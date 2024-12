live mn Milan-Genoa (0-0): il Milan crea ma non sfonda...

40' Pochi spazi per i rossoneri: Fofana ci prova da distanza siderale ma non va vicino alla porta

34' Occasione rocambolesca, sempre per il Milan: quasi autogol involontario di Badelj con la testa. Salva Leali con uno scatto felino

31' Rientra adesso Leao, con una vistosa medicazione a tamponare il naso insanguinato

29' Si riparte con il Milan in 10 uomini

28' Ora è Leao a rimanere a terra: colpito al volto dal pallone, perde sangue

26' Rimane a terra Thiaw che ha subito un colpo al volto sugli sviluppi di una punizione in favore del Milan: necessario l'intervento dello staff medico rossonero. Occhio gonfio per il tedesco che torna sul terreno di gioco

24' ANCORA MILAN! Chukwueze spreca una grande occasione: super giocata di tacco di Leao per Jimenez che aveva trovato con un perfetto cross sul secondo palo il giocatore nigeriano che però calcia alto

22' GRAN TIRO DI REIJNDERS! Schema su punizione dal lato corto dell'area: tacco di CHukwueze a liberare il destro di Reijnders che calcia forte. Una deviazione fa finire il pallone in angolo ma a molti dà l'illusione del gol...

21' Primo squillo di Jimenez che semina solo con la forza dello scatto Vogliacco e lo costringe al fallo e al giallo, il primo del match: il Milan sta carburando

20' Contatto dubbio in area del Genoa con Liberali che prova il dribbling su Miretti che si contrappone e fa cadere il 2007 rossonero: niente per Guida

18' Miretti prova a emulare Che Adams e calcia da centrocampo: troppo poco per sorprendere Mike Maignan

16' Buono spunto di Liberali che trova una bella traccia per Chukwueze che prova a liberarsi per il tiro ma ciene murato

13' Altra occasione per il Milan! Reijnders recupera palla sulla trequarti avversaria e gioca subito per Abraham che largo sulla destra prova il diagonale ma non calcia un granchè

9' Prima grande occasione rossonera! Break di Reijnders che tocca per Abraham che appoggia per Royal che aveva seguito l'azione: tiro di piatto di prima intenzione con Leali che in qualche modo mette in angolo

4' Il Genoa fa subito capire che non vuole scomporsi e aspetta ordinato: il Milan inizia il giro palla in attesa di un varco

1' Si comincia!

- La squadra arbitrale:

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: M. Rossi-Moro

IV uomo: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Camplone

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Morata, Okafor, Theo Hernnadez, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Vos, Camarda. All. Paulo Fonseca.

GENOA (3-5-1-1): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Miretti; Pinamonti. A disp. Sommariva, Gollini, Bohinen, Vitinha, Pereiro, Norton-Cuffy, Sabelli, Maracndalli, Ankeye, Matturro, Balotelli, Accornero, Melegoni, Masini. All. Patrick Vieira.

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Tutto pronto a San Siro per Milan-Genoa, gara valevole per il 16° turno del campionato di Serie A e partita in cui i rossoneri celebrano il loro 125° anniversario con eventi pre e post partita, oltre che con la bellissima maglia celebrativa. Quello che conta di più però è cercare di vincere e tornare ai tre punti in campionato. Per non perderti nessuna azione della sfida contro il Grifone, segui il nostro live testuale!