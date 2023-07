live mn - Milan-Lumezzane (7-0): buona sgambata del Milan, Pulisic si mette in mostra

vedi letture

Buona prima sgambata del Milan, che ovviamente va giudicata per quello che è: un'amichevole dopo 10 giorni di lavoro contro una squadra di Serie C. Certo, impossibile non notare la buona prova di Pulisic: un palo, due assist e anche un gol negato dal portiere avversario. Sempre al centro del gioco, preciso e pulito. Un buon primo test per Pioli e i suoi ragazzi prima della partenza negli Stati Uniti prevista per domani ad ora di pranzo.

67' Termina qui il match.

66' Gol del Milan. Cross dalla trequarti e bel colpo di testa di Zeroli. 7-0

64' Lumezzane vicino al 6-1 dopo un pallone perso in difesa dai rossoneri.

63' Gol del Milan. Dal dischetto si presenta Luka Romero che spiazza il portiere e la insacca.

62' Rigore per il Milan per un fallo su Chaka-Traore.

61' Malaspina vicino al gol ma il suo tiro a botta sicura in area viene murato.

54' Milan vicino al sesto gol con Romero, che da posizione favorevole non riesce a trovare la porta.

50' Romero vicino al gol con un tiro da fuori dopo un bello scambio con Chaka Traore.

47' Tanti cambi per il Milan: entrano Mirante, Simic, Nsiala, Paloschi, Bartesaghi, Malaspina, Zeroli, Adli, Traore e Longhi, escono Sportiello, Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi, Krunic, Pobega, Loftus-Cheek, Pulisic e Colombo.

45' Altra azione interessante del Milan che dopo qualche scambio veloce al limite libera Loftus-Cheek sulla destra: il numero 8 entra in area e tira a botta sicura, conclusione deviata in angolo.

42' Gol del Milan! Romero recupera palla in attacco e serve subito Colombo: il numero 29 stoppa, si gira e di sinistro la mette in rete.

41' Pulisic rientra sul destro e prova la conclusione dalla distanza: la palla finisce alta.

39' Che verticalizzazione di Pulisic! Lo statunitense trova Calabria tra le linee, poi la conclusione del capitano rossonero è deviata in angolo.

35' Romero scodella per Loftus-Cheek in area, l'inglese sfoggia un gran controllo ma non riesce poi a tirare da buona posizione.

33' Azione insistita del Milan al limite, giro palla e scambi nello stretto; Pobega scodella per Florenzi a sinistra ma il terzino pasticcia col pallone e finisce così l'azione.

31' Comincia la ripresa, palla al Milan.

- Per il secondo tempo entra Romero, esce Messias.

30' Finisce qui la prima frazione di gioco. Milan avanti 4-0, prestazione più che sufficiente dei rossoneri. Molto bene Pulisic con due assist e un palo.

27' Traversa del Lumezzane con un colpo di testa a botta sicura di Capelli. Che rischio.

23' Altra azione personale di Pulisic che con il passaggio a rimorchio libera Loftus-Cheek al tiro: l'inglese lascia partire una conclusione interessante, molto bravo il portiere del Lumezzane a deviare in tuffo.

20' Gol del Milan! Rete di Colombo che approfitta di un bruttissimo errore difensivo del Lumezzane in area di rigore.

19' Ci prova ancora Pobega dalla distanza, il portiere devia in angolo.

18' Gol del Milan! Recupero palla alto di Krunic e subito imbucata per Messias che mette a sedere portiere e difensore con una finta e poi insacca a porta sguarnita. Bel gol.

17' Gol del Milan! Cross di Messias da destra, sponda al volo di Pulisic per Pobega che da due passi non può far altro che metterla dentro.

16' Ancora Milan pericoloso, ancora con un'azione che nasce da Pulisic. Lo statunitense parte da sinistra e mette in mezzo a rimorchio: arriva Messias in corsa che di sinistro spara alle stelle da ottima posizione.

14' Gran parata di Sportierllo su un tiro a botta sicura di Pesce dopo un corner.

11' Prima offensiva del Lumezzane, con Malotti che va sulla destra e mette in mezzo: bravo Tomori a spazzare in angolo.

9' Ancora Pulisic pericoloso. Loftus-Cheek lo serve in area, il numero 11 punta l'uomo, va sul sinistro e tira in porta: Filigheddu la devia in qualche modo.

6' Botta da fuori di Loftus-Cheek dopo un'azione personale di Pulisic, conclusione violenta ma centrale.

5' Gol del Milan! Florenzi apre per Pulisic a sinistra, lo statunitense stoppa, va sul fondo incuneandosi in area e mette in mezzo: Pobega, tutto solo, non può che che metterla dentro di destro.

3' Palo di Pulisic! Riceve palla sulla trequarti, salta due uomini centralmente e tira rasoterra dal limite: la palla si stampa sul palo a portiere battuto.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Lumezzane.

Dieci giorni fa il ritorno agli allenamenti, e oggi è già tempo della prima partita (ovviamente non ufficiale) della stagione 2023/24! Per il Milan di Coach Pioli oggi pomeriggio a Milanello è in programma un test contro il Lumezzane, che milita in Serie C.

Sarà l’occasione per vedere la squadra prima della partenza per gli States, prevista per domani ad ora di pranzo. Il focus ovviamente non potrà che essere sui nuovi acquisti (tranne Reijnders): Pulisic, Sportiello, Romero e Loftus-Cheek, c’è davvero tanta curiosità di vederli all’opera. Ovviamente siamo ancora nei primi giorni di lavoro e le gambe non potranno mai essere sciolte come lo saranno tra un mese, quando riprenderà la Serie A. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire la prima sgambata dell’anno a Milanello.

Ante Rebic, Divock Origi, Mattia Caldara e Marko Lazetic non sono stati inseriti nella distinta del test amichevole e domani non saliranno sull'aereo che volerà alla volta di Los Angeles.

Assenti anche i nazionali, che sono rientrati ieri, così come assente Tijjani Reijders che continuerà ad allenarsi in maniera individuale per poi far parte della spedizione milanista negli States. Ricordiamo che anche Fode Ballo-Touré non partirà alla volta degli Stati Uniti.

- Ci saranno due tempi da 30 minuti.

- Milan in campo con la maglia rossonera.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Messias, Colombo, Pulisic. A disp: Mirante, Nava, Bartesaghi, Simic, Nsiala, Paloschi, Adli, Zeroli. Malaspina, Romero, Longhi, Cuenca, Traore, Magni, Siman. All. Stefano Pioli.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Tortelli, Dalmazzi, Pisano, Regazzetti; Poledri, Pesce, Cali; Malotti, Capelli, Spini. A disp: Bellissima, Filippini, Resinelli, Pisano, Scanzi, Gambarini, Serpa, Compaore, Senatore, Folli. All. Arnaldo Franzini.

ARBITRO: Colombo di Como.

ASSISTENTI: Raspolini e Fontani.