18.45 il Milan sarò ospite dello Slavia Praga per l'ottavo di finale di ritorno di Europa League, sta per partire. I sostenitori rossoneri, come di consueto prima delle trasferte europee e come riportato dagli inviati di MilanNews.it presenti in Repubblica Ceca, si sono radunati nel centro città e fra poco partiranno in corteo verso lo stadio. Nel video dei nostri inviati, uno dei cori più classici dei sostenitori rossoneri: "In Italia, Milan! In Europa, Milan! Ovunque, Milan! Per sempre rossoner". Ora che la curva si è radunata non serve che aspettare il corteo dei tifosi rossoneri, il quale dovrebbe partire tra circa un'ora. CLICCA QUI per vedere il video.

14.55 - Il Milan si presenterà quessto pomeriggio a Praga contro lo Slavia nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League con uno squalificato, vale a dire Alessandro Florenzi, e quattro diffidati, che sono Mike Maignan, Davide Calabria, Yunus Musah e Fikayo Tomori. In caso di ulteriore ammonizione, il giocatore salterà dunque l'eventuale quarto di andata della competizione.

14.35 - Per via del calcio di inizio fissato alle 18.45, oggi si anticipano i tempi rispetto al solito. Il Milan affronterà lo Slavia nel tardo pomeriggio e i tifosi del Milan - come riportato dalla foto degli inviati di MilanNews.it a Praga, CLICCA QUI - si stanno radunando per il corteo che attraverserà le vie della capitale ceca verso l'Eden Arena che sarà teatro della sfida di Europa League.

14.15 - Come al solito i tifosi rossoneri, nonostante una stagione altalenante e nonostante le ultime ore difficili, non fanno mancare il sostegno alla squadra anche lontano da San Siro. Questa sera si giocherà all'Eden Arena di Praga, un impianto moderno ma non mastodontico: una modesta capienza di 19.370 posti a sedere. I tifosi del Milan occuperanno il settore ospiti per intero e saranno circa 1000 i sostenitori del Diavolo presenti allo stadio.

13.45 - DOVE VEDERE SLAVIA PRAGA-MILAN

Data: giovedì 14 marzo 2024

Ore: 18.45

Stadio: Eden Arena, Praga

TV: Sky, DAZN

Web: MilanNews.it

13.05 - Quando pochi giorni prima di Natale, all'Arechi di Salerno, Fikayo Tomori era uscito vittima di un infortunio muscolare, da subito apparso non semplice da gestire, in molti si erano fasciati la testa: i rossoneri non solo perdevano l'ennesimo difensore centrale della stagione ma soprattutto uno dei migliori giocatori dell'anno rossonero fino a quel momento. Un'assenza che sicuramente ha pesato ma che adesso è solo un ricordo. Tomori è tornato in campo negli ultimi minuti con la Lazio, subentrato sette giorni fa contro lo Slavia e poi schierato titolare contro l'Empoli. Oggi Pioli potrebbe mandarlo in campo per la seconda volta consecutiva da titolare, sintomo di un calciatore oramai recuperato.

12.30 - Arrivato Giorgio Furlani al pranzo Uefa con i dirigenti dello Slavia Praga. Con lui Oettle e Masi: CLICCA QUI per vedere il video e per leggere le sue brevi dichiarazioni sulla gara di questa sera

12.00 - Rafael Leao e Olivier Giroud torneranno titolari in casa dello Slavia Praga: il portoghese ha saltato l'ultima partita di campionato contro l'Empoli per squalifica, mentre il francese ha iniziato dalla panchina per lasciare spazio a Luka Jovic come centravanti (l'ex Arsenal e Chelsea è entrato in campo nella ripresa). A completare l'attacco milanista ci sarà Christian Pulisic a destra e Ruben Loftus-Cheek come trequartista. In difesa, Stefano Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Alessandro Florenzi e dunque come terzino destro agirà capitan Davide Calabria. A sinistra confermatissimo Theo Hernandez, mentre c'è un ballottaggio in mezzo per il compagno di reparto di Fikayo Tomori: Simon Kjaer o Matteo Gabbia? Molto dipenderà anche dalle condizioni del centrale italiano che comunque parte in vantaggio. A centrocampo, infine, torna dall'inizio Adli: il francese sarà di fianco a Tijjani Reijnders.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Le ultime 48 ore non sono state semplici per il Milan per questioni extra-campo ma come ieri Pioli ha detto in conferenza stampa, la squadra si è mantenuta serena e oggi è pronta a scendere in campo, alle ore 18.45, contro lo Slavia Praga all'Eden Arena per gicoarsi l'accesso ai quarti di finale di Europa League. L'ottavo di andata, una settimana fa, è finito 4-2 per il Milan che avrebbe potuto anche concludere con un risultato più ampio vista la superiorità numerica per quasi tutta la partita. Oggi ci si gioca molto della stagione rossonera. Seguite l'avvicinamento alla sfida con il live testuale dedicato con tutte le novità e aggiornamenti, in arrivo anche da Praga grazie al lavoro dei nostri inviati in Repubblica Ceca. Restate con noi!