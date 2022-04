LIVE MN - Milan-Genoa (1-0). Saelemaekers si divora il raddoppio!

© foto di MilanNews

36' | Che occasione per Saelemaekers! Incursione di Kessie sulla sinistra e passaggio a rimorchio per il solissimo Saelemaekers tra dischetto del rigore e area piccola, ma il belga calcia malissimo. Peccato!

28' | Dopo il goal rossonero, la partita si è un po' spenta nel ritmo e si è spezzettata con diversi falli. In un break, arriva la prima occasione per il Genoa con il tiro di Badelj da fuori area: palla ampiamente alta oltre la traversa.

11' | GOOOOOOOOOOOOAAAAAAAL DEL MILAAAAAAAAAAAAN! Dopo 11 minuti, i rossoneri tornano al goal dopo due partite a secco con Rafael Leao, brassimo a calciare di sinistro al volo all'angolino il perfetto cross dalla trequarti di Kalulu. MILAN 1-0 GENOA (11' Leao)

4' | Azione manovrata del Milan con Theo che tagli averso il centro servendo - male - Giroud in verticale.

2' | Subito un'occasione clamorosa per il Milan! Palla in verticale di Leao perfetta per Theo Hernandez, il quale cerca il paso de la muerte per gli accorenti Giroud e Kessie, ma il passaggio è impreciso e l'azione sfuma! Peccato: serve più precisione sin da subito!

1' | Si comincia! Gestisce il primo pallone il Milan che attaccherà da destra verso sinistra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leão; Giroud.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Calabria, Krunic, Bakayoko, Maldini, Brahim Diaz, Messias, Rebic, Lazetic. Allenatore: Pioli.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Vásquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Frendrup; Piccoli.

A disposizione: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Melegoni, Gudmundsson, Ghiglione, Destro, Azevedo, Yeboah, Maksimovic, Portanova. Allenatore: Blessin.

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

Dopo i due deludenti pareggi consecutivi per 0-0 contro Bologna e Torino, il Milan vuole - e deve - tornare a vincere subito per riprendersi la vetta della classifica. Avversario di oggi il Genoa di Alexander Blessin, immischiato nella zona retrocessione e bisognoso di punti. I 70mila di San Siro, però, vogliono tornare ad esultare!

MilanNews.it vi propone il live testuale del match con tutte le azioni più importanti in diretta: seguici e buona partita a tutti!