LIVE MN - Milan-Torino (2-0): i rossoneri tornano subito alla vittoria, tre punti importanti a San Siro

Dopo lo stop di mercoledì contro la Juventus il Milan torna subito a vincere e convincere. I rossoneri hanno vinto un match fondamentale nonostante l'emergenza infortuni grazie ai gol di Leao e Kessie. Risultato mai in discussione, Torino domato dall'inizio alla fine. Da segnalare l'uscita di Tonali in barella e Diaz per un problema al piede sinistro, ma la buona notizia è il ritorno in campo di Ibra: per lui una decina di minuti nel finale. Da sottolineare anche una gestione scellerata dei cartellini da parte di Maresca, il direttore di gara è sembrato totalmente fuori fase, le decisioni sui gialli sono da rivedere, in particolare quello su Rafael Leao.

96' Termina qui il match, Milan batte Torino 2-0.

95' Contropiede Milan con Kessie crossa per Ibra: lo svedese controlla e tira ma viene murato. Maresca ferma tutto per un tocco di mano che non esiste.

94' Intervento momumentale di Kessie che in scivolata mura Verdi al momento del tiro. Il granata era stato trovato in area di rigore.

92' Singo prova un improbabile pallonetto per superare Theo e poi si butta per terra, Maresca lascia correre.

91' Ammonito Segre per un intervento in ritardo su Ibrahimovic.

90' Miracolo di Donnarumma su una conclusione di Segre deviata all'ultimo. Poco prima da segnalare una sbracciata di Murru che colpisce al volto Calabria. Tutto regolare per Maresca.

88' Saranno 6 i minuti di recupero.

85' Cambio per il Torino: esce Belotti, entra Bonazzoli.

84' Doppio cambio per il Milan: escono Leao e Hauge, entrano Ibrahimovic e Maldini.

84' Ammonito Calabria per una trattenuta.

81' Fallo di mano volontario di Lukic che interrompe l'azione rossonera. Maresca non ammonisce il granata.

79' Milan lanciatissimo in contropiede, Leao viene contrastato in scivolata. Per Maresca è simulazione: ammonito. Il portoghese era diffidato, salterà la sfida col Cagliari. Totalmente discutibile la scelta del direttore di gara, evidentemente in serata no.

78' Batte Verdi, la barriera devia in corner.

77' Fallo di Kjaer su Belotti dal limite, punizione pericolosa per il Torino.

76' Cambio per il Torino: esce Rincon, entra Segre.

75' Schema da corner per il Milan. Hakan batte teso per Castillejo, che dal limite dell'area tenta il tiro al volo: palla abbondantemente fuori.

73' Intervento durissimo di Lukic su Calhanoglu, il turco rimane a terra dolorante. Maresca non estrae nessun cartellino.

72' Occasione per il Torino da calcio d'angolo: colpo di testa di Belotti, blocca Donnarumma.

70' Intervento fondamentale di Calabria che anticipa Belotti nel cuore dell'area di rigore,

69' Dalot si addormenta in difesa e Belotti gli scippa il pallone, fortunatamente l'azione del Torino è troppo macchinosa e la difesa rossonera si chiude bene.

68' Occasione sprecata in contropiede per il Milan. Leao mette un pallone esattamente a metà fra Hauge e Castillejo, nessuno dei due può arrivarci.

67' Il Toro, ora in campo col 4-3-1-2, attacca a testa bassa. Per ora nessun pericolo particolare, si difende bene il Milan.

65' Dalot trattiene Murru, altro cartellino giallo.

63' Doppio cambio per il Torino: fuori Ricardo Rodriguez e Izzo, dentro Murru e Zaza.

62' Splendido contropiede del Milan con Calabria che resiste in velocità a Singo e serve Leao. Il portoghese lancia per Calhanoglu che arriva in area e mette in mezzo per Kessie: Franck viene anticipato per un soffio dalla difesa del Torino.

61' Singo anticipa Theo e parte come un treno sulla destra. Kessie prova a tenerlo ma il granata riesce ad arrivare sul fondo: il suo cross è deviato in angolo.

60' Altro cambio per il Milan: esce un ottimo Brahim Diaz, entra Hakan Calhanoglu.

56' Fase un po' confusa del match, diverse imprecisioni da una parte e dall'altra.

53' Esce Tonali, entra Dalot. Il portoghese farà il terzino destro, Calabria ancora a centrocampo.

53' Dopo il calcione subito Tonali non riesce a rimanere in campo: il numero 8 rossonero esce in barella.

52' Dopo aver rivisto l'azione Maresca giustamente revoca il rigore al Torino. Punizione per il Milan, è verdi a calciare Tonali.

50' Maresca viene ancora richiamato al VAR. On field review.

49' Rigore per il Torino! Verdi calcia Tonali in area di rigore ma Maresca non ha dubbi, è fallo del rossonero. Il numero 8 del Milan rimane a terra dolorante per il calcione subito dall'avversario.

48' Torino più aggressivo e propositivo, la squadra di Giampaolo prova a squotersi.

45' Fischia Maresca, comincia la ripresa: primo pallone per il Milan.

- Cambio per il Torino: entra Linetty, esce Gojak.

Nonostante le tante assenze il Milan ha giocato 45 minuti di grande livello. Torino rinchiuso nella propria metà campo, rossoneri meritatamente in vantaggio di due gol (che potevano essere benissimo tre) grazie alle reti di Leao e Kessie. L'atteggiamento dimostrato dai ragazzi di mister Pioli è quello giusto, il Torino non è mai stato pericoloso se non per la traversa colpita da Ricardo Rodriguez su punizione.

48' Fine primo tempo.

47' Milan ad un passo dal 3-0! Leao parte in contropiede e come al solito è il più veloce di tutti: serve Kessie in corsa, l'ivoriano entra in area ma spara addosso a Sirigu.

46' Maresca pignolo con i giocatori del Milan: fallo di Tonali, ennesimo cartellino giallo per un giocatore rossonero.

44' Ci saranno tre minuti di recupero.

42' Punizione clamorosa di Ricardo Rodriguez che prende la traversa. Donnarumma era volato sotto il sette ma il tiro dello svizzero era davvero potente.

41' Maresca ammonisce Romagnoli per un fallo su Belotti. Il capitano rossonero entra in diffida.

40' Kjaer monumentale: chiude la porta in faccia a Verdi lanciato a rete con un grande intervento in scivolata.

38' Leao scappa in contropiede da solo e resiste all'attacco del difensore. Arriva in area e serve Diaz, lo spagnolo però viene anticipato da Lyanco.

37' Ammonito Diaz per un intervento in ritardo.

35' GGGOOOOLL GGOOOLLL GGGOOOLLLL DEL MILAN! FRANCK KESSIE GLACIALE DAGLI UNDICI METRI! 2-0 MILAN!!

34' Dopo l'on field review Maresca concede il rigore ai rossoneri.

33' Maresca richiamato dal VAR. On field review.

31' Diaz salta mezza difesa del Torino ed entra in area: viene abbattuto da Belotti. Per Maresca è tutto regolare.

30' Singo arriva sul fondo e crossa, sul secondo palo arriva Rodriguez che calcia al volo: fuori.

29' Leao scatenato. Riceve palla a centrocampo, brucia in velocità gli avversari e serve Hauge libero a sinistra: il norvegese però non capisce le intenzioni del compagno e si ferma.

26' Ammonito Rincon per un fallo su Theo.

25' GGGOOOOLLLL GGOOOOLLLLL GOOOOOLL DEL MILAN! RAFAEL LEAO NON SBAGLIA! Theo parte in progressione accentrandosi, scarica per Diaz che di prima serve Leao: il portoghese a tu per tu con Sirigu non sbaglia. 1-0 a San Siro.

22' Ammonito mister Pioli per proteste.

21' Il Milan continua a spingere ma il Torino si chiude davvero bene.

17' Ottima azione in contropiede del Milan. La palla arriva sulla destra per Leao che serve sulla corsa Calabria: il terzino arriva sul fondo e mette in mezzo. La difesa granata anticipa di un soffio Hauge che avrebbe calciato a porta vuota.

16' Theo ci prova da lontanissimo: tiro potente ma molto impreciso.

14' Ancora un fallo duro su Diaz al centro del campo, Maresca non estrae nessun cartellino ma non perde tempo a redarguire Stefano Pioli.

13' Batte Tonali, la conclusione viene deviata in angolo.

11' Il solito Theo scappa centralmente, Izzo lo abbatte: fallo per il Milan da ottima posizione.

10' È il Milan a fare la partita, il Torino resiste all'assedio.

8' Theo, servito bene da Diaz, prova a sfondare centralmente: chiudono bene i granata.

7' Dopo il corner la palla arriva a Tonali che ci prova dal limite: tiro centrale, para agilmente Sirigu.

6' Ci prova Calabria da fuori, tiro deviato e corner.

4' Il Torino prova a palleggiare dal basso, solita pressione aggressiva dei rossoneri.

2' Tocco di mano palese di Rincon al limite dell'area granata, Maresca lascia correre.

1' Che rischio per il Torino! Castillejo pressa Sirigu, l'estremo difensore granata va in difficoltà e rinvia addosso allo spagnolo: palla fuori di poco.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Maresca: si comincia! Primo pallone del match per il Torino.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia rossonera per il Milan, divisa verde acqua da trasferta per i granata.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Il Milan sfida il Torino dell'ex Giampaolo in un match valido per la 17^ giornata di Serie A. Le tante assenze tra le fila dei rossoneri, nonostante Calhanoglu e Ibra vadano in panchina, renderanno la sfida più complicata del previsto. Sfida che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria; Kjaer; Romagnoli; Theo Hernandez; Kessie; Tonali; Castillejo; Brahim; Hauge; Leao. A disp: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Musacchio, Çalhanoğlu, Frigerio, Colombo, Ibrahimović, Maldini. All. Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo; Bremer; Lyanco; Singo; Gojak; Lukic; Rincon; Rodriguez; Belotti; Verdi. A disp: Milinkovic-Savic, Rosati, Ansaldi, Buongiorno, Murru, Nkoulou, Vojvoda, Baselli,Linetty, Segre, Bonazzoli, Zaza. All. Giampaolo