live mn - Milan-Etoile du Sahel (4-0): termina il match. Tripletta di Loftus e Giroud su rigore

Discreta sgambata a Milanello. Note positive: nessuna figuraccia, nessun infortunio e anche qualche gol segnato. Ritmi davvero bassi e compassati, il mister ha provato schemi e posizioni. Il più positivo sicuramente Loftus-Cheek con una bella tripletta, sul tabellino anche Giroud con un gol su rigore. In mostra Pulisic con due assist.

90' Termina qui il match.

88' Nessun cambio per i rossoneri: 90 minuti completi per gli undici titolari.

86' Altra occasione Milan ma Leao, tutto solo al limite e con tre compagni ai lati, passa nel nulla.

82' Grande verticalizzazione di Thiaw per lo scatto a destra di Pulisic. L'ex Chelsea entra in area e crossa, un difensore in spaccata ferma tutto.

79' Cross da destra dei tunisini, Thiaw allontana in angolo.

72' Ripartenza veloce Milan con Maignan che serve subito Leao a sinistra. Rafa parte a razzo, atterrato dal difensore spaventato.

64' Ospiti vicino al gol con un cross teso da destra che attraversa tutta l'area piccola. Rimane a terra Thiaw che spinto da un avversario sbatte contro il palo. Brutto gesto dell'attaccante tunisino.

59' Ancora il Milan molto pericoloso a destra con Pulisic: cross al bacio per Giroud che sul secondo palo la colpisce male da ottima posizione.

58' Grande azione sulla destra tra Pulisic e Loftus, con lo statunitense che lancia in profondità il centrocampista. Il numero 8 mette in mezzo per Giroud che di destro, e di prima, non impensierisce il portiere. Poteva fare di più, rimane però la buona costruzione iniziale.

56' Le squadre rientrano in campo, c'è anche Maignan. Dovrebbe essere tutto ok.

55' Cooling break.

54' Parata di Maignan su un tiro da fuori ma poi si accascia a terra. Ancora problemi dopo la botta di prima.

52' Si fanno vedere i tunisini davanti con un cross insidioso da sinistra, Maignan non si fa sorprendere e blocca in tuffo, sbattendo anche sul palo. Un pizzico d'apprensione per Mike ma dovrebbe essere tutto ok.

51' Finezza di Leao in area che prova a chiudere con un tocco di fino un triangolo con Theo. La difesa tunisina spazza via.

49' GOL DEL MILAN! Giroud la piazza sotto l'incrocio, bel tiro. 4-0.

48' Rigore per il Milan per un fallo di mano piuttosto evidente.

47' Non ci sono cambi tra i rossoneri.

46' Comincia la ripresa.

- Risultato parziale 3-0

45' Fine primo tempo.

39' Invasione di campo. Episodio piuttosto curioso visto che si gioca a Milanello a porte chiuse.

38' GOL DEL MILAN! Tripletta di Loftus-Cheek! Ancora assist di Pulisic da destra, ancora un tiro al volo sul secondo palo! Milan avanti 3-0!

36' Uscita a valanga del portiere avversario su Leao che per poco non lo dribbla.

35' GOL DEL MILAN! Leao scende a sinistra, mette in mezzo per Loftus-Cheek che di piattone bacia la traversa e trova il secondo gol del match. Doppietta personale, 2-0!

27' Riprende il gioco.

25' Cooling break.

22' Reijnders prova l'azione combinata con Leao a sinistra, il portoghese si perde nel traffico.

20' Tante indicazioni di Pioli in fase di costruzione, soprattutto per Thiaw e Kalulu.

18' Leao prova l'azione personale a sinistra, viene chiuso da quattro difensori.

16' GOL DEL MILAN! Apertura di Krunic al bacio per Pulisic sulla destra, dribbling secco dello statunitense che mette in mezzo per Loftus-Cheek: il numero 8 la piazza al volo sul palo opposto. Bel gol, 1-0!

15' Cross da sinistra di Leao dopo un 1-2 con Reijnders, troppo lungo per Pulisc che prova un improbabile controllo volante. Palla fuori.

12' Ritmi blandi per ora.

9' Punizione dal limite di Theo, cross che si perde sul fondo.

7' Questa volta è Giroud a rimanere a terra, tunisini particolarmente ruvidi in questo avvio di partita.

6' Solo una botta per Rafa che rientra in campo. Ma che spavento.

5' Leao a terra dopo uno scontro di gioco.

1' Fischio d'inizio, si comincia.

- Sono diversi gli assenti tra i rossoneri. Sono out Divock Origi, Mattia Caldara, Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere, Fode Ballo-Touré, Marko Lazetic ed Ismael Bennacer. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it l'esterno belga ha smaltito la febbre che gli ha fatto saltare l'amichevole con il Monza, ma deve lavorare perché è rimasto fermo per un po'.

- Il match non avrà copertura televisiva in diretta sul territorio italiano

- Questa la formazione ufficiale del Milan per l'amichevole di questo pomeriggio a Milanello contro l'Etoile du Sahel, fischio d'inizio alle ore 18:00.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Calabria, Adli, Okafor, Romero, Chukwueze, Kjaer, Florenzi, Colombo, Pobega, Musah, Bartesaghi. All. Pioli

ETOILE DU SAHEL: Ali Jettal, Benujima, Brigui, Jelassi, Sidibe, Ali, Mbe, Gheddanssi, Abdelli, Jebali, Chakhaki. A disp.: Gabsi, Bouazra, Firas Anri, Bongowga, Makine, Kopjonih, Khmiri, Naouali, Jaziri, Aovani.

Arbitro: Bordin Andrea.

Assistenti: Munerati e Franco.