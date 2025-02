live mn Milan Futuro-Lucchese (0-2): sconfitta pesante contro una diretta avversaria

FINE PARTITA - Milan Futuro-Lucchese 0-2. Sconfitta pesantissima per i rossoneri, troppa poca roba al cospetto di una Lucchese, diretta avversaria per la salvezza. La squadra di Bonera nel primo tempo non scende in campo e nel secondo ha una reazione troppo poco veemente, rischiando anche di subire un passivo più pesante. Il Milan Futuro rimane terzultimo a 22 punti: 12 sconfitte in campionato e la quota salvezza che si allontana ancora...

90' Tre minuti di recupero

89' Esce Saporiti ed entra Badje nella Lucchese

88' Buona azione personale di Omoregbe che prova l'affondo dalla destra ma al momento del tiro trova l'esterno della rete

86' Bella azione del neoentrato Selvini che si mette in proprio e per poco non segna il terzo gol

83' Tutto per tutto per Bonera: dentro Turco, un altro attaccante, fuori Malaspina

81' Due cambi per gli ospiti: entrano Galli e Selvini, escono Gucher e Magnaghi

79' Rossoneri stanchi e Lucchese che trova spazi: il solito Saporiti fa breccia nella difesa e prova il destro chirurgico dalla distanza. Nava si distende ancora e con l'aiuto del palo la mette in angolo

75' Cambio per Bonera: esce il centrale Minotti, entra il terzino Bozzolan

71' Milan stanco ma che prova a riaprire la gara: si lancia in avanti anche Camporese il cui cross però è neutralizzato dalla difesa avversaria.

66' Azione insistita del Milan nata da uno spunto di Omoregbe: alla fine dopo un altro traversone e una mezza mischia, viene fischiato fallo al portiere ospite

64' MIRACOLO DI NAVA! Il portiere rossonero tiene in vita il Milan alla prima occasione lucchese del secondo tempo... Il pallone passa accanto a un Coubis addormentato e da due passi Magnaghi calcia a botta sicura, trovando una grandissima reazione di Nava

58' Spinge ora il Milan! Altra bella azione di Quirini che sfonda dalla destra e calcia da posizione angolata: ennesima deviazione e angolo rossonero

55' PALO MAGRASSI! Che sfortuna per Milan Futuro: Magrassi recupera il pallone su un rinvio sbagliato della Lucchese e non ci pensa due volte cercando il tiro da fuori area sull'angolo lontano. Il pallone impatta sul legno

51' Secondo giallo per gli ospiti: Gucher sul taccuino dell'arbitro

50' Ancora Milan! Buon cross dalla destra del solito Quirini, il pallone schizza dalle parti di Omoregbe che da buona posizione spara alle stelle

47' Buona partenza del Milan che parte in contropiede con Ianesi: l'ex Pontedera trova Sia che corre dall'altra parte ma il suo tiro viene murato

45' Si riparte dallo 0-2 del primo temo. Bonera ne cambia due: escono Sandri e D'Alessio, entrano Sia e Omoregbe

FINE PRIMO TEMPO - Milan Futuro-Lucchese 0-2. Primo tempo da dimenticare per i rossoneri che partono benissimo con una grande occasione per Magrassi dopo tre minuti ma poi si fermano lì. Fino alla mezz'ora, minuto del primo gol della Lucchese con Tumbarello, non succede granché, poi gli ospiti si portano avanti con un bel tiro (deviato) del loro capitano. La reazione rossonera non c'è e anzi dopo cinque minuti arriva anche il raddoppio di Saporiti che sfrutta un errore grave in fase di disimpegno di Camporese. Troppo poco Milan, poche idee e gara in salita.

45' Ripartenza Milan con Magrassi che se ne va bene sulla fascia sinistra e la mette bassa in mezzo dove Quirini non trova la deviazione vincente

44' Si fanno rivedere i rossoneri con un traversone da punizione: Quirini la prende ma non risece a fare la sponda

39' Milan Futuro in totale difficoltà: Gucher vicinissimo al palo con il suo tiro al volo appena fuori dall'area

35' GOL LUCCHESE. Frittata di Camporese che svirgola un cross un basso degli ospiti e mette in porta Saporiti che ha tutto il tempo e lo spazio per battere Nava. Due gol da recuperare ora...

33' Non c'è ancora la reazione rossonera. La partita è molto importante

29' GOL LUCCHESE. Al primo tiro in porta, gli ospiti vanno in vantaggio con Tumbarello: tiro appena fuori dalla distanza, aiutato da una deviazione che non lascia scampo a Nava...

24' Ammonito Catanese per gli ospiti: ha fermato la corsa furiosa in contropiede di Quirini

23' Punizione interessante per la Lucchese: Saporiti calcia altissimo

16' Contropiede degli ospiti: Saporiti viene chiuso in angolo dal rientrante Coubis. Sugli sviluppi ci prova dalla distanza Visconti: tiro centrale

9' Ci prova Quirini con la testa dagli sviluppi del corner: conclusione imprecisa

8' Ci prova Ianesi dalla distanza: il tiro viene deviato in angolo

3' Subito grande occasione per il Milan: bel cross di D'Alessio per Magrassi che da ottima posizione colpisce fuori con la testa

1' Si comincia!

--------

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO: Nava, Coubis, Camporese, Minotti, D'Alessio, Branca, Malaspina, Sandri, Quirini, Magrassi, Ianesi. A disp.: Pittarella, Bozzolan, Hodzic, Alesi, Sia, Omoregbe, Paloschi, Turco, Comotto, Vos. All.: Bonera.

LUCCHESE: Melgrati, Rizzo, Benedetti, Tumbarello, Magnaghi, Visconti, Gucher, Antoni, Gemignani, Catanese, Saporiti. A disp.: Coletta, Allegrucci, Paula da Silva, Selvini, Saloma, Badije, Ballarini, Cartano, Diawara, Gheza, Galli. All.: Gorgone.

--------

Amici e amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio!

La 26esima giornata di Serie C Now - Girone B vede il Milan Futuro affrontare la Lucchese allo Stadio "F. Chinetti" di Solbiate Arno. Qui potrete seguire il match dei rossoneri di Bonera in diretta testuale. Buona partita!