LIVE MN - Milan-Crotone (0-0): tutto pronto a San Siro

- - Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Maglia rossonera per il Milan, divisa bianca da trasferta per il Crotone.

- Assenza dell'ultimo minuto per il Crotone che non avrà a disposizione Reca. Al suo posto giocherà Pedro Pereira che ricoprirà la fascia destra con Rispoli che trasla a sinistra.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Oggi si gioca Milan-Crotone, match valido per la 21^ giornata di Serie A. Dopo la vittoria dell'Inter di venerdì sera il Milan è chiamato alla risposta: i rossoneri cercheranno con forza i tre punti per superare i nerazzurri in testa alla classifica. Il Crotone di mister Stroppa è però un avversario assolutamente da non sottovalutare, soprattutto viste le solite assenze tra le fila dei ragazzi di mister Pioli: Diaz, Kjaer, Bennacer e Tonali sono out, mentre Hakan Calhanoglu non è ancora al 100% e partirà dalla panchina. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

A disposizione: Donnarumma A, Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Krunic, Maldini, Mandzukic.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Zanellato, Benali, Vulic, Rispoli; Di Carmine, Ounas. All. Stroppa

A disposizione: Festa, Crespi, Magallan, Rojas, Di Aprile, Simy, Reca, Marrone, Petriccione, Da Silva, Riviere.