LIVE MN - Milan-Juventus (0-2) - Mandzukic apre, Ronaldo chiude

La Juve sbanca San Siro senza incantare, favorita dai soliti errori del Milan, che prima regala letteralmente il primo gol ai bianconeri (Donnarumma accentua l’uscita, poi rimane sulla linea, mentre Rodríguez si fa anticipare da Mandzukic) e poi sbaglia il rigore nel finale del primo tempo (errore di Higuain). Pesa anche la “svista” di Mazzoleni, che non espelle Benatia (già ammonito) in occasione del penalty concesso col VAR ai rossoneri. Il direttore di gara, nella ripresa, sorvola su un altro intervento (più che sospetto) in area di Chiellini su Romagnoli, poi completa il lavoro espellendo Higuain per una normale - anche se plateale -protesta (il giallo sarebbe stato più che sufficiente). Il Milan ci mette ancora del suo (Donnarumma non è certo impeccabile in occasione del secondo gol juventino), ma forse non avrebbe potuto fare di più, considerate anche le assenze. L’assenza di Higuain peserà moltissimo contro la Lazio alla ripresa del campionato.

93' Fischio finale: Milan-Juve 0-2.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

87' Cartellino giallo per Borini.

85' Clamoroso Mazzoleni. Prima ammonisce Higuain per proteste e poi lo espelle! Rosso eccessivo!

81' GOL DELLA JUVENTUS! Tiro di Cancelo, errore di Donnarumma e tap-in facile di Cristiano Ronaldo, che chiude la partita.

79' Sostituzione per la Juventus: Douglas Costa in campo al posto di Dybala.

78' Corner per il Milan: cross in mezzo e fallo in attacco.

77' Gran sinistro dalla distanza di Ricardo Rodriguez e pallone che esce di un soffio.

74' Doppio cambio per il Milan: fuori Abate e Calhanoglu, dentro Borini e Laxalt.

73' Cambio per la Juventus: Khedira prende il posto di Pjanic.

72' Match ancora aperto a San Siro.

68' Contropiede della Juventus. Azione personale di Ronaldo, che va fino in fondo e calcia con il mancino: blocca Donnarumma.

67' Corner per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa della Juventus.

66' Higuain ci prova da fuori, ma il suo destro finisce a lato.

64' Calcio d'angolo per la Juventus: pallone in area, Bakayoko allontana.

62' Cambio per il Milan: Cutrone in campo al posto di Castillejo.

60' Ammonizione per Bakayoko.

57' Punizione da ottima posizione per la Juve: sinistro di Dybala e pallone che colpisce il palo esterno.

55' Bell'azione della Juventus. Rasoterra di Alex Sandro per Ronaldo, che calcia di prima intenzione ma senza potenza: blocca Donnarumma.

51' Cristiano Ronaldo ci prova dalla distanza ma colpisce, o meglio, abbatte Zapata, che rimane a terra.

49' Calhanoglu ci prova da fuori ma senza tanta convinzione: pallone ampiamente sul fondo.

48' Il Milan prova a spingere in questo avvio di ripresa.

45' Tutto è pronto. Fischio di Mazzoleni: si ricomincia! Possesso Juve.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Juventus in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, il gol di Mandzukic, che in apertura porta avanti i suoi sfruttando al meglio un cross al bacio di Alex Sandro. Pesa, però, il calcio di rigore sbagliato da Higuain, che in chiusura di tempo si fa ipnotizzare da Szczesny. È l’unica occasione per i rossoneri, che faticano a costruire gioco e azioni pericolose. Non è che la Juve impressioni particolarmente, ma la squadra di Allegri ha il merito di gestire senza affanno la partita, concedendo avvero poco ai padroni di casa. La gara, comunque, resta aperta.

47' Fine primo tempo.

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.

41' ERRORE DI HIGUAIN DAL DISCHETTO! Szczesny intuisce il rigore del Pipita,con il pallone che sbatte anche sul palo.

40' Mazzoleni concede il rigore ma clamorosamente non sanziona Benatia che era già ammonito.

38' Evidente tocco di mano in area di Benatia: Mazzoleni consulta il VAR.

34' Cartellino giallo per Benatia.

33' Suso ci prova dalla sua mattonella, ma il suo sinistro a giro è troppo centrale per impensierire Szczesny.

32' Che fatica per il Milan. Conclusione deviata di Dybala e pallone fra le mani di Donnarumma.

30' Punizione da ottima posizione per la Juve: destro di Pjanic e pallone che sbatte sula barriera.

26' Altra chance per Mandzukic, che, tutto solo in area, non riesce a dare angolo alla sua conclusione di testa: blocca Donnarumma.

24' Altro calcio d'angolo per la Juve: cross in mezzo, Higuain allontana di testa.

21' Corner per la Juventus: pallone dentro, Romagnoli mette fuori.

19' Buona palla per Abate, che si gancia sulla destra ma sbaglia completamente il cross.

16' Il Milan prova a scuotersi dopo aver subito il colpo.

13' Ancora Juve, sempre con Mandzukic: destro da fuori e palla sul fondo.

11' Angolo per la Juve: pallone in area, Bakayoko controlla e spazza via.

10' Juve a un passo dal gol. Traversone dalla sinistra e colpo di testa di Romagnoli, che anticipa Mandzukic ben apostato sulla linea di porta.

8' GOL DELLA JUVE! Cross di Alex Sandro e colpo di testa vincente di Mandzukic, che stacca su Rodriguez e insacca.

7' Punizione dalla sinistra per il Milan: cross di Calhanoglu e pallone facile tra i guantoni di Szczesny.

6' Cristiano Ronaldo ci prova da fuori: pallone ampiamente sul fondo.

5' Spunto di Suso sulla destra, cross in mezzo e chiusura di Benatia, che anticipa Castillejo.

4' La Juve prova subito a prendere in mano le redini del match.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Mazzoleni: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianconera per la Juve. Atmosfera magica a San Siro, splendida la coreografia della Curva Sud.

È una delle sfide più attese e sentite. Una classica del nostro calcio. Non a caso, ci saranno oltre 200 Paesi collegati. Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro, teatro del big match Milan-Juventus. La Scala del calcio si veste a festa: pubblico delle grandissime occasioni e record d’incasso. Le emozioni sono assicurate: come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutto quello che accade in campo, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma, Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Higuain, Castillejo. A disp.: Reina, Donnarumma, Calabria, Mauri, Borini, Bertolacci, Montolivo, Simic, Cutrone, Halilovic, Laxalt, Bellanova All.: Gattuso

JUVENTUS: Szczesny, Cancelo, Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Khedira, Douglas Costa, Barzagli, Kean, Bonucci, Rugani, Bernardeschi. All.: Allegri