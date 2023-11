live mn - Milan-PSG (2-1): Leao-Giroud decidono, vincono i rossoneri e riaprono tutto!

Successo fondamentale per il Milan! I rossoneri battono il PSG con una rete di Olivier Giroud nella ripresa dopo aver chiuso il primo sul risultato di 1-1 con le reti di Skriniar e Leao. Prestazione superlativa della squadra di Stefano Pioli, che riapre la qualificazione portandosi a quota cinque punti in classifica.

99' FINISCE QUI! il Milan vince 2-1 contro il PSG.

97' Cross di Barcola, Marquinhos salta di testa e la palla va sul fondo.

94' Grande intervento prima di Calabria, poi di Tomori su Mbappe.

91' Problema fisico per Pulisic. Cambio per il Milan: dentro Florenzi.

90 Sette minuti di recupero.

89' Cambio nel PSG: fuori Skriniar, dentro Barcola.

88' Palo del PSG! Lee entra in area, salta Giroud che era tornano a difendere, e di mancino colpisce il legno.

86' Sullo sviluppo del corner, rimpallo in area PSG, Loftus scarica su Okafor ma il mancino dello svizzero è altissimo.

85' OCCASIONE MILAN! Okafor appena entrato punta Hakimi, conclusione a giro sul secondo palo e Donnarumma si supera evitando la rete del 3-1.

84' Doppio cambio nel Milan: fuori Leao e Musah, dentro Okafor e Krunic.

81' Punizione Milan dalla trequarti, Giroud sponta di testa ma Skriniar allontana.

79' Giallo per Skriniar che ferma Leao in ripartenza.

73' Fase complicata per i rossoneri, che ora sono chiusi dal PSG nella propria metà campo.

69' Accelereazione di Mbappe sulla sinistra, bravo Maignan a corpire la porta.

67' Giallo per Musah, che salterà la prossima gara con il Borussia Dortmund.

65' Cambio nel PSG: fuori Lucas, dentro Mukiele.

63' OCCASIONE MILAN! Punizione di Theo Hernandez da 30 metri, super intervento di Donnarumma che salva in corner.

59' Triplo cambio nel Milan: dentro Fabian Ruiz, Lee e Ramos, fuori Uguarte, Vitinha e Kolo Muani.

55' Brutto fallo di Lucas Hernandez su Loftus, ammonito il francese del PSG.

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! Cross di Theo dalla sinistra, Giroud sovrasta Skriniar di testa e buca Donnarumma. 2-1 Milan!

48' Subito Milan! Scambio tra Giroud e Reijnerd al limite, l'olandese entra in area e calcia; conclusione fuori.

45' Si riparte!

Le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1: al gol di Skriniar risponde la super rete in rovesciata di Leao. Ottima gara dei rossoneri fin qui: partita in cui vanno curati tutti i dettagli, soprattutto quando il PSG, sempre preciso e attento, attacca.

46' Fine primo tempo. Milan-PSG 1-1.

45' Un minuto di recupero.

44' Destro di Hakimi da fuori area, conclusione larga.

43' Ammonito Ugarte per aver fermato Theo in ripartenza in maniera irregolare.

41' Conclusione di Dembelé da fuori area, para Maignan.

40' Calabria lancia Pulisic, stop e destro di prima intenzione ma la conclusione è troppo larga.

37' Reijnders supera Vitinha a centrocampo, assist per Leao a sinistra, il portoghese converge verso il centro e conlude. Destro fuori.

31' Punizione di Tomori da fuori area, Donnarumma para e devia alla sua destra.

28' Ammonito anche Kolo-Muani.

27' OCCASIONE MILAN! Ripartenza dei rossoneri dopo la traversa di Dembelè, Loftus-Cheek porta palla per vie centrali, assist per Giroud a sinistra che calcia ma prende l'esterno della rete.

26' Traversa PSG. Conclusione di Dembelè da fuori area che colpisce in pieno il legno.

23' Ammonito Vitinha per un fallo su Calabria.

19' Destro ad incrociare di Hakimi da dentro l'area, conclusione larga.

17' Cross di Theo su punizione dalla trequarti, palla per Thiaw che non arriva in tempo.

14' SUPER MAIGNAN! Assistdi Dembele per Mbappe che era tutto solo, ma Maignan ferma tutto con un'uscita spettacolare!

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! Azione cominciata da Leao, assist per Giroud sulla sinistra che conlude, Donnarumma para ma non basta: sulla respinta arriva Leao che in rovescita pareggia i conti!

11' OCCASIONE MILAN! Pulisic libera Calabria sulla destra, stessa situazione dell'occasione di Loftus-Cheek ma al tiro va Musah che conclude in bocca a Donnarumma.

9' Gol del PSG. Corner per i parigini, torre di Marquinhos per Skriniar che tutto solo insacca di testa. Rossoneri subito sotto.

7' Ribalta l'azione il PSG con Dembele, palla per Mbappe che calcia di prima intenzione; blocca Maignan.

5' OCCASIONE MILAN! Grande giocata di Leao sula sinistra che salta agilmente Hakimi, cross in mezzo per Loftus-Cheek che tutto solo dal dischetto del rigore non inquadra la porta.

2' La prima conclusione del match è di Leao: blocca Donnaruma.

1' Si parte!

Mancano pochissimi minuti al calcio d'inizio di Milan-PSG, gara valida per il quarto turno dei gironi di Champions League. Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro per il primo grande crocevia di questa stagione. I rossoneri sono a quota 2 punti in classifica e una vittoria rilancerebbe la squadra di Pioli per cercare la qualificazione agli ottavi. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-PSG:

MILAN: (4-3-3) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A diso.: Nv, Mirante, Adl, Jovic, Okafor, Chukwueze, Pobega, Krunic, Florenzi, Bartesaghi. All. Pioli

PSG: (4-3-3) Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. A disp.: Letellier, Tenas, Fabian Ruiz, Ramos, Lee, Mukiele, Soler, Barcola. All.: Luis Enrique.