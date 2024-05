live mn Milan-Salernitana (3-3): triplice fischio a San Siro. Ora è tempo di saluti

90' + 5 | E' finita a San Siro. Il Milan termina la stagione con un pareggio contro la Salernitana, ma la delusione del risultato di questa sera lascia spazio alle emozioni per i saluti di San Siro a tre personaggi chiave per la rinascita del Diavolo: Stefano Pioli, Simon Kjaer ed Olivier Giroud.

90' + 1 | Reazione Milan per vincerla. Bravo ancora una volta in uscita Fiorillo a dire no questa volta a Pulisic.

90' | Saranno cinque i minuti di recupero

89' | GOL SALERNITANA! Incredibile a San Siro, in due minuti o poco più la Salernitana l'ha ripresa. Doppietta di Simy.

87' | Altro doppio cambio nel Milan. Fuori Mirante e Tomori, dentro Kjaer e Nava all'esordio in assoluto in Serie A ed in prima squadra.

86' | GOL DELLA SALERNITANA! Bel gol di Sambia che è riuscito a gestire bene il pallone ed a beffare Mirante con un diagonale preciso.

84' | Cambio nel Milan. Fuori fra gli applausi di San Siro Olivier Giroud. Dentro Luka Jovic. Bello l'abbraccio vicino alla panchina fra il francese e Stefano Pioli, entrambi particolarmente emozionati.

82' | Due cambi nella Salernitana: dentro Legowski e Sfait. Fuori Maggiore e Zanoli.

79' | Ancora una volta pericolosa la Salernitana, che ha riproposto lo schema del gol di Simy arrivando questa volta alla conclusione con Pierozzi. Il colpo di testa del terzino granata si è però spento sul fondo.

77' | TRIS DEL MILAN! Primo gol stagionale per Davide Calabria, che non ha dovuto fare altro che scartare un cioccolatino offertogli da Christian Pulisic. Come in occasione di Leao, anche il capitano del Milan ha dedicato il gol a Stefano Pioli correndo in panchina ad abbracciarlo.

74' | Terzo cambio della partita per la Salernitana. Entra al posto di Gyomber il difensore di proprietà del Milan Pellegrino.

72' | Azione straordinaria di Theo Hernandez, che con la sua solita facilità di corsa è arrivato al limite dell'area servendo, dopo essere stato falciato, la palla a Bennacer. L'algerino, generoso, invece che calciare ha provato l'assistenza per Giroud, che arrivato scarico non è riuscito a sfruttare nel modo migliore quest'occasione.

70' | Imbucata in verticale di Bennacer per Giroud, che perso il contatto visivo con il pallone si è fatto recuperare da un sempre attento Pasaridīs, che non ha permesso al francese di arrivare neanche alla conclusione.

65' | Salernitana ad un passo dal pareggio ancora una volta con Simy. Bravo Mirante a farsi trovare pronto ed a negare la gioia della doppietta personale all'ex Crotone grazie anche all'aiuto della traversa.

63' | GOL DELLA SALERNITANA! Accorcia le distanze da calcio d'angolo la Salernitana con il neo entrato Simy.

60' | Doppio cambio anche nella Salernitana. Fuori Candreva e Kastanos, dentro Simy e Vignato.

58' | Doppio cambio Milan. Fuori Gabbia e Leao, dentro Adli e Caldara, alla sua ultima partita con la maglia del Milan.

56' | Ritmi decisamente più blandi rispetto alla prima frazione di gioco, con la partita che è stata anche per un paio di minuti interrotta per permettere a Gabbia di essere soccorso dai medici del Milan dopo una botta presa al viso in un contrasto con un avversario.

51' | Dopo settimane di silenzio per via dello 'Sciopero del tifo', la Curva Sud Milano è finalmente tornata a cantare e colorare San Siro di rossonero.

50' | Il primo cartellino giallo della partita è per Pierozzi della Salernitana, punito per un interevento da dietro su Theo Hernandez.

49' | Prima conclusione vera della partita anche della Salernitana. Ci ha provato dal limite dell'area il capitano Antonio Candreva, che però non ha combinato precisione a potenza. Palla dunque alta sopra la traversa.

45' | Azione da mal di testa di Leao, che dopo aver seminato il panico fra la difesa della Salernitana ha crossato la palla dentro l'area di rigore con Pulisic che per pochissimo non è riuscito ad agganciare il pallone.

45' | Inizia il secondo tempo a San Siro. In campo gli stessi 22 della prima frazione di gioco.

------

45' + 1 | Fine primo tempo a San Siro.

45' + 1 | Ancora una parata di Fiorillo, l'ennesima della sua partita, questa volta però su Gabbia, che di testa ha provato a metterla all'incrocio dei pali dopo un crosso invitante di Bennacer.

45' | Assegnato un solo minuto di recupero.

45' | Bell'azione di Theo Hernandez, che dopo l'uno-due con Giroud è arrivato alla conclusione da dentro l'area di rigore. Bravo Fiorillo a negare la gioia del gol al terzino rossonero.

43' | Primo pericolo creato dalla Salernitana alla porta di Mirante, anche se in maniera un po' casuale. In occasione di un calcio di punizione Candreva si è fatto toccare la palla dal compagno di squadra con l'intento di crossarla forte dentro l'area di rigore. Il capitano della Salernitana non ha dosato al meglio il passaggio mettendo comunque in difficoltà Mirante, che con incertezza la toccata allungandola verso la bandierina.

