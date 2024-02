live mn - Milan-Napoli (1-0): è finita a San Siro, successo targato Hernandez!!

vedi letture

Dopo Udine il Milan riesce a sfatare anche il tabù Napoli a San Siro dopo 8 anni senza vittoria. Alla formazione di Stefano Pioli è bastato il solo Theo Hernandez al 24' del primo tempo per portare a casa tre punti fondamentali in ottica terzo posto. Grande rammarico per il Napoli, che all'ultimo avrebbe potuto pareggiare i conti dopo un secondo tempo di grande intensità e spinta.

------

96' TRIPLICE FISCHIO A SAN SIRO, IL MILAN VINCE CONTRO IL NAPOLI! Vittoria pesantissima degli uomini di Stefano Pioli, che oltre a non subire gol consolidano ancora di più il terzo posto in classifica.

95' Giallo per Theo Hernandez, che è andato diretto su Politano dopo essere stato superato in velocità.

94' Due minuti e pooc di più alla fine della partita, con il Milan che prova a giocare con il cronometro.

90' Sono 5 minuti i minuti di recupero. Si giocherà fino al 96 e 30, visto che il recupero è iniziato al 91 e 27.

88' Ultimo cambio della partita per il Napoli. Mazzarri fa all-in e manda nella mischia anche Ngonge facendo uscire Juan Jesus.

88' PALO CLAMOROSO DEL NAPOLI SU SVARIONE DI SIMIC CHE HA RISCHIATO L'AUTOGOL! Sulla stessa azione Di Lorenzo ha poi tirato dal limite con Maignan che l'ha mandata in calcio d'angolo.

85' Il primo giallo della partita arriva praticamente quasi allo scoccare del 90'. Juan Jesus ostacola fallosamente Theo Hernandez in progressione offensiva.

83' Tentativo dal limite di Anguissa, che però strizza il pallone non trovando la porta.

80' Il Milan st soffrendo e Pioli se n'è reso conto. L'emiliano ha infatti esaurito le sostituzioni facendo entrare in campo Jimenez e Jovic per Pulisic e Giroud,

78' Loftus-Cheek provvidenziale su un tentativo da dentro l'area di rigore del Napoli. Il centrocampista rossonero si è infatti immolato su una conclusione a colpo sicuro di Olivera.

75' Doppio cambio anche per il Napoli. Fuori Mazzocchi e Zielinski, dentro Olivera e Lindstrom.

70' OCCASIONE COLOSSALE PER IL MILAN!! Dopo aver recuperato palla in mezzo al campo dopo un pressing fatto bene, Musah trova pronto dentro all'area di rigore Leao che però è poco lucido e non trova la porta.

67' Molto meglio il Napoli in questo frangente di partita con il Milan che si trovato costretto a difendersi nella proria metà campo.

66' Grande azione del Napoli, ancora una volta con Politano protagonista. Il 21 azzurro si è accentrato in mezzo al campo trovando con una grande apertura Mazzocchi che di prima ha cercato in mezzo all'area Raspadori che si è fatto trovare però impreparato.

65' Doppio cambio nel Milan. Fuori Kjaer e Bennacer, dentro Simic e Musah.

61' Punizione insidiosa battuta sulla trequarti da Theo Hernandez, con Gollini che esce dai pali in maniera non perfetta propiziando il secondo calcio d'anoglo della partita del diavolo-

60' Ancora Napoli con Politano, che con un tiro dal limite sfiora un gol bellissimo. Tornati al 4-3-3 gli azzurri sembrerebbero aver preso le misure al MIlan.

58' Il Milan spreca in contropiede ed il Napoli prova a punirlo. Grande ripartenza di Kvaratskhelia che dopo aver superato Kjaer è stato fermato da un attento Florenzi.

54' Secondo cambio della partita per il Napoli. Fuori Simeone dentro Raspadori.

54' Erroraccio di Bennacer, che in disimpegno regala il pallone a Simeone che però la mette larga con l'intento di metterla sul palo lungo.

53' Buon momento per il Milan, che con intensità sta schiacchiando il Napoli nella sua metà campo.

52' Bennacer se l'era costruira bene ma l'algerino ha strozzato il tiro mandando la palla decisamente al lato della porta di Gollini.

49' Botta e risposta del Napoli con Politano, che defilato ha provato ad impensierire Maignan sul suo palo.

48' Grande disimpegno in fase difensiva di Bennacer, che si è fatto trovare pronto allontando il pericolo creato dal duo di destra Politano-Di Lorenzo.

47' PRIMA OCCASIONE DEL SECONDO TEMPO PER IL MILAN! Tiro dal limite di Florenzi che ha impensierito e non poco Gollini, che solo con una presa in due tempi è riuscito a bloccare il tiro del difensore rossonero.

45' Inizia il secondo tempo a San Siro.

Primo cambio della partita per il Napoli. Ostigaard lascia il posto a Politano, il cui ingresso in campo cambia l'assetto dei partenopei. Dal 3-5-1-1 di inizio partita si passa infatti al solito 4-3-3, col tridente composto da Kvara, Simeone, Politano.

------

Prima frazione di gioco che premia il Milan di Stefano Pioli. Nulla di eclatante è alla fine successo nel corso di questi primi 45', ma nonostante questo c'è da dire che i rossoneri sono stati bravi a sfruttare l'unica reale occasione della partita confermando il loro ottimo periodo di forma sotto porta. Per quanto riguarda il Napoli bene fino al gol di Theo, anche perché da quel momento in poi si possono effetivamente contare sulle dita della mano le volte in cui i partenopei si sono affacciati dalle parti di Maignan. 1 a 0 duqnue dopo il primo tempo, con il secondo che si prospetta essere più animato considerata la posta in palio.

------

48' Fischio finale della prima frazione di gioco che si conclude con il lampo di Theo Hernandez.

46' Che giocata di Kvaratskhelia sull'out di sinistra, che prima si libera di Kjaer e poi del raddoppio di Bennacer. Dopo questo assolo il georgiano è arrivato sul fondo mettendo la palla all'altezza del dischetto dell'area di rigore, ma nessuno dei suoi compagni era lì pronto ad insaccare in rete il gol del pareggio.

45' 3 minuti di recupero. Si giocherà fino al 48'.

44'' Il Napoli insiste alla ricerca del pareggio. Sono infatti già un paio i minuti che la formazione di Mazzarri fraseggia al limite dell'area del Milan alla ricerca del momento giusto.

39' trentanovesimo in corso con il Milan che gestisce il vantaggio mantenendo il Napoli il più lontano possibile dalla porta di Maignan, che al momento è stato comunque chiamato in causa pochissime volte, se non addirittura una sola.

34' Si ferma Calabria a causa dell'ennesimo infortunio muscolare della stagione del Milan. Al posto del capitano rossonero entra Florenzi.

34' Ancora Milan, che dopo una pericolosa azione manovrata è arrivato a concludere in porta addirittura con Gabbia, che però non è riuscito ad impensierire più di tanto Gollini.

32' Con il vantaggio l'impressione è che il Milan stia lasciando giocare senza troppi problemi il Napoli con i tre centrali con l'intento di abbassare un po' i ritmi gara.

27' Gran tiro dal limite di Leao, che ha provato ad impensierire Gollini con un tiro a giro. Il portiere del Napoli si è fatto trovare però pronto. Al termine della stessa azione il Milan ha conquistato una punizione dal limite non sfruttata al meglio, ma il diavolo ha preso coraggio dopo il vantaggio.

24' GOOOOOOL DEEEELLL MILAAAAAN! Spietato sotto porta Theo Hernandez, che sfrutta un pasticcio della difesa del Napoli insaccando il gol dell'1 a 0 dopo un assist al bacio di Leao.

19' Ancora possesso Napoli che al momento sembrerebbe essere più lucido e deciso del Milan, che da un paio di minuti è schiacciato nella sua metà campo costretto a difendersi.

17' Momento della partita nel quale la confusione e le palle alte la fanno da padrona.

13' Milan decisamente in apnea. L'ottimo pressing alto del Napoli non sta permettendo alla formazione di Pioli di esprimersi al meglio.

10' Occasione clamorosa per il Napoli. Kvara mette un grande traversone in mezzo all'area piccola per Simeone dopo aver nettamente saltato Gabbia. L'argentino, di prima, non è però riuscito a trovare la porta difesa da Maignan.

9' Primi 9' privi di emozioni a San Siro, con le due squadre che al momento non sembrano avere alcuna intenzione di scoprirsi per favorire le avanzate offensive degli avversari.

3' Scorre veloce il cronometro a San Siro con il Milan che predilige il fraseggio corto per studiare il Napoli per provarlo a coglierlo impreparato.

1' Si parte. Il primo pallone della partita è giocato dal Napoli.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti allo stadio Giuseppe Meazza di Milano in San Siro per il big match della 24esima giornata di Serie A fra il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli di Walter Mazzarri.

Considerata la rivalità che accomuna queste due storiche compagini, quella di stasera si prospetta essere una sfida ricca di emozioni che vi racconteremo tramite il nostro live testuale. Restate con noi per non perdervi nulla di quella che potrebbe essere la partita spartiacque della stagione sia del Milan che del Napoli, che si giocano entrambe tantissimo nonostante viaggino ad oggi a ritmi e posizioni diverse in campionato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano; Musah, Victor; Jović, Okafor. All.: Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Østigård, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zieliński, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone. A disp.: Contini; Natan, Olivera; Cajuste, Dendoncker, Lindstrøm, Traorè; Ngonge, Politano, Raspadori. All.: Mazzarri.

Arbitro: Doveri di Roma 1.