VIDEO MN - Furlani arrivato al pranzo Uefa di Praga: le sue parole sulla partita

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è arrivato in mattinata a Praga e si è diretto immediatamente al consueto pranzo Uefa tra la delegazione rossonera, da lui capitanata, e quella dello Slavia Praga in un ristorante del centro città. Nonostante le recenti indagini a Casa Milan, il dirigente rossonero ha comunque voluto seguire la squadra fino in Repubblica Ceca. Insieme a lui ci sono il Commercial Director Maike Oettle e il Chief Business Officer Roberto Masi.

Furlani ha riservato qualche parola ma solo sulla partita di questa sera: "Ciao a tutti, sono ancora qua, come vedete (ride, ndr). Stasera è importante, è una competizione che non abbiamo mai vinto. Partiamo dal 4-2 ma nella nostra testa facciamo finta che è 0-0". Guarda le immagini dell'arrivo di Furlani a Praga nel video degli inviati di MilanNews.it, Vitiello e Mazzara: