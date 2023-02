LIVE MN - Milan-Torino (1-0): i rossoneri tornano a rivedere la luce, decide Giroud!

Dopo una lung, lunghissima, sofferenza, il Milan torna a rivedere la luce dopo oltre un mese e torna al successo. Un'incornata di Giroud al sessantaduesimo scaccia via i fantasmi dal Milan, che con questa successo di misura contro il Torino sale a quota 41 punti in campionato.

95' FINISCE QUI!

92' Corner Torino, sale anche Savic. Miranchuck colpisce di testa, conclusione alta.

90' Cinque minuti di recupero.

87' Doppio cambio nel Milan: fuori Tonali, Saelemaekers e Giroud, dentro Pobega, Calabria e Origi.

81' Fallo di Radonjic su De Ketelaere, giallo per il neo entrato del Torino.

80' Doppio camio nel Torino: fuori Vlasic e Djidji, dentro Rajonjic e Gravillon.

78' Cambio nel Milan: fuori Brahim Diaz, dentro Charles De Ketelaere.

76' OCCASIONISSIMA MILAN! Rirpartenza dei rossoneri con Kalulu, esterno destro a cercare Theo dalla parte opposta che a tu per tu con Savic sbaglia!

74' Corner Torino, confusione in area di rigore rossonera e sfera che termina sul fondo.

71' Cambio nel Milan: fuori Kjaer, dentro Gabbia.

69' Cambio nel Torino: fuori Adopo, dentro Karamoh.

67' Ammonito Schuurs dopo un brutto fallo su Krunic.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!! MILAN IN VANTAGGIO!!!!!!!! Cross perfetto di Theo dalla sinistra, Giroud gira di testa e trova un angolo imprendibile per Savic. 1-0!

60' Ancora Torino con Vojvoda, ma la conclusione termina ampiamente a lato.

58' Mancino di Sanabria dal limite, deviazione e corner per il Toro.

57' Cambio nel Torino: dentro Vojvoda, fuori Buongiorno.

56' OCCASIONISSIMA MILAN! Grandissimo assist di Brahim per Giroud, conclusione di potenza in area e Milinkovic-Savic salva tutto in due tempi sulla linea di porta.

55' Mancino di Singo dalla distanza, Tatarusanu blocca in due tempi.

54' OCCASIONE MILAN! Brahim lancia Giroud, sponda per Leao lanciato a rete ma Milinkovic-Savic salva tutto!

52' Accelerazione di Theo sulla sinistra, cross in mezzo ma la difesa granata riesca a spazzare via.

49' Fallo di Buongiorno su Brahim, giallo per il centrale del Toro.

45' Si riparte. Cambio nel Torino: fuori Gineitis, dentro Linetty.

Rossoneri deludenti anche in questo primo tempo. Qualche occasione nei primissimi minuto, poi la squadra di Pioli scompare piano piano con il passare dei minuti. Torino che si fa vedere dalle parti di Tatarusanu in maniera pericolosa. Unica nota positiva: zero gol subiti nei primi quarantacinque minuti.

45' Fine primo tempo.

40' Mancino di Saelemaekers dal limite, conclusione totalmente da dimenticare.

36' Occasione Torino. Kjaer inciampa in area di rigore, Sanabria prova ad anticipare Tatarusanu ma il portiere rossonero riesce ad evitare il peggio.

32' Cartellino giallo per Kjaer dopo un fallo su Singo. Ma c'era precedentemente un fallo di Adopo su Leao al limite dell'area.

30' Ci prova Theo Hernandez di controbalzo: conclusione altissima.

27' Bell'azione del Milan. Theo imbuca per Leao, cross a cercare Giroud ma Singo devia e spedisce la palla in corner.

24' Cartellino giallo per Gineitis.

20' Occasione Torino. Sanabria sbilancia Kjaer, palla che arriva a Singo, Theo devia, palla che torna a Sanabria che calcia ma Tatarusanu è attento.

17' Mancino di Sanabria dal limite, conclusione che termina fuori di pochissimo.

13' Dopo un buon inizio dei rossoneri, ora è il Torino ad essere molto propositivo nella metà campo del Milan.

9' Mancino di Miranchuck dalla distanza, conclusione di poco alta.

5' Conclusione di Leao dalla destra, Schuurs fa muro.

3' Corner per il Torino. Spazza via la retroguardia rossonera.

2' Schucchiaiata di Brahim per Theo, mancino al volo del francese e conclusione in curva!

1' SI PARTE! Milan da destro verso sinistra in questo primo tempo. Primo pallone dei rossoneri!

- Un minuti di silenzio in ricordo delle vittime in Turchia.

- Sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta l'arbitro di Milan-Torino, incontro valido per la ventiduesima giornata di Serie A in programma alle ore 20.45 a San Siro. Il fischietto pugliese dirigerà per la seconda volta in carriera i rossoneri, già incontrati nel girone d'andata in occasione di Sassuolo-Milan.

- Come testimoniato dagli inviati di MilanNews.it, nel pre partita di Milan-Torino a San Siro è tornata a suonare "Jutro je", canzone che ha accompagnato Ibrahimovic nella sua avventura a Sanremo e che è tornata allo stadio in coincidenza con il ritorno in panchina dello svedese.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a tutti allo stadio San Siro dove questa sera Milan e Torino daranno battaglia in occasione della ventiduesima giornata di Serie A. Occasione importantissime per la squadra di Pioli per uscire da un mese di gennaio molto buio: il successo, infatti, manca dal 4 gennaio a Salerno. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

-

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Torino, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A in programma alle 20.45 a San Siro:

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Rafael Leao. A disp.: Mirante, Vasquez, Calabria, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Messias, Ibrahimovic, Rebic, Origi. All.: Stefano Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic, Sanabria. A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Aina, Vojovoda, Ilic, Vieira, Linetty, Karamoh, Radonjic, Seck. All.: Ivan Juric.