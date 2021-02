LIVE MN - Milan Femminile-San Marino (4-1): Spinelli, doppia Dowie e Tamborini. Bella vittoria in rimonta!

Il Milan vince in rimonta grazie a Spinelli e alla doppietta di Dowie. Tamborini poi realizza il 4-1 in pieno recupero. Le ragazze di Ganz tengono il ritmo della Juve, portandosi a -3 dalle bianconere.

94' - Finisce qui!!!

93' - Assist di Dowie, Tamborini fa partire un bel tiro da fuori per suggellare la vittoria delle rossonere.

93' - GOOOOL! Tamborini! Il Milan segna il quarto!

90' - Quattro di recupero.

89' - Altro giallo per il San Marino. Ammonita Musolino.

87' - Spinelli ci prova con un tiro da fuori area. Sfera di poco sul fondo.

86' - Il Milan è alla ricerca del quarto gol, il San Marino sembra non averne più.

84' - Entra anche Tamborini, esce Boquete.

80' - Arriva il turno di Rask, subentrata a Jane.

78' - Assist splendido di Boquete che dipinge il filtrante per Dowie, l'attaccante rossonera non se lo fa ripetere due volte e trova la doppietta personale.

78' - GOOOOL! Ancora Dowie! 3-1 Milan!

75' - Si gioca stabilmente nella metà campo ospite, milaniste sempre pericolose ma il risultato resta sul 2-1.

70' - Altra super occasione, questa volta per Boquete. Milan ancora vicino al terzo gol.

68' - Clamoroso in area rossonera! Il San Marino salva un gol fatto di Dowie sulla linea.

66' - Milan sul velluto adesso, il San Marino ha accusato il colpo ma il risultato è ancora aperto.

61' - Tucceri, appena entrata, fa partire un lob perfetto per Dowie; la britannica la devia di testa e trova l'importantissima rete del 2-1!

61' - GOOOOL! DOWIE! Il Milan è avanti!

55' - Spinelli, servita da Jane, fa partire un sinistro insidioso da fuori area. Non perfetta Ciccioli nell'intervento. Il Milan riesce a pareggiare subito!

55' - GOOOOL! SPINELLI! Il Milan pareggia!

52' - Milan sfortunato, Boquete colpisce una traversa clamorosa a botta sicura dopo la bellissima torre di Dowie.

50' - GOL SAN MARINO. Calcio di rigore per le ospiti. Vitale commette un fallo ingenuo su Menin in area. Corazzi va dal dischetto e non sbaglia. Beffa per il Milan.

48' - Palo di Boquete da calcio d'angolo, ma l'arbitro fischia per una trattenuta di Vitale sul protiere.

46' - Si ricomincia!

- Prima frazione di gara a senso unico, ma alle rossonere è mancata la precisione per sbloccare la gara. Il terreno di gioco pesante ha influito sulle difficoltà del Milan di triangolare tra le maglie avversarie.

46' - Termina qui il primo tempo.

45' - Giacinti si invola sul filo del fuorigioco, la bandierina si alza. Qualche dubbio...

45' - Un minuto di recupero.

43' - Altra chance, buon taglio di Bergamaschi su un lancio lungo, ma manca la precisione sul tiro. Palla a lato.

42' - Azioni confuse e mischie in area sanmarinese, il Milan prova ancora a sbloccare l'incontro ma senza successo.

36' - Il Milan spreca ancora. Bergamaschi si invola indisturbata in area San Marinese, Piazza però riesce a recuperare e toglierle il pallone all'ultimo momento.

34' - Occasionissima per il Milan, sempre di testa. Spinelli però non riesce a creare un pericolo da ottima posizione.

30' - Stava per fare una frittata il Milan a causa di un'incomprensione in area. Korenciova era fuori dai pali, ma per fortuna delle rossonere il San Marino non ne ha approfittato.

28' - Altra buona occasione per il Milan. Boquete dalla destra serve Giacinti con un cross, forse troppo alto. La rossonera stacca di testa ma non riesce a dare la giusta forza per ribadire nello specchio.

25' - Molto meglio il Milan in questa fase, ma fin qui è mancata la stoccata per provare a sbloccare il risultato.

20' - Fallaccio bruttissimo di Muya su Vitale. La calciatrice se la cava col giallo ma col VAR sarebbe stata espulsa.

19' - Ci prova anche Giacinti dal limite dell'area di rigore, il suo tiro a giro però finisce a lato.

15' - Dowie! Il colpo di testa della britannica termina sul fondo, ma che occasione per il Milan!

10' - Primi dieci minuti senza emozioni. Il Milan ci prova ma il campo rende quasi impossibile il giropalla.

4' - Terreno di gioco in condizioni precarie a causa dell'abbondante pioggia.

1' - Fischio d'inizio!

- Queste le formazioni ufficiali:

Milan: Korenciova, Vitale, Agard, Spinelli, Bergamaschi, Vero, Jane, Simic, Rizza, Dowie, Giacinti.

San Marino: Ciccioli, BabnikKunisawa, Venturini, Piazza; Corazzi, Chendarana; Menin, Muya, Brambilla; Vecchioni.

- Il Milan Femminile, allenato da Mister Ganz, tra pochi minuti sarà impegnato nella sfida contro San Marino al Vismara. Tredicesima giornata di campionato, le rossonere dovranno provare a vincere per tenere il passo clamoroso della Juventus, prima con tredici vittorie su tredici. Il Milan è secondo a 33 punti, ma con questa gara ancora da disputare.