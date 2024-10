live mn Milan-Brugge (3-1): fine partita. Decidono Okafor e Chukwu, i cambi di Fonseca

vedi letture

FINE PARTITA - I cambi di Fonseca fanno svoltare il Milan: gli ingressi di Okafor e Chukwueze cambiano la faccia della sfida dopo il pareggio in dieci del Brugge. Svizzero e nigeriano, sfruttando anche la stanchezza degli avversari, confezionano gli assist per la doppietta di Tijjani Reijnders. Rimane un po' di amaro in bocca per il debuttante storico Francesco Camarda che aveva trovato un gol, con tanto di esultanza senza maglia e di tutto lo stadio: poi il var e il fuorigioco infrangono il sogno. Ma le premesse sono buone. Il Milan vince la prima partita in Champions e trova i primi punti.

90' Cinque minuti di recupero

87' Incredibile sfortuna per Francesco Camarda che segna un gran gol di testa ma viene pizzicato di pochissimo in fuorigioco. Lo stadio era esploso e il ragazzo si è tolto anche la maglietta... Gol annullato e viene ammonito: oltre al danno la beffa...

86' Il Milan a caccia del poker: ci prova Royal a giro ma la palla viene deviata in angolo

83' Gabbia lascia il posto a Thiaw. Nel Brugge entra Nielsen ed esce Jashari

81' E come con l'Udinese a dieci dal termine si alza la voce della Curva Sud

78' Un po' di apprensione per Pulisic che rimane a terra toccandosi il ginocchio: per fortuna l'americano rientra in campo

75' Si fa la storia a San Siro: entra Francesco Camarda, diventando il più giovane giocatore italiano e del Milan a esordire in Champions League. Gli lascia il posto Morata. Entra anche Musah per Fofana. Ovazione per Camarda

74' Ammonito Skoras per il Brugge

72' GOOOOOL DEL MILAAAAAN!!!! Segna ancora Reijnders!!! Gol in fotocopia ma speculare a quello precedente: questa volta è l'altro nuovo entrato Chukwueze a saltare l'avversario sulla destra e a mettere in mezzo per Reijnders che, ancora con il piattone, batte Mignolet per iul 3-1 rossonero!

71' Intervento in ritardo di Gabbia sul neo entrato Skoras: ammonito

70' Fuori Tzolis e Jugtlà nel Brugge: entrano Skov Olsen e Skoras. Intanto

68' Si rivede il Brugge con l'inserimento di Vetlesen che prova a sorprendere Maignan sul primo piano che si oppone bene in angolo

65' INCREDIBILE TRAVERSA DEL MILAN! Su angolo Jashar svirgola e colpisce la sua traversa, rischiando di regalare il tris ai rossoneri. Poi il Milan non reisce a concretizzare con la palla vagante

64' Si accende anche Chukwueze sulla destra che imbecca Royal: il terzino si guadagna un corner

61' GOOOOL DEL MILAAAAN!!! Okafor, appena entrato, semina Sabbe e dal fondo appoggia dietro dove Tijjani Reijnders con il piattone non può sbagliare! I rossoneri tornano in vantaggio! 2-1!

60' Doppio cambio nel Milan: fuori Loftus e Leao, dentro Okafor e Chukwueze.

59' Intervento in ritardo di Morata su Sabbe: primo giallo per il Milan

57' Un Milan in chiara difficoltà prova a scuotersi di dosso con il sinistro di Theo da fuori area: bella conclusione che non va lontana dall'angolo basso opposto. Ma non basta, la superiorità numerica non si vede

51' GOL BRUGGE. A segno il nuovo entrato Sabbe su assist di Jugtlà. Milan in bambola e immobile difensivamente permette al Brugge di costruire sulla destra presidiata approssimativamente da Royal. L'altro nuovo ingresso Vetlesen mette in mezzo per il catalano che apre sulla destra dove Sabbe con un diagonale imprendibile pareggia

50' Ammonito Leao che secondo l'arbitro ha ostacolato la ripresa del gioco

49' Schema su corner per liberare Pulisic al tiro: la conclusione dell'americano è insolitamente sballata

48' Cambia l'avversario, ora c'è Sabbe, ma Leao non si ferma: lo pianta in velocità e appoggia a rimorchio per Theo che, di prima, calcia alto...

45' Si riparte! Doppio cambio per il Brugge: entrano Vetlesen e Sabbe al posto di Talbi e Seys

FINE PRIMO TEMPO - Duplice fischio a San Siro. Partita divertente che il Milan aveva cominciato con qualche sbadiglio di troppo: tre occasioni concesse ai belgi in ripartenza con altrettante parate di Maignan, decisivo. I rossoneri hanno faticato a trovare ritmo e spazi: piano piano è uscito il Diavolo con qualche fiammata di Rafael Leao ma soprattutto con il coniglio dal cilindro di Christian Pulisic che segna da calcio d'angolo il primo gol olimpico della storia rossonera. Poco dopo, al 40', Onyedika viene espulso con il Var: adesso il Milan ha 45 minuti per portare a termine il lavoro magari con qualche gol in più vista l'importanza della differenza reti.

48' Non è intimorito il Brugge che continua ad attaccare. Talbi ci prova rientrando sul sinistro: ma la sua palla è facile preda di Maignan

46' Gran giocata di Reijnders che pesca Leao con una palla bellissima: Rafa manda fuori giro l'avversario con una sterzata e gioca dietro per l'accorrente Loftus-Cheek che viene anticipato e commette fallo

45' Cinque minuti di recupero

43' Dopo un primo tempo complesso, il Milan ora si ritrova in vantaggio di un gol e un uomo. Nella nuova Champions la differenza reti conta: i rossoneri hanno un tempo e qualcosina per mettere fieno in cascina

40' Zwayer controlla al Var e decide per la scelta più logica: rosso per Onyedika, Brugge in dieci uomini!

37' Check al Var, come è giusto che sia, per l'intervento di Onyedika... e Zwayer lo va a rivedere!

36' Fallaccio di Onyedika che con un pestone va sul piede di Reijnders ma clamorosamente l'arbitro fischia fallo contro il centrocampista del Milan... Incredibile!

34' GOOOOOOOL DEL MILAAAAAN!!!! Direttamente da calcio d'angolo, il miglior giocatore del Milan: Christian Pulisic che segna il gol olimpico! L'americano batte a rientrare e sfrutta il velo di Gabbia che manda fuori giri Mignolet e tutta la difesa. Settimo gol stagionale per Captain America!

33' Ottima ripartenza del Milan grazie a un bell'anticipo di Theo che si lancia in contropiede e nei pressi dell'area triangola con Rafa Leao: al momento del tiro Ordonez chiude in corner

32' TERZA PARATA DI MAIGNAN... Terza ripartenza del Brugge e terza occasione pericolosa. Ancora dalla parte di Tzolis che offre a Jutglà che prova a incrociare ma trova ancora il piedone di Maignan

28' SI ACCENDE LEAO, CI PROVA PULISIC! Leao si infiamma e viene dentro al campo seminando il panico: Rafa scambia con Morata e poi tocca per Pulisic che da posizione angolata calcia ma trova Mignolet. Lentamente il Milan si sta mettendo in moto

27' BUONA OCCASIONE PER IL MILAN! Riesce lo schema da corner con Pulisic che pesca Gabbia con una palla morbida: il colpodi testa del 46 finisce a lato

25' Il Milan attacca ancora dalla parte di Leao che ora può puntare Seys ammonito: cross panoramico per Royal che guadagna un angolo

23' Arriva il giallo anche per Jashari: secondo ammonito per il Brugge in tre minuti. Fallo su Theo che stava ripartendo con pericolosità

22' Dopo un avvio frizzante, ora i ritmi si sono leggermente adagiati. Il Milan non trova continuità e velocità nel palleggio

20' Brutto fallo di Seys che controlla male e poi entra in ritardo su Morata: è il primo ammonito del match e ha rischiato anche qualcosa in più...

15' Finalmente il Milan trova un passaggio che spezza le linee del Brugge: c'è un po' di campo per Fofana che ha luce e prova il tiro da buona posizione, da fuori area. Non esce fuori una buona conclusione che si spegne sul fondo ma almeno i rossoneri bussano alla porta

14' Altro buono spunto di Leao sulla sinistra: prima combina con Theo e poi ne fa fuori due in un colpo solo, salvo poi essere chiuso da un terzo avversario arrivato a dar man forte

8' TRAVERSA BRUGGE! Clamoroso, traballa il Milan! Sugli sviluppi del corner, Ordonez prova la bomba da fuori area e centra in pieno il montante facendo tremare tutta San Siro... Rossoneri tengono il pallino del gioco ma sono poco aggressivi sulle seconde palle

7' ANCORA MAIGNAN! Il Milan ancora sorpreso dalla ripartenza avversaria: è ancora Tzolis pericoloso. Tiro a giro del greco che costringe Maignan alla seconda grande parata

6' Leao sembra in palla: due buone sgasate e cross in mezzo. Il pallone però prontamente allontanato dai belgi

3' Ancora Brugge a rendersi pericoloso: il tiro di Jugtlà finisce alto. Non un grande inizio

2' SUBITO BRIVIDO PER IL MILAN! I rossoneri vengono presi alla sprovvista in verticale con Tzolis che si trova in buona posizione e prova il diagonale: Maignan compie il primo miracolo, di piede

2' Dopo i primi secondi di gioco sembra che il Milan sia schierato con un 4-3-3, con Reijnders mezzala sinistra e Loftus-Cheek mezzala destra

1' Si comincia a San Siro!

-------

- LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Felix Zwayer

Assistenti: Robert Kempter - Christian Dietz

IV uomo: Florian Badstübner

VAR: Christian Dingert

AVAR: Sören Storks

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo (C); Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Musah, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Camarda. All. Fonseca

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet, Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken (C); Talbi, Jutglà, Tzolis. A disp.: Jackers, Romero, Skov Olsen, Vetlesen, Vermant, Skoras, Nielsen, Spileers, Sabbe. All. Hayen

--------

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Benvenuti allo stadio San Siro dove tra pochi minuti comincerà la sfida tra Milan e Club Brugge, valida per la terza giornata del girone unico di Champions League. Dopo la sofferta vittoria con l'Udinese in campionato, i rossoneri sono chiamati a rialzarsi anche in Europa e soprattutto a conquistare i primi punti di quest'anno: la squadra di Fonseca ha perso infatti le prime due gare e un risultato diverso dalla vittoria, questa sera, metterebbe già a rischio l'accesso al prossimo turno. Per seguire la partita azione dopo azione segui il consueto live testuale di MIlanNews.it!