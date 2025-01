live mn Maignan: "Cambio di allenatore mai facile. Ora dobbiamo agire e reagire"

Mike Maignan, portiere del Milan, è presente in conferenza stampa presso l'Alawwal Stadium di Riyad, alla vigilia della sfida contro la Juventus, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana.

Segui in diretta le dichiarazioni di Maignan con il live testuale su MilanNews.it.

Come avete vissuto questi giorni?

"Un cambio di allenatore non è mai facile, ma siamo stati subito attenti e concentrati per ascoltare il mister e il nuovo staff per essere pronti il più velocemente possibile".

Che cosa vi delude?

"Si è delusi solo alla fine, ma ora bisogna fare tutto il possibile per fare il meglio. Domani c'è una semifinale, è molto importante per la società e per noi. Dobbiamo sfruttare questo momento al 100%, il momento giusto è domani: non dopo e non prima".

Cosa ti senti di dire ai tifosi?

"Non mi piace parlare troppo, perché quando si parla troppo è sempre difficile Noi siamo qua per agire e reagire, dobbiamo fare meglio. Conosco i miei compagni e cercheremo di fare il massimo. I risultati non piacciono ai tifosi, ma neanche a noi: abbiamo tante ambizioni".

Hai salutato Fonseca?

"Abbiamo rispetto, siamo grandi uomini. Lo abbiamo salutato. Quello che ci siamo detti rimane tra di noi".

Come vedi il campionato saudita?

"Non ho tempo di guardarlo. Ma sta crescendo perché prendono giocatori europei.. Mio futuro qua? Non lo so".

Termina qui la conferenza.