39' | Bravissimo il giovane attaccante della Salernitana Tchaouna a gestire la palla nell'azione di contropiede degli ospiti. Con molta lucidità il 20enne ha infatti servito in profondità il capitano Candreva, la cui conclusione in diagonale è stata però prontamente ribattuta da Calabria.

37' | ANNULLATO IL GOL DEL 3 A 0 DEL MILAN DI THEO! Punita la posizione irregolare in partenza di Rafael Leao.

31' | Il Milan continua a spingere e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Buono il calcio d'angolo di Florenzi, che ha trovato puntuale Tomori dentro l'area di rigore che di testa l'ha girata verso la porta di Fiorillo, che questa volta è stato bravo a non farsi trovare impreparato ed a respingere la palla. Poco dopo questo episodio pericolosi nell'arco di qualche secondo prima Theo Hernandez e poi Davide Calabria, con il capitano rossonero che ha anche protestato per un presunto fallo di mano di Sambia sulla sua conclusione.

26' | GOOOOOOOL DEEEEL MILAAAAAAN! Proprio lui, lo aspettavano tutti e lui non ha deluso. In acrobazia, su assistenza di Florenzi da calcio d'angolo, Oliver Giroud l'ha insaccata alle spalle di Fiorillo salendo a quota 49 gol in maglia Milan. Ancora una volta "Si è girato Giroud!".

22' | GOOOOL DEEEL MIILAAAAN! Rafael Leao apre le marcature facendo il gol più facile della sua stagione sfruttendo l'errore del portiere della Salerniteana Fiorillo. Insaccata la palla in rete, il 10 rossonero non ci ha pensato più di due secondi a correre verso la panchina di Stefano Pioli a dedicargli il gol con un caloroso abbraccio. Milan in vantaggio!

20' | Dopo i primi 10' di apnea la Salernitana di Colantuono si è sciolta iniziando ad uscire anche un po' dalla sua metà campo. Oltre ad un calcio d'angolo, però, nulla di più.

13' | Ancora calcio d'angolo per il Milan. Bello l'uno due fra Calabria e Pulisic, con l'americano che arrivato sul fondo ha provato a premiare il movimento dentro l'area di rigore di Giroud, anticipato però da un difensore avversario. Sull'azione seguente il tiro dalla bandiera di Florenzi ha trovato dentro l'area di rigore, quasi all'altezza del dischetto, la spizzata di Tomori che non è andato lontano dall'incrocio dei pali.

10' | Terza parata della partita per Fiorillo. Questa volta pericoloso Pulisic, arrivato alla conclusione col sinistro da dentro l'area di rigore dopo essersi creato un'occasione praticamente da solo.

8' | Solo Milan in questi primi 10' di partita. Questa volta si è messo in moto anche il duo della fascia sinistra, con Theo Hernandez che ha servito in profondità Leao, che arrivato sul fondo ha cercato di crossarla in mezzo non trovando però nessun compagno pronta ad insaccarla.

7' | Approccio del Milan completamente diverso rispetto a quello delle ultime settimane. C'è area di festa a San Siro, e la spensieratezza dei calciatori in mezzo al campo ne è la dimostrazione.

2' | Ancora Milan con Rafael Leao. Su azione di calcio d'angolo la formazione rossonera è arrivata a calciatore per la seconda volta in porta nell'arco di pochissimi secondi. Questa volta a sporcare i guanti di Fiorillo Leao, che ha cercato il palo lungo non angolando però nel migliore dei modi la conclusione.

2' | Subito Milan pericoloso con Olivier Giroud. Dopo uno dei soliti strappi di Rafael Leao, l'attaccante francese è stato bravo da dentro l'area di rigore a crearsi l'occasione al tiro con il primo stop. Attento il portiere della Salernitana Fiorillo a non farsi trovare impreparato sul proprio palo.

1' | E' iniziata a San Siro dopo una lunga ed emozionante standing ovation a Stefano Pioli. Il primo giro al pallone lo darà la Salernitana.

------

Amici ed amiche di MilanNews benvenuti a tutti allo stadio San Siro in Milano per l'ultima partita di Serie A per la stagione 2023/24 fra il Milan e la Salernitana, sfida che non ha nulla da dire per nessuna delle due squadre. L'unico reale motivo di interesse, lato Diavolo, riguarda gli addi di Olivier Giroud, Simon Kjaer e Stefano Pioli, alle loro ultime apparizioni in rossonero. Lo stadio si appresta dunque a regalare un saluto più che caloro ed emozionato a tre degli artefici degli ultimi successi del Milan, in una serata che si prospetta essere non adatta ai sensibili di cuore.

Le formazioni ufficiali di Milan-Salernitana

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Florenzi, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Kalulu, Kjær, Terracciano, Thiaw; Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega; Jović, Okafor. All.: Stefano Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasaridīs, Gyömbér; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Candreva, Kastanos; Tchaouna. A disp.: Costil, Salvati; Ferrari, Guccione, Pellegrino; Di Vico, Łęgowski, Sfait, Vignato; Boncori, Fusco, Simy. All.: Stefano Colantuono.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino.

ASSISTENTI: Liberti e Valeriani.

IV UFFICIALE: Fabbri.

VAR: Nasca.

AVAR: Marini.