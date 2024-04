live mn Milan-Roma (0-1): un Milan brutto cade nell'andata contro la Roma

FINE PARTIA - Finisce 0-1 per la Roma a San Siro. Finisce la striscia di sette vittorie consecutive per il Milan che sceglie la serata peggiore per mettere in scena, forse, la prestazione più brutta del suo 2024. I rossoneri nei minuti finali del secondo tempo hanno provato l'arrembaggio finale e hanno trovato anche una traversa clamorosa con Giroud, ma la sensazione è che gli attacchi fossero sempre portati in modo disordinato... Serata amara e ora serve l'impresa all'Olimpico fra sette giorni.

91' Fuori Lukaku, dentro Llorente

91' Tocco molto sospetto di mano di Abraham in area di rigore della Roma: check del var ma nulla di fatto. C'è più di un dubbio..

90' Quattro minuti di recupero

88' Cambi nella Roma: dentro Aouar e Bove, fuori Pellegrini e Paredes

86' TRAVERSA GIROUD! INCREDIBILE! Favolosa azione di Chukwueze che entra da destra e ne fa secchi tre in un colpo solo. Il nigeriano sulla linea del fondo la appoggia a Giroud che tira a botta sicura ma prende la traversa

83' Svilar smanaccia su angolo: il pallone arriva al limite per Chukwueze che prova da fuori di controbalzo. Il pallone finisce alto di poco

82' Bravissimo Gabbia che recupera un bel pallone alto su Abraham: invece di aprire a destra prova la botta da fuori. Altissimo...

80' Primo cambio per la Roma: fuori Dybala ed entra Abraham

78' Arrivano altri cambi. Dentro Chukwueze e Okafor, toglie Pulisic e Leao. Cori dello stadio per il portoghese

77' Punizione murata, due volte, dalla Roma: prima Adli e poi Theo

76' Ancora occasione Milan: sull'angolo la mischia libera Leao in posizione angolata ma il portoghese è murato da due giocatori giallorossi

75' RIFLESSO DI SVILAR! Adli accelera sulla destra e fa un tiro cross insidioso: Svilar interviene con un riflesso che toglie il pallone da sotto la traversa che viene scheggiata...

73' Ammonito anche Loftus: l'inglese sembrava di essere intervenuto sul pallone, non dello stesso avviso Turpin...

72' Ancora conclusione di Reijnders, la quarta della sua partita, la quarta da fuori area. Tiro più forte ma ancora centrale...

69' BEL COLPO DI TESTA DI THEO! Svetta su corner Theo sul secondo palo: la conclusione finisce a lato non di molto... Serve più intensità da parte dei rossoneri

63' Subito ammonito Adli, appena entrato in campo

62' SBANDA ANCORA IL MILAN! Altra ripartenza della Roma che trova il Milan totalmente fuori posizione: il pallone arriva a Cristante che dalla destra calcia rasoterra. Pallone a lato

61' Pericolosa la Roma! Pellegrini si infiltra tra le maglie rossonere, si appoggia su Lukaku che chiude il triangolo: poi il capitano giallorosso chiude troppo il sinistro che si spegne fuori da posizione angolata

59' Prima mossa di Pioli: esce un Bennacer spento, entra Adli

58' Ci prova Dybala da fuori area: centrale e facile per Maignan

57' Manovra lunga e avvolgente del Milan: Bennacer prova a chiudere il triangolo con Reijnders. Pallone fuori misura

54' Partita spenta in questa fase

46' Ci prova subito Reijnders con il terzo tiro della sua gara da fuori: ancora una volta troppo poco angolato per impensierire Svilar

45' Si riparte a San Siro: 45 minuti già cruciali per il Milan.

FINE PRIMO TEMPO - Terminano i primi 45 minuti. Primo tempo molto difficile per il Milan che ha sofferto tantissimo l'intensità della Roma e ha creato solo una palla gol davvero pericolosa, con Giroud. Il gol è di Mancini, lasciato libero di colpire con la testa su calcio d'angolo. Dopo il vantaggio la Roma si è dimostrata ancora pericolosa in tre o quattro contropiedi che hanno trovato la difesa rossonera molto sbilanciata. Per il Milan propositivo Pulisic e provvidenziale Maignan. Male gli altri, serve un'inversione di rotta nel secondo tempo della sfida.

45' Tre minuti di recupero

45' Altra chance per la Roma.. Percussione di Spinazzola che scappa a Pulisic e Calabria: buon intervento di Thiaw che si frappone al momento del tiro

42' Ancora Reijnders con il tentativo da fuori dopo il suggerimento di Pulisic: respinge ancora Svilar

39' Ammonito Cristante: era diffidato, salterà il ritorno

38' Altro contropiede della Roma pericoloso, sempre con El Shaarawy: Maignan intercetta il cross basso

35' Buona azione del Milan: il cross di Loftus arriva all'estremità opposta dell'area dove Leao se la aggiusta e prova una rovesciata. Conclusione fuori misura e pallone allontanato

33' Ammonito Pulisic, è il primo giallo del match: l'americano ha fermato una ripartenza della Roma che comunque era ancora al limite della propria area. Forse un po' fiscale Turpin qua

29' Gioco fermo da un minuto circa: a terra c'è Pellegrini

28' ALTRO PERICOLO PER IL MILAN! Gabbia in marcatura su Lukaku rischia l'autogol su una palla messa in mezzo tesa da El Shaarawy

21' OCCASIONISSIMA MILAN! Loftus fa la spnda in mezzo su angolo, Giroud va di testa ma Lukaku salva sulla linea due volte sul numero 9 rossonero. Poi il pallone finisce in angolo nuovamente...

17' GOL ROMA. Segna Gianluca Mancini che, tutto solo in mezzo all'area, colpisce di testa indisturbato su calcio d'angolo. Il corner arrivava dall'azione precedente non fermata per un evidente fuorigioco

16' MIRACOLO DI MAIGNAN! La Roma riparte con Lukaku, in netta posizione di fuorigioco: il belga appoggia a rimorchio per El Shaarawy che batte a rete, Gabbia devia e Maignan con un guizzo felino toglie il pallone dall'incrocio dei pali

14' Tutto ok per Reijnders che rientra in campo

13' Rimane a terra Reijnders dopo uno scontro di gioco con Celik: dentro lo staff medico

12' RISCHIO MILAN! La Roma trova un buco nella difesa rossonera ma Calabria è bravissimo in accelerazione e a recuperare all'ultimo su Pellegrini tutto solo al limite dell'area

9' ECCO IL MILAN! Ci prova Reijnders col destro da fuori dopo una bella manovra: il primo tiro in porta del match viene respinto da Svilar

6' Ci prova ancora la formazione giallorossa: il pallone arriva dalle parti di Pellegrini che però conclude con il corpo sbilanciato

5' Partenza coraggiosa della Roma che fa girare tanto il pallone. Ci prova Dybala dopo uno scambio con Spinazzola: l'argentino tenta il pallonetto ma finisce alto

1' Si comincia a San Siro!

- La squadra arbitrale:

ARBITRO: Turpin (Francia)

ASSISTENTI: Danos e Finjean (Francia)

IV UOMO: Buquet (Francia)

VAR: Brisard (Francia)

AVAR: Delajod (Francia)

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Théo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Adli, Jovic, Okafor, Chukwueze, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disp. Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Abraham, Llorente, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Bove, Zalewski, Joao Costa, Angelino. All. Daniele De Rossi

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! Tutto pronto per l’andata dei quarti di finale di Europa League: alle 21 il calcio di inizio del primo atto tra Milan e Roma. Una gara attesissima e un doppio confronto che segnerà inevitabilmente destini e giudizi della stagione di entrambe le squadre. Nello specifico gli allenatori Stefano Pioli e Daniele De Rossi si giocano una fetta del proprio futuro. Rimanete collegati con noi per seguire la sfida azione dopo azione, grazie al nostro consueto live testuale!