live mn Milan-Cagliari (1-1): finale a San Siro. I sardi bloccano ancora una volta il Diavolo

È sempre una questione di Cagliari. Come dopo la trasferta di Madrid, anche dopo la Supercoppa la formazione sarada impanata il Milan bloccandolo sul risultato di 1 a 1. Dopo il vantaggio rossonero, firmato Alvaro Morata, si credeva che la partita potesse essere in discesa per la formazione rossonera, che invece si è fatta sorprendere ancora una volta da Zortea, al secondo gol in due partite contro il Diavolo. L'esterno del Cagliari, a differenza dell'andata, è stato però questa volta aiutato da Mike Maignan, non impeccabile sul suo diagonale. Neanche l'entrata in campo di Abraham ha cambiato l'inerzia di una partita che ha visto Elia Caprile uscire da protagonista indiscusso grazie ad una serie di parate decisive.

96' Ancora una volta Caprile, che sulla punizione di Theo mette i guantoni e salva il pareggio. Finale a San Siro, 1 a 1

94' Reijnders si è conquistato un calcio di punizione dal limite dell'area ad un minuto dalla fine della partita. Sarà questo l'ultimo pallone del match.

91' Omoregbe ha creato l'occasione per il nuovo vantaggio del Milan. Bravo a sgusciare sulla destra ed offrire dentro l'area di rigore un traversone basso e forte. Abraham di istinto ha provato a girarlo verso la porta, ma Caprile ancora una volta ha abbassato la saracinesca.

90' Ammonito Piccoli del Cagliari per perdita di tempo.

90' Saranno 5 i minuti di recupero.

87' Cambio a sorpresa nel Milan. Fuori Leao, dentro il giovane Omoregbe.

82' Ammonito Jimenez per un intervento imprudente su Caprile.

81' Doppio cambio nel Cagliari. Marin ed Augello per Makombou e Felici.

79' Ancora Milan, sempre con Abraham, che scappato bene alle spalle dei difensori avversari, si è fatto ipnotizzare da Caprile che nell'1 contro 1 ha avuto la meglio.

78' Occasione Milan con Abraham. A un metro dalla porta l'inglese è stato lettaralmente colpito dal pallone offertogli da Jimenez.

76' Cambio forzato nel Cagliari. Fuori Palomino, dentro Wieteska.

75' Il Cagliari si chiude bene. Milan troppo nervoso, che sta facendo fatica a trovare soluzioni.

66' Ancora Milan, questa volta con Theo, che dal limite ha lasciato partire una conclusione forte che ha però poco impensierito Caprile, che attento l'ha respinta lateralmente.

63' Il Milan recrmina un calcio di rigore per fallo di Makombou su Abraham, ma per il direttore di gara tutto regolare.

63' Cambio anche nel Cagliari. Fuori Viola, dentro Deiola.

62' Doppio cambio per il Milan. Fuori Calabria e Musah per Abraham e Jimenez.

56' Fofana cerca subito di farsi perdonare il mancato fallo su Felici che ha poi scaturito il gol ospite con una cavalcata personale chius con una conclusione che ha impensierito e non poco Caprile.

55' GOL DEL CAGLIARI! Pareggio improvviso degli ospiti, con Zortea che dal limite dell'area insacca con un diagonale Maignan tutt'altro che perfetto.

51' GOOOOOOOOOL DEEEL MILAAAAAN! La formazione di Conceiçao ha trovato il modo di sbloccare questa partita. Da vero rapinatore d'area Alvaro Morata ha insaccato in rete il pallone del vantaggio rossonero dopo il palo colpito da Christian Pulisic. .

50' Il Milan sta alzando i ritmi. Palla in profondità di Theo per Morata, che di prima l'ha girata trovando però solo l'esterno della rete.

49' Slalom centrale di Youssouf Fofana, che con tanta forza e voglia ha seminato il panico tra le difesa avversaria, tranne che in Luperto, che l'ha prontamente stoppato dentro l'area di rigore.

46' Occasione Milan con il solito Christian Pulisic, che di controbalzo scheggia la traversa della porta difesa da Elia Caprile.

45' Si riparte a San Siro con gli stessi interpreti del primo tempo.

Il primo Milan (in campionato) di Sergio Conceiçao è partito bene nei primi 25 minuti di gara, creando anche diverse occasioni da rete che hanno creato scompiglio dalle parti di Caprile. Dalla metà del primo tempo in poi, però, è emerso il Cagliari, con Felici che più di tutti ha chiamato agli straordinari Mike Maignan. Per risalire la classifica c'è bisogno di vincere partite come queste, quindi c'è da aspettarsi qualcosa nell'intervallo dall'allenatore portoghese.

45' Niente recupero a San Siro. È 0 a 0 alla pausa.

44' Occasione Milan con Leao. Tutto inutile però, perché ad inizio azione è stato segnalato un fuorigioco di Musah.

41' Ammonito Felici del Cagliari.

41' Immediata la reazione del Milan, con Leao che con una pennellata ha cercato sul secondo palo Christian Pulisic, che in ritardo non è però riuscito ad impattare bene il pallone.

39' Parata incredibile di Mike Maignan su un tiro diretto nel sette di Felici.

31' Soluzione ancora una volta dalla distanza di Fofana, che ha cercato di sorprendere il portiere del Cagliari con una conclusione dal limite dell'area.

26' Pulisic va via in contropiede, atterrato da Adopo. Per Fourneau non è meritevole di giallo.

24' Leao la fa passare in un fazzoletto per Morata in area, lo spagnolo la lavora bene e la rende al portoghese: piattone dal limite, centrale. Leao volenteroso e dentro il gioco.

19' Ancora Milan pericoloso. Azione che si sviluppa a destra, Leao (ancora in posizione centrale) fa il velo per Reijnder. L'olandese se la aggiusta e lascia partire un destro potente, ma centrale. Para Caprile.

18' Finezza di Pulisic che allunga in area per Calabria: il tiro del terzino è respinto. Palla ancora Pulisic che prova la botta rasoterra da fuori col piede debole: blocca Caprile.

16' Imprecisione di Leao che in area di rigore si porta la palla sul fondo con un tentativo di dribbling. Era un'occasione da sfruttare meglio. Milan comunque a ripetizione nell'area avversaria, manca un po' di precisione.

15' Schema e Milan vicino al gol! Palla bassa, respinta e Pulisic prova un gran sinistro al volo: deviato e fuori di poco. Sul corner successivo Reijnders sfonda in area, va sul fondo ma è sfortunato sul rimpallo: palla fuori.

14' Leao sfida Zappa in velocità e guadagna un corner.

13' Adopo sfida Tomori in velocità sulla destra: dopo una prima titubanza il centrale inglese controlla la situazione serenamente.

12' Ancora un cross dalla fascia, questa volta è Leao che ci prova con un destro a rientrare. Caprile anticipa Pulisic.

11' Pulisic sfonda sulla destra ma il cross è molto impreciso. Milan attivo sugli esterni.

10' Intanto Conceiçao sfida il freddo di San Siro e si toglie il giubbotto.

9' Conclusione da lontano di Leao: Caprile blocca senza difficoltà. Leao sollecitato e cercato dai compagni, il portoghese si muove molto.

8' Leao prova a ricambiare il favore a Pulisic riproponendo lo stesso spartito che in Supercoppa ha portato al gol vittoria ma la misura del portoghese è sbagliata. Bella idea comunque.

7' Cagliari pericoloso con degli scambi veloci sulla destra: cross in mezzo per Viola che tenta un'improbabile sforbiciata al contrario. Palla alta.

5' Leao serve Morata in area, lo spagnolo cerca di chiudere il triangolo ma non va. In ogni caso lo spagnolo aveva tagliato troppo presto ed era finito in fuorigioco.

4' Giocatona di Leao tra le linee a trovare Musah, il numero 80 tarda nel servire Reijnders che sarebbe stato davanti al portiere tutto solo

2' Buona partenza rossonera. Contatto dubbio con Morata protagonista in area sarda: per Fourneau tutto buono

1' Si comincia!

- Prima della partita si osserva un minuto di raccoglimento in onore di Fabio Cudicini, storico portiere rossonero scomparso negli scorsi giorni a 89 anni

Amici ed amiche di MilanNews.it, bentornati a tutti in quel di San Siro. Dopo l'incredibile esperienza saudita, culminata con la vittoria in Supercoppa Italiana, il nuovo Milan di Sergio Conceiçao si presenterà al pubblico milanista con un trofeo in più in bacheca. Occhio però ad accontentarsi, l'ha detto anche l'allenatore portoghese nel corso della conferenza stampa di ieri pomeriggio, perché quando si gioca per il Diavolo l'obiettivo è sempre quello di puntare al massimo. Oggi il massimo si chiama quarto posto, e per raggiungerlo c'è bisogno di recuperare terreno dalle avversarie. Come? Vincendo.

Il Milan cercherà dunque di avviare questa sua rimonta a partire da questa sera. Difronte ci sarà il Cagliari di Davide Nicola, reduce da 3 punti nelle ultime 6 giornate di campionato. La squadra sarda, però, in occasione della partita d'andata, ha dimostrato di saper offendere e fare male al Diavolo, che dovrà essere bravo a non commettere gli stessi errori dell'Unipol Domus Arena. Si pronostica dunque essere una partita avvincente, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari, sfida valida per la ventesima giornata di Serie A Enilive:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Terracciano, Bennacer, Zeroli, Omoregbe, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceiçao

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makombou, Felici; Viola; Piccoli. A disp.: Iliev, Sherri; Augello, Azzi, Wieteska; Deiola, Gaetano, Marin, Prati; Lapadula, Pavoletti. All.: Nicola.

