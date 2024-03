VIDEO MN - La Curva Sud si raduna prima del corteo: "In Italia, in Europa, ovunque: Milan!"

Il corteo della Curva Sud per le strade di Praga e verso lo stadio Eden Arena, dove alle 18.45 il Milan sarò ospite dello Slavia Praga per l'ottavo di finale di ritorno di Europa League, sta per partire. I sostenitori rossoneri, come di consueto prima delle trasferte europee e come riportato dagli inviati di MilanNews.it presenti in Repubblica Ceca, si sono radunati nel centro città e fra poco partiranno in corteo verso lo stadio. Nel video dei nostri inviati, uno dei cori più classici dei sostenitori rossoneri: "In Italia, Milan! In Europa, Milan! Ovunque, Milan! Per sempre rossoner".

Ora che la curva si è radunata non serve che aspettare il corteo dei tifosi rossoneri, il quale dovrebbe partire tra circa un'ora. Guarda il video dei nostri inviati qui sotto: