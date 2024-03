probabile formazione A Praga tornano titolari Leao e Giroud

Rafael Leao e Olivier Giroud torneranno titolari in casa dello Slavia Praga, nella gara valida per il ritorno degli ottavi di Europa League (si ripartirà dal 4-2 per il Milan del match di andata di giovedì scorso): il portoghese ha saltato l'ultima partita di campionato contro l'Empoli per squalifica, mentre il francese ha iniziato dalla panchina per lasciare spazio a Luka Jovic come centravanti (l'ex Arsenal e Chelsea è entrato in campo nella ripresa). A completare l'attacco milanista ci sarà Christian Pulisic a destra e Ruben Loftus-Cheek come trequartista.

In difesa, Stefano Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Alessandro Florenzi e dunque come terzino destro agirà capitan Davide Calabria. A sinistra confermatissimo Theo Hernandez, mentre c'è un ballottaggio in mezzo per il compagno di reparto di Fikayo Tomori: Simon Kjaer o Matteo Gabbia? Molto dipenderà anche dalle condizioni del centrale italiano (dopo Milan-Empoli, Pioli ha dichiarato: "Gabbia era affaticato ad entrambi i polpacci giovedì"). A centrocampo, infine, torna dall'inizio Adli: il francese sarà di fianco a Tijjani Reijnders.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo Hernandez

14 Reijnders 7 Adli

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All: Stefano Pioli

A disp.: Sportiello, Mirante, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Terracciano, Bennacer, Musah, Chukwueze, Okafor, Jovic.

Indisponibili: Pobega

Diffidati: Maignan, Tomori, Musah. Calabria

Squalificati: Florenzi

Ballottaggi: Kjaer-Gabbia

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Glenn Nyberg SWE

Assistenti arbitri: Mahbod Beigi SWE - Andreas Söderqvist SWE

Quarto uomo: Adam Ladebäck SWE

VAR: Dennis Higler NED

AVAR: Pol van Boekel NED

DOVE VEDERE SLAVIA PRAGA-MILAN

Data: giovedì 14 marzo 2024

Ore: 18.45

Stadio: Eden Arena, Praga

TV: Sky, DAZN

Web: MilanNews.it