Milan Futuro-Scanzorosciate (0-0): ospiti vicini al vantaggio
36' Rossoneri che fanno grande fatica ad impostare con qualità e pulizia. Pressing importante degli ospiti.
32' Belloli a botta sicura in girata di destro, Torriani si oppone bene. Ospiti ancora vicini al vantaggio.
29' Scanzorosciate a centimetri dal gol: cross da destra e l'attaccante non arriva sul pallone in spaccata per un soffio.
26' Rimpallo Dutu-Belloli al limite dell'area, per poco lo Scanzo non passa in vantaggio in modo fortunoso.
23' Dopo un inizio su buoni ritmi la partita è in una fase di stallo. Milan Futuro che ha perso l'abbrivio iniziale.
17' Ora è lo Scanzo che prova a far girare palla, il Milan Futuro si chiude più volte in angolo.
14' Tiro dal limite dello Scanzo, palla alta. Torriani osserva sereno.
11' Numero di Baletien col tacco ad autolanciarsi in area: l'attaccante rossonero viene poi chiuso al momento del tiro ed è costretto ad allargarsi.
9' Si fa vedere anche lo Scanzo con un cross dalla trequarti: Torriani blocca in uscita senza difficoltà.
6' Milan Futuro pericoloso. Rossoneri da sinistra a destra, con Balentien che appoggia per Perrucci: debole il tiro del laterale, facile per Colleoni.
3' Giropalla iniziale dei rossoneri, lo Scanzorosciate si chiude.
1' Si comincia, primo possesso del match per il Milan Futuro.
- Ingresso in campo delle due squadre. Divisa bianca per il Milan, baglia blu scuro per lo Scanzorosciate.
Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. Oggi torna in campo il Milan Futuro, terzo in classifica nel girone B di Serie D, per affrontare lo Scanzorosciate in un match valido per la quinta giornata di campionato. Oddo ritrova Torriani e Balentien dall'inizio, mentre in panchina ci sono Seedorf e Ibrahimovic, figli di Clarence e Zlatan. Alle 15:00 il fischio d'inizio: rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN FUTURO (3-4-2-1): Torriani; Vladimirov, Dutu, Karaca; Perrucci, Hodzic, Geroli, Perina; Sia, Balentien; Domnitei. A disp.: Bouyer, Borsani, Cappelletti, Minotti, Mancioppi, Seedorf, Branca, Magrassi, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo.
SCANZOROSCIATE: Colleoni, Poli, Zambelli, Ruggeri, Marsetti, Grassia, Dieng, Binetti, Haoufadi, Belloli, Valois. A disp.: Calzaferri, Panza, Finazzi, Deldossi, Malanchini, Mombrini, Gueye, Cappadonna, Scuderi. All. Alessio Delpiano.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan