live mn - Mercato Milan: Okafor è atterrato a Linate! Chukwueze, accordo di massima, ultimi dettagli. Operazione da 20 mln più 8 di bonus

21.30 - Noah Okafor è atterrato a Linate! Il nuovo acquisto del Milan è già a Milano: nella giornata di domani sosterrà le visite mediche.

20.00 - Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan e il Villarreal hanno, in questi minuti, chiuso un accordo di massima per portare Samuel Chukwueze in rossonero sulla base di 20 milioni di euro più 8 di bonus. L'operazione verrà definita nel weekend, cercando di far sbarcare il giocatore a Milano ad inizio settimana. Domani il Milan si concentrerà sulla firma di Okafor.

17.55 - Il Milan ha definito in questi istanti l'affare Okafor, attaccante del Salisburgo. I rossoneri hanno completato un'operazione da 14 milioni complessivi, sfruttando l'opportunità che il contratto del calciatore svizzero andava in scadenza nel 2024, a fine stagione. Stefano Pioli ha, così, il suo nuovo attaccante.

Confermato anche il programma del giocatore svizzero: l’attaccante sbacherà in italia già nella serata di oggi. Domani, poi, effettuerà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto in sede.

13.55 - Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha in pugno Samuel Chukwueze, giocatore che Furlani, Moncada e Pioli seguono da da diverso tempo. L'operazione per l'esterno del Villarreal è vicinissima alla conclusione. Sono ore importanti per arrivare all'accordo definitivo con il club spagnolo dopo aver già trovato quello con il classe 1999.

13.48 - Il Milan ha preso Noah Okafor: un colpo chiuso nella mattinata di oggi e con un'accelerata improvvisa. Secondo quanto raccolto da MilanNews.it il Milan completerà un'operazione da 14 milioni complessivi, sfruttando l'opportunità che il contratto del calciatore svizzero andava in scadenza nel 2024, a fine stagione. Stefano Pioli ha, così, il suo nuovo attaccante. Il giocatore percepirà un ingaggio da due milioni di euro più bonus a stagione. Avrà sicuramente un ruolo importante all'interno della rosa di Stefano Pioli, grazie alla sua duttilità.

13.03 - Fodé Ballo-Touré, che non è stato convocato da Stefano Pioli per la tournée negli Stati Uniti, è molto vicino al Fulham. A riferirlo è Gianluca Di Marzio su Twitter. Il terzino senegalese è in uscita dal Milan in quanto non fa più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli e nelle ultime settimane è stato cercato anche dal Bologna e dal Nizza.

12.28 - Pur essendo svizzero, Noah Okafor, ultimo colpo del Milan in attacco, non occuperà alcuno slot da extra-comunitario, il quale, invece, potrebbe essere occupato da Chukwueze . Secondo quanto riportato dal regolamento della FIGC, infatti, i calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

12.15 - Il Milan ha preso Noah Okafor: un colpo chiuso nella mattinata di oggi e con un'accelerata improvvisa. Secondo quanto raccolto da MilanNews.it il Milan completerà un'operazione da 14 milioni complessivi, sfruttando l'opportunità che il contratto del calciatore svizzero andava in scadenza nel 2024, a fine stagione. Stefano Pioli ha, così, il suo nuovo attaccante.

12.10 - Il Milan ha preso Okafor con un'accelerata improvvisa questa mattina: il club rossonero ha chiuso con il Saliburgo e il giocatore sarà molto probabilmente domani a Milano per le visite mediche. Sul giocatore c'era anche il pressing e la concorrenza della Juventus che, però, è stata bruciata sul tempo dal club rossonero che è riuscito ad assicurarsi le prestazioni del calciatore.

11.40 - Incredibile scatto del Milan nella mattinata di oggi. I rossoneri hanno chiuso con il Salisburgo per l'attaccante svizzero classe 2000 Noah Okafor, già cercato dal club rossonero in passato. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il giocatore sarà nelle prossime ora Milano ed è possibile che già domani svolgerà visite mediche di rito e per la firma del contratto (ancora da confermare ufficializzamente lo sbarco). Quindi Okafor si unirà alla squadra in ritiro negli Stati Uniti e prenderà parte alle amichevoli di lusso con Real, Juve e Barcellona. Operazione sui 15 milioni di euro per il giocatore svizzero in scadenza di contratto nel 2024.

10.30 - Nelle ultimissime ore da Casa Milan ci si è avvicinati moltissimo alle richieste del Villarreal per Samuel Chukwueze. Il Milan, infatti, si sarebbe spinto fino a una cifra che si attesta poco sotto di 30 milioni di euro. L'operazione, ora, si può chiudere in tempi brevi e la distanza può essere colmata. Di conseguenza gli sviluppi di questa trattativa toccano anche quella per il centravanti: la strada che portava a Mehdi Taremi si era già raffreddata per via di un atteggiamento poco limpido del Porto e così il Milan ha deciso di puntare tutto su Chukwueze per renderlo l'ultimo giocatore con passaporto extracomunitario del Milan in questa stagione. Prima di procedere con l'affondo decisivo, però, la dirigenza rossonera vuole individuare il profilo dell'attaccante comunitario su cui puntare in questa fase. Una volta trovato si potrà definitivamente abbandonare la pista Taremi e chiudere l'operazione Chukwueze. Il weekend sarà decisivo.

Sono ore caldissime per il mercato rossonero. Nelle ultime ore il Milan ha definito il sesto colpo di questo mercato ed è in attesa del settimo e dell'ottavo. Dopo Sportiello, Loftus-Cheek, Luka Romero, Pulisic e Reijnders, i rossoneri hanno chiuso anche per Noah Okafor del Salisburgo.Segui con noi tutte le notizie e i dettagli del mercato rossonero!!!