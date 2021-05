LIVE MN - Maignan arrivato a Casa Milan per la firma: contratto di 5 anni

16.43 - Mike Maignan è arrivato nella sede rossonera. Il portiere francese, dopo le visite mediche e l'idoneità sportiva, è pronto a mettere la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni.

15.36 - Mike Maignan firmerà nelle prossime ore il suo nuovo contratto con il Milan: secondo quanto appreso da Milannews.it, per il portiere francese è pronto un quinquennale da 2, 5 milioni di euro più bonus (al massimo potrà arrivare a 3 milioni a stagione).

15.24 - Secondo quanto riferisce Sky, l'ultima offerta del Milan a Gigio Donnarumma è stato un biennale da 7 milioni di euro netti più uno di bonus, con anche un clausola rescissoria da 20 milioni in caso di mancata qualificazione del Milan in Champions League. Non si è arrivati a parlare della commissione di Raiola, il quale ha continuato a chiedere 12 milioni di euro per il suo assistito. Un mese fa il Milan ha capito che la strada per il rinnovo di Gigio era davvero in salita e quindi ha virato su Mike Maignan.

15.09 - Mike Maignan sarà il nuovo portiere del Milan. Secondo quanto appreso da Milannews.it, la cifra esatta che porterà il francese in rossonero è la seguente: al Lille andranno infatti 13 milioni di euro più due di bonus.

15.00 - Manuele Baiocchini, intervenuto a SkySport24, ha parlato così di Mike Maignan e di Gigio Donnarumma: "Maigna è atteso a Casa Milan per la firma: cinque anni di contratto a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Il cartellino del francese, bloccato ormai da un mese, è costato invece 13 milioni più due di bonus. Vi raccontiamo questo retroscena sul mancato di rinnovo di Donnarumma: il Milan ha presentato l'ultima offerta a Gigio di un biennale da 7 milioni netti più uno di bonus con una clausola da 20 milioni in caso di mancata qualificazione in Champions. A questo si dovevano sommare le commissioni di Raiola, ma su questo aspetto non si è mai arrivati perchè il Milan non ha trovato un accordo con il portiere. Da quello che filtra dal club rossonero, Donnarumma voleva almeno 12 milioni per sedersi a trattare e così il Milan ha deciso di prendere Maignan. Non ci sarà nessun nuovo tentativo del Diavolo di arrivare ad un accordo con Donnarumma".

14.14 - Mike Maignan ha appena ottenuto anche l'idoneità sportiva e ora si recherà a Casa Milan per la firma del contratto.

13.50 - Terminate le visite mediche alla clinica La Madonnina, Mike Maignan è appena arrivato al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. Si tratta dell'ultimo step prima della firma sul nuovo contratto con il club rossonero.

13.34 - Come riferisce il nostro inviato, si sono concluse le visite mediche con il Milan di Mike Maignan, il quale è appena uscito dalla clinica La Madonnina di Milano. Ora il portiere francese si recherà presso il centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva.

13.24 - Il dirigente Pietro Lo Monaco, intervenuto ieri a TMW Radio, ha così parlato del rinnovo in bilico di Donnarumma: "La Champions League del Milan leva a Donnarumma un'altra scusa: la proposta importante c'è, lui ha sempre manifestato affetto e detto di voler rimanere. Non può essere un procuratore a dover decidere il destino di Donnarumma. Quando poi leggo le percentuali che chiede l'agente mi si drizzano i capelli in testa. Bene fa il Milan a essere fermo e deciso. Se non accetta la proposta giusto che vada via".

12.48 - È ormai tutto deciso: Gianluigi Donnarumma lascia il Milan. Il portiere classe 1999 lascia il Diavolo dopo 6 stagioni da titolare in prima squadra, avendo collezionato 251 presenze totali fra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Il suo palmares con il Milan è purtroppo scarno, una sola Supercoppa Italiana vinta nel 2016 contro la Juventus ai calci di rigore. Si conclude così, l’esperienza al Milan di Donnarumma. Secondo alcuni addetti ai lavori, il mancato rinnovo con la società che lo cresciuto calcisticamente e lo ha lanciato nel calcio dei grandi, viene visto come un tradimento.

12.24 - Mike Maignan, ha da poco vinto il campionato francese con il Lille giocando tutte e 38 le partite della Ligue 1, arrivando a collezionare 48 partite complessive in questa stagione 2020/2021. Il Lille, che era nel girone di Europa League con il Milan quest’anno, ha vinto il campionato con 83 punti, a +1 dal PSG di Neymar, Mbappé e Icardi. Per il classe 1995 questo è stato il primo titolo in carriera.

12.10 - Con 21 porte inviolate nella stagione 2020/2021, Maignan è risultato essere il portiere con più clean sheets in Europa quest'anno. Dietro di lui Ederson del Manchester City (19), Oblak dell'Atletico Madrid (18) e Courtois del Real Madrid (17).

11.53 - Maignan ha concluso la stagione in Ligue 1 con il 79,1% di parate effettuate, risultando essere il secondo miglior portiere del campionato francese dopo Keylor Navas del PSG (80,4%).

11.00 - Il Milan ha proposto a Donnarumma un ingaggio da 8 milioni all'anno, ma la soluzione non ha soddisfatto Mino Raiola, che ne vorrebbe almeno 10 per il suo assistito e 15-20 di commissioni per lui. Quella legata al compenso dell’agente, è una questione che il Milan non ha mai gradito, poiché vorrebbe dire ricomprarsi il cartellino di un ragazzo cresciuto nel vivaio e diventato campione con la maglia rossonera.

10.35 - Dopo la partita contro l’Atalanta, vinta dal Milan per 2-0, Gigio Donnarumma aveva già salutato i compagni confessando che non avrebbe rinnovato il contratto con il Milan. La dirigenza ieri ha fatto un altro tentativo senza avere successo. Così la scelta di chiudere per Mike Maignan del Lille senza aspettare ulteriormente (il francese era già bloccato da settimane). La Champions non è servita a trattenere il giocatore, le strade si separano.

09.47 - Il Milan aveva raggiunto da tempo un accordo con il Lille per il trasferimento in rossonero di Mike Maignan. Al club francese andranno 15 milioni di euro, mentre il giovane estremo difensore dovrebbe guadagnare circa 3 milioni all'anno per cinque stagioni.

09.15 - Mike Maignan è arrivato alla clinica "La Madonnina" per sostenere le visite mediche alle 9.15 del mattino.

È iniziata ufficialmente l’avventura italiana di Mike Maignan, il portiere che dovrebbe prendere il posto di Gigio Donnarumma nella rosa del Milan. Il 25enne francese è sbarcato ieri sera a Milano: seguiremo la sua giornata tenendovi sempre aggiornati.