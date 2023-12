live mn - Milan-Frosinone (3-1) - I rossoneri calano il tris, seconda vittoria di fila in campionato

Secondo successo consecutivo in campionato per il Milan, che ora sale a quota 29 punti in classifica a -3 dall'Inter, domani ospite al Maradona dal Napoli. Tre punti importantissimi che danno morale dopo la delusione in Champions League: decidono le reti di Jovic, alla sua prima marcatura in rossonero, Pulisic, su assist di Maignan e Tomori, su torre di Jovic.

94' Finisce qui. Milan-Frosinone 3-1.

92' Ammonito Pioli per proteste.

90' Quattro minuti di recupero.

89' Punizione di Soulè dal limite, palla alta.

85' Cambio anche nel Frosinone: dentro Cheddira, fuori Monterisi.

84' Cambio nel Milan: fuori Jovic, dentro Camarda.

82' Gol del Frosinone. Punizione di Brescianini insidiosa sulla quale non ci arriva nessuno ingannando Maignan. 3-1.

78' Cartellino giallo per Jovic.

75' Cambio nel Milan: dentro Chaka Traore, Pobega e Bennaer, fuori Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek.

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DEL MILAN!!! Cross di Theo su corner battuto velocemente, sponda di Jovic per Tomori che anticipa tutti e insacca in porta la rete del 3-0!

68' Rossoneri ora in controllo totale del match.

65' Cambio anche nel Frosinone. dentro Kaio Jorge e Caso, guori Ibrahimovic e Cuni.

64' Cambio nel Milan: fuori Chukwueze, dentro Adli.

63' Grande azione di Theo, fermato con un fallo da Barrenechea: ammonito il centrocampista del Frosinone.

61' Corner Frosinone, flipper in area e palla che termina ancora dalle parti della bandierina.

57' Conclusione di Brescianini da fuori area, devazione di Tomori decisiva.

55' Cambio nel Frosione: fuori Reiner, dentro Gelli.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! PULISIC!!!! Gol stupendo del Milan! Lancio di Maignan dalla propria area di rigore, palla che arriva a Pulisic che con uno stop strepitoso e pallonetto morbido batte Turati. 2-0!

47' Accelerazione di Pulisic sulla sinistra, cross per Chukwueze che di testa mette alto.

45' Inizia la ripresa. Cambio nel Frosinone: dentro l'ex Milan Brescianini, fuori Bourabia.

Terminano i primi quarantacinque minuti a San Siro tra Milan e Frosinone, decide una rete di Jovic a pochi minuti dalla fine del tempo. Prestazione dei rossoneri non negativa, ma sicuramente con ritmi molto bassi: è bastata infatti un'accelerazione di Pulisic e Loftus-Cheek per andare a segnare la rete che porta il Milan momentaneamente in vantaggio grazie al primo gol di Luka Jovic.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!! MILAN IN VANTAGGIO!!! JOVIC!!!! Recupero palla dei rossoneri con Pulisic, palla a Loftus-Cheek per vie centrali che allarga verso Chukwueze. Cross del nigeriano, Romagnoli spizza di testa ma Jovic è bravo a coordinarsi e trovare il gol! Prima rete in rossonero per il serbo!

40' Errore in impostazione di Tomori, Cuni si lancia in porta ma Maignan chiude perfettamente lo specchio della porta. Che rischio per il Milan!

35' Palo di Musah su assist di Jovic, ma lo statunitense è stato trovato in posizione di fuorigioco.

33' Sullo sviluppo del corner, Chukwueze calcia da fuori area ma il tiro è totalmente sbagliato.

31' Theo serve Pulisic in area, lo statuniste non trova nessuno in area e guadagna un corner.

30' Destro di Oyono da lontano dopo uno scambio nella propria metà campo con Reiner, conclusione fuori di poco.

26' Ci prova Ibrahimovic da fuori area, palla che termina sopra la traversa.

23' Altro corner per i rossoneri: Reijnders di testa mette alto.

21' Giro dalla bandierina per il Milan: Theo mette in mezzo, la difesa avversaria respinge sui piedi di Chuklwueze che calcia di prima intenzione. Deviazione decisiva di Okoli.

19' Prima occasione per i rossoneri: cross di Loftus-Cheek per Jovic, Romagnoli respinge, sulla palla arriva Florenzi che lascia partire il destro ma colpisce male.

17' Milan spento in questo inizio di gara.

13' Sullo sviluppo da corner, Okoli gira di testa verso Maignan che fa suo il pallone.

12' Conclusione di Barrenechea da fuori area, Tomori devia in corner.

10' Accelerazione di Musah sulla sinistra, nel tentativo di cercare Jovic in area Monterisi devia tra le braccia di Turati.

8' Altro traversone del Milan, questa volta con Florenzi. Palla che termina fuori,

4' E' il Frosinone a fare la partita a San Siro. Lungo giro palla, rossoneri schiacciati in 20 metri nella propria metà campo.

2' Cross di Calabria dalla destra, Turati fa suo il pallone.

1' Si parte a San Siro, primo pallone per il Frosinone!

Il Milan questa sera scende in campo a San Siro contro il Frosinone per la quattordicesima giornata di Serie A. Non una gran momento per i rossoneri, anzi un periodo nero: delle ultime otto gare il Diavolo ne ha vinte solo due, in tutte le competizioni. Pioli, la cui panchina inizia a scaldarsi, deve fare fronte a tante assenze per infortunio ma anche per squalifica come nel caso di Giroud. Il Milan deve centrare i tre punti per ritrovare morale e per non far scappare Juventus e Inter. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria; Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Jimenez, Krunic, Bennacer, Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Camarda

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Romagnoli, Okolim, Oyono; Bourabai, Barreneche, Reinier; Soulè, Cuni, Ibrahimovic; Cheddira. All. Di Francesco. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Brescianini, Baez, Lulic, Pinto, Caso, Gelli, Garritano, Kvernadze, Vanzelli, Cheddira.