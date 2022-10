LIVE MN - Milan-Monza (4-1): doppio Diaz, poi Origi e Leao. Tre punti d'oro per i rossoneri

- Il Milan ha battuto 4-1 il Monza e porta a casa tre punti importanti per continuare la sua corsa in Serie A. A decidere la sfida è stata la doppietta nel primo tempo di Brahim Diaz (è uscito poi nella ripresa per un problema muscolare), mentre nella seconda frazione di gioco sono arrivati i gol di Origi e Leao (di Ranocchia su punizione la rete dei brianzoli).

94' Fine della partita.

90' Quattro minuti di recupero.

90' De Ketelaere allarga per Leao che punta il suo avversario, si sposta il pallone e calcia di sinistro, conclusione però alta sopra la traversa,

84' GOOOOLLLL!!! LEAO CHIUDE IL MATCH!!! Errore di Antov, Theo Hernandez si invola verso la porta del Monza e serve il portoghese che controlla in area e batte Di Gregorio.

80' Angolo per il Monza dalla sinistra: cross di Ciurria, colpo di testa sul secondo palo di Mari, Pobega libera l'area.

78' Cambio nel Milan: esce Origi, entra Vranckx.

77' Monza vicino al gol su azione da calcio da fermo. Il pallone arriva a Mari che tocca per Carboni, Tatarusanu respinge bene la conclusione da buona posizione dell'ex Cagliari.

74' Punizione per il Monza dal limite dell'area: ci riprova Ranocchia, ma per fortuna stavolta il suo destro viene respinto dalla barriera.

72' Cartellino giallo per Bondo che ha fermato De Ketelaere in ripartenza.

71' De Ketelaere calcia con il sinistro da fuori area, ma la conclusione del belga è debole e centrale.

70' GOL DEL MONZA!!! Ranocchia sorprende Tatarusanu su punizione e accorcia le distanze.

69' Ultima sostituzione di Palladino: Gytkjaer rileva Caprari.

67' Altro cambio nel Monza: Bondo ha preso il posto di Sensi.

65' GOOOLLLLL!!! ORIGIIIIII!!! Primo gol in rossonero del belga che batte Di Gregorio con un bel destro dal limite dell'area che si è insaccato all'incrocio dei pali.

62' Altra bella giocata di Origi che serve Messias, il quale prova ad incrociare con il destro ma la sua conclusione finisce altissima.

61' Doppia sostituzione nel Milan: Pioli toglie dal campo Kjaer e Rebic ed inserisce Gabbia e Leao.

59' Bennacer recupera un bel pallone al limite dell'area e serve Origi, che però è troppo lento e si fa anticipare da Antov prima di calciare in porta.

58' Ranocchia prova il sinistro da fuori area, pallone che finisce ampiamente a lato alla destra di Tatarusanu.

54' Doppio cambio nel Monza: fuori Caldirola e Mota, dentro Carboni e Petagna.

52' Problema muscolare per Brahim Diaz che è costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto dentro De Ketelaere.

48' Gran giocata di Diaz che mette Rebic davanti al portiere avversario con un perfetto passaggio filtrante, ma il croato calcia addosso a Di Gregorio.

45' Al via la ripresa!!!

- Un cambio per parte durante l'intervallo: nel Milan, Kalulu prende il posto di Dest, mentre nel Monza esce Barberis ed entra Ranocchia.

- Si è concluso il primo tempo del match tra Milan e Monza con il risultato di 2-0 per i rossoneri. Il grande protagonista della sfida è stato finora Brahim Diaz, autore di due bellissimi gol. Bene anche Tatarusanu, che ha salvato due volte la porta rossonera, in particolare sul colpo di testa di Carlos Augusto, e Origi, che ha avuto alcuni spunti interessanti, oltre ad aver regalato l'assist per la seconda rete di Diaz.

45' Fine primo tempo.

41' DIAZZZZZZZ!!! ANCORA LUIIIIII!!! Origi serve in area lo spagnolo, che controlla e si sposta il pallone sul destro e batte Di Gregorio con un diagonale perfetto.

36' Solita accelerazione di Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Il francese serve Rebic che prova a chiudere l'uno-due, ma un difensore del Monza interviene e blocca l'azione rossonera.

33' Dest sfonda centralmente e serve Origi in area: il belga prova a calciare con il sinistro, ma la sua conclusione finisce sull'esterno della rete.

31' Cartellino giallo per Origi.

28' Monza ad un passo dal pareggio: cross dalla destra di Ciurria e colpo di testa in tuffo di Carlos Augusto, ma Tatarusanu si fa trovare ancora pronto e salva la porta rossonera.

24' Sensi avanza indisturbato fino al limite dell'area e calcia con il sinistra, Tatarusanu è attento e respinge il tiro del giocatore del Monza.

23' Tentativo dalla distanza anche da parte di Origi, ma anche la sua conclusione è centrale e Di Gregorio blocca centralmente.

22' Ciurria prova la conclusione con il sinistro dalla distanza, Tatarusanu para senza problemi.

20' Grande spunto di Origi che serve Rebic in area, sponda per Pobega che poco prima di calciare in porta viene fermato da un difensore del Monza.

16' GOOOOOOLLLLLLL!!! DIAZZZZZZZZ!!! Altra grandissima rete di Brahim che prendere palla sulla linea di centrocampo e avanza fino in area di rigore, dove in scivolata batte Di Gregorio e porta avanti i rossoneri.

9' Si fa vedere in avanti anche il Monza, con il cross di Barberis dalla destra, ma è ben posizionato Tomori che libera l'area.

5' Origi fa la sponda di testa per Diaz che avanza fino al limite dell'area e poi prova un tocco filtrante per Rebic, ma il croato non parte e il pallone si perde sul fondo.

0' Inizia il match!!!

- Manca pochissimo al calcio d'inizio del match: il Milan scenderà in campo con terza maglia verde, mentre il Monza giocherà con divisa e pantaloncini rossi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dopo tra poco scenderanno in campo le formazioni di Milan e Monza nel match valido per l'11^ giornata di Serie A. Si tratta di una sfida molto particolare visto che alla guida dei brianzoli ci sono Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che hanno fatto grande il club di via Aldo Rossi per 31 anni. Stefano Pioli e i suoi ragazzi vogliono però pensare solo alla partita e ai tre punti. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutto quello che succederà tra Milan e Monza. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Monza:

MILAN: Tatarusanu, Dest, Kjaer, Tomori, Theo, Bennacer, Pobega, Messias, Diaz, Rebic, Origi. A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Adli, Tonali, Giroud, Bakayoko, Leao, Kalulu, Thiaw, Krunic, Vranckx, GAbbia, De Ketelaere. All.: Pioli.

MONZA: Di Gregorio; Antov, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Gytkjaer, Valoti, Birindelli, Ranocchia, Colpani, Petagna, Bondo, Carboni, D'Alessandro, Vignato. All.: Palladino.