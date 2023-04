LIVE MN - Milan-NapolI, le ufficiali: Pioli con i titolarissimi!

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

UFFICIALI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim, Bennacer, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Ballo-Toure, Rebic, Kalulu, Florenzi, Origi, Thiaw, Messias, Pobega, Gabbia, De Ketelaere, Saelemaekers. All. Pioli.



NAPOLI (4-3-3): Meret, Kim, Rrhmani, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. A disposizione: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Olivera, Politano, Ostigaard, Gaetano, Raspadori, Ndombele, Bereszinski. All. Spalletti.

-

19.25 - Grande entusiasmo da parte dei tifosi rossoneri fuori dallo stadio all'arrivo del pullman del Milan. I milanisti presenti hanno accolto la squadra di Stefano Pioli tra cori e fumogeni sotto la pioggia meneghina.

19.12 - il Milan è in partenza in questi istanti dall'hotel Melia verso San Siro, dove questa sera Milan e Napoli si sfideranno in occasione dell'andata dei quarti di Champions League.

18.55 - Intervenuto sul proprio profilo Instagra, Ronaldinho, ex giocatore rossonero, ha voluto sostentere la squadra di Stefano Pioli con un "Forza Milan!!!" in vista della gara di questa sera contro il Napoli, valida per l'andata dei quarti di Champions League.

18.35 - La Uefa ha designato Istvan Kovacs, direttore di gara rumeno, per arbitrare l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli. Per l'arbitro si tratta della seconda volta con il Milan: l'unico precedente risale alla stagione 2017/2018, nella gara di ritorno del quarto turno di qualificazione all'Europa League in cui i rossoneri sconfissero gli albanesi delle Shkendija per 1-0 in trasferta grazie al gol di Cutrone. Due i precedenti con il Napoli: il primo nella fase a gironi di Champions della stagione 2019/2020 quando gli azzurri pareggiarono 0-0 in casa del Genk; il secondo l'anno scorso nei playoff di Europa League tra Barcellona e Napoli, partita finita 1-1.

18.12 - Milan-Napoli è già iniziata in Piazza Duomo, con i primi botta e risposta tra i tifosi di entrambe le squadre. I napoletani: “La capolista se ne va”. Rispondono i milanisti: “Siamo noi i Campioni d’Italia”

17.42 - Nonostante l'assenza questa sera a San Siro, Gerry Cardinale ha inviato un messaggio a Stefano Pioli e a tutta la squadra rossonera, caricando l'ambiente in vista di Milan-Napoli di Champions League: "Anche se questa sera non potrò essere a San Siro a fare il tifo per voi di persona, unisco il mio sincero sostegno a quello del grande popolo rossonero e vi guarderò giocare con la grinta, la passione e la mentalità che ci rendono così orgogliosi di voi. Forza ragazzi e Forza Milan! Sempre! Gerry”.

17.27 - Il Napoli non dovrà rinunicare stasera contro il Milan solo a Victor Osimhen, ma anche a Giovanni Simeone che si è infortunato venerdì a Lecce e sarà costretto a saltare anche il ritorno dei quarti di Champions League contro i rossoneri in programma settimana prossima. Anche Giacomo Raspadori non è al meglio e quindi c'è grande emergenza in attacco per Luciano Spalletti: se non dovesse farcela nemmeno l'ex Sassuolo, le alternative come centravanti sono Lozano o Elmas.

17.03 - In un doppio confronto di Champions League tutto, anche i dettagli, fanno la differenza. Tra questi c'è sicuramente anche il conto dei cartellini gialli. Il Napoli questa sera si presenterà a San Siro con tre calciatori diffidati e a rischio squalifica per la partita di ritorno: si tratta di Kim, Juan Jesus e Politano.

16.46 - Al termine di Milan-Napoli, match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League, Stefano Pioli non lascerà nessun giorno di riposo alla propria squadra. Nella giornata di domani, infatti, è previsto un allenamento al mattino a Milanello.

16.22 - In un doppio confronto di Champions League tutto, anche i dettagli, fanno la differenza. Tra questi c'è sicuramente anche il conto dei cartellini gialli. Il Milan questa sera ospiterà a San Siro il Napoli con quattro giocatori diffidati e dunque a rischio squalifica per il ritorno del Maradona tra una settimana. Si tratta di: Tonali, Tomori, Krunic e Ballo-Tourè.

15.48 - Questo, invece, il percorso del Napoli:

GIRONI

Napoli-Liverpool 4-1 (Zielinski x2, Anguissa, Simeone)

Rangers-Napoli 0-3 (Politano, Raspadori, Ndombele)

Ajax-Napoli 1-6 (Raspadori x2, Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia, Simeone)

Napoli-Ajax 4-2 (Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen)

Napoli-Rangers 3-0 (Simeone x2, Ostigard)

Liverpool-Napoli 2-0

OTTAVI DI FINALE

Eintracht-Napoli 0-2 (Osimhen, Di Lorenzo)

Napoli-Eintracht 3-0 (Osimhen x2, Zielinski)

15.37 - A poche ore dalla sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, rivediamo il percorso dei rossoneri nella massima competizione europea in questa stagione, fino a questo momento.

GIRONI

Salisburgo-Milan 1-1 (Saelemaekers)

Milan-Dinamo Zagabria 3-1 (Giroud, Saelemaekers, Pobega)

Chelsea-Milan 3-0