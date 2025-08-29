live mn Lecce-Milan (0-0): si riparte. Di Francesco toglie Camarda

vedi letture

21.55 - Si riparte con un cambio per il Lecce: fuori Camarda, dentro Stulic.

21.38 - Milan brutto, ma che negli ultimi 10 minuti è riuscito a creare qualche occasione da gol prima con Loftus-Cheek e poi con Gimenez. Dopo il gol annullato a Gabbia al 4', i rossoneri si sono mostrati completamente incapaci di reagire, soffrendo in un paio di occasioni le giocate di Pierotti. Servirà tutt'altra partita da parte degli uomini di Massimiliano Allegri.

21.37 - Intervallo.

45' + 4 - PAVLOVIC! Tiro deviato in corner da Falcone.

45' + 4 - GIMENEZ! Cosa sbaglia il messicano! Viene lanciato in profondità da Fofana ma a tu per tu con Falcone ci prova di sinistro mandando a lato.

45' - Concessi quattro minuti di recupero.

43' - Pierotti fa impazzire l difesa del Milan, poi ci prova Kaba con un tiro a giro che finisce alto.

40' - Primo tempo complessivamente brutto.

36' - ANCORA LOFTUS-CHEEK! Falcone provvidenziale sul colpo di testa da distanza ravvicinata dell'inglese.

33' - LOFTUS-CHEEK! Cosa spreca l'inglese! Gran lancio dalla sinistra di Saelemaekers che pesca la mezzala che però non riesce a tirare facendosi sorprendere da Falcone in uscita.

30' - Anche nel precedente Lecce-Milan fu annullato un gol a Matteo Gabbia.

28' - La partita riprende.

25' - Cooling break. Milan davvero poco pericoloso.

22' - Rischia il Milan per un'avanzata di Pierotti che inciampa sul più bello. L'azione prosegue, la difesa del Milan salva.

21' - Nessun tiro in porta da parte del Milan finora.

19' - Lancio di Pavlovic per Estupinan sulla sinistra. Cross dell'ecuadoriano, Gimenez non ci arriva.

18' - Fallo di Estupinan su Kaba.

17' - Fallo di Camarda su Gabbia, punizione Milan.

14' - Contraccolpo psicologico per il Milan dopo il gol annullato.

13' - Lecce che prende coraggio, Ramadani dagli sviluppi di corner prova il tiro da fuori area. Mura Gabbia.

11' - Lecce pericoloso con Pierotti, che manda fuori tempo Estupinan ma viene poi murato da Pavlovic.

9' - Milan oggi in completo bianco. Lecce in maglia rossa, calzoncini blu e calzettoni rossi.

6' - Gol annullato. Ravvisata una spinta di Gabbia nei confronti di Coulibaly. Decisivo l'intervento del VAR.

4' - Gran stacco di testa del centrale che sfrutta un corner e di testa supera Falcone.

4' - GOL DEL MILAN!!!! MATTEO GABBIA!!!

3' - Buona partenza rossonera che costruisce una bella azione offensiva mal sfruttata.

1' - Milan che prova subito a spingere.

20.47 - PARTITI!

Amici di MilanNews.it, benvenuti a questa diretta live di Lecce-Milan, 2ª giornata di Serie A. Necessario reagire dopo la clamorosa sconfitta contro la Cremonese.

Rossoneri senza Leao e Jashari, infortunati. Panchina per Pulisic, non al 100% per problemi alla caviglia. Santi Gimenez unica punta, assistito da Saelemaekers, con Musah che prende il posto del belga e agisce come esterno destro. Come contro la Cremonese, Pervis Estupiñan è l'unico dei sette volti nuovi a scendere in campo dal primo minuto.

Per il Lecce maglia da titolare per Francesco Camarda, che guida il tridente d'attacco di Eusebio Di Francesco. Panchina per l'ex rossonero Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Camarda, Morente. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Berisha, N'Dri, Sepulveda, Helgason, Banda, Kouassi, Sottil, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers, Gimenez. A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Blentien, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar

IV UOMO: Bonacina

VAR: Doveri

AVAR: Ghersini

DOVE VEDERE MILAN-CREMONESE

Data: sabato 23 agosto 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

Venerdì 29 agosto

CREMONESE - SASSUOLO (ore 18.30)

LECCE - MILAN (ore 20.45)

Sabato 30 agosto

BOLOGNA - COMO (ore 18.30)

PARMA - ATALANTA (ore 18.30)

NAPOLI - CAGLIARI (ore 20.45)

PISA - ROMA (ore 20.45)

Domenica 31 agosto

GENOA - JUVENTUS (ore 18.30)

TORINO - FIORENTINA (ore 18.30)

INTER - UDINESE (ore 20.45)

LAZIO - HELLAS VERONA (ore 20.45)



CLASSIFICA

1. Inter 3

2. Napoli 3

3. Juventus 3

4. Como 3

5. Cremonese 3

6. Roma 3

7. Pisa 1

8. Udinese 1

9. Fiorentina 1

10. Atalanta 1

11. Cagliari 1

12. Hellas Verona 1

13. Lecce 1

14. Genoa 1

15. Milan 0

16. Bologna 0

17. Sassuolo 0

18. Lazio 0

19. Parma 0

20. Torino 0

MARCATORI

2 reti: Thuram (Inter)

1 rete: Scamacca (Atalanta), Luperto (Cagliari), Douvikas e Paz (Como), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Serdar (Hellas Verona), Bastoni, Bonny e Lautaro Martinez (Inter), David e Vlahovic (Juventus), Pavlovic (Milan), McTominay e De Bruyne (Napoli), Wesley (Roma), Kristensen (Udinese